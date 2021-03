Řemeslníci z kauzy Stoka zaplatí odškodnění, vyhnou se tak soudu

Mezi obžalovanými jsou i bývalí politici v čele s dnes už bývalým místostarostou za ANO zmiňované městské části Jiřím Švachulou.

Podle mluvčí Brna-střed Kateřiny Dobešové může radnice aktuálně získat až 622 tisíc korun.



„Jedná se o deseti dohodách o narovnání právě s těmito drobnými řemeslníky. Dohody už projednala a schválila legislativní a organizační komise, kontrolní a finanční výbor a radní. Finální slovo bude mít zastupitelstvo, které se sejde 14. dubna,“ uvedla Dobešová.

Podle všeho bude nakonec částka mnohem vyšší. „Obracejí se na nás postupně i další řemeslníci,“ poznamenala Dobešová. Radnice by tak mohla získat až přes milion korun.

Kauza Stoka se řeší v několika větvích. Malé opravy, které prováděli řemeslníci, spadají do druhé. Z každé práce museli odvádět 15 procent na úplatky, aby zakázku získali. Dělo se tak v letech 2015 až 2019. Podle dozorujícího státního zástupce Radka Mezlíka jde o spodní patro celé kauzy.

Jeden z obviněných je stíhaný jako člen organizované skupiny se sazbou do 16 let, ostatním hrozí tresty do osmi let vězení.



„Z vyšetřovacího spisu vyplývá, že řemeslníkům, s nimiž uzavíráme dohody, není přímo kladeno za vinu způsobení škody městské části. Hovoří se o sjednání výhody. Stále však platí, že svým jednáním vzniku škody napomohli, a proto by měli městskou část odškodnit,“ vysvětlila Dobešová.

Mezlík do začátku považoval u těchto obviněných za nejvhodnější jít právě cestou dohody o vině a trestu. To znamená, že by se stíhaní k úplatkům přiznali a nemuseli by k soudu. „Úplatky odcházely ve výši 100 tisíc korun až dva miliony,“ poznamenal Mezlík.

V celkové výši mělo jít minimálně o 20 milionů korun. „Jde o méně závažné případy, proto jsme považovali za nejvhodnější, aby se obvinění k činu doznali a bylo zastaveno trestní stíhání. Doufáme, že se nám to nakonec podaří v co nejvíce případech. Aktuálně je 28 obviněných,“ nastínil současný stav Mezlík.

Sám s prací na kauze Stoka končí, odchází totiž pracovat pro Úřad evropského veřejného žalobce. Od dubna případ přebírá žalobkyně Jana Vítková. „Komunikujeme spolu a s navrhovaným postupem týkajícím se obviněných souhlasí,“ přiblížil Mezlík.

Dohoda je možná i v první větvi

Vrchní státní zastupitelství stále řeší i první větev kauzy Stoka, kde je hlavním obžalovaným již zmiňovaný Švachula. Podle spisu manipuloval veřejné zakázky v Brně-střed a podílel se také na machinacích s tendry v brněnských městských firmách.

Kauza Stoka Případ se týká machinací s veřejnými zakázkami na radnici Brna-střed a okrajově tendrů v brněnských městských firmách. Řeší se zatím ve dvou větvích.

V první jsou obžalovaní i bývalý místostarosta za ANO Jiří Švachula či dlouholetý člen ODS a podnikatel Jiří Hos. Celková škoda je odhadnuta na 50 milionů.

Druhá větev se týká drobných zakázek na radnici, které získávali především řemeslníci.



Škoda je prozatím vyčíslena na 50 milionů korun. Tato část již dospěla ke krajskému soudu, kde byli vyslechnuti obžalovaní i svědkové. Zbývá přehrát poslední část odposlechů, kde se hovoří i o vlivných politicích.

Obžalovaný Saman El-Talabani tam zmiňuje takzvaná „efka“, což jsou podle vyšetřovatelů šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek a jeho syn Jiří. Soudní jednání bude pokračovat v květnu.

V této části kauzy nadále radnice Brna-střed vymáhá náhradu škody. K jedenácti obžalovaným a dvěma firmám před dvěma týdny přibyli další obvinění, a sice pět podnikatelů a jejich firmy.

„Také u těchto nově obviněných připadá v úvahu dojít k dohodě, stejně jako se o to snažíme u zmiňovaných řemeslníků,“ domnívá se Mezlík.