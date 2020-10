Radnice nečekaně odvolala právníka v kauze Stoka, prý už jsou rozdané karty

Ten přitom úřad v případu týkajícím se rozsáhlých machinací s veřejnými zakázkami, které podle obžaloby organizoval bývalý místostarosta za ANO Jiří Švachula, od začátku zastupoval, byl u výslechů a úzce spolupracoval se státním zástupcem.

Mezi některými politiky a lidmi z právnického prostředí tento krok vzbudil rozpaky. Soudí, že se radnici výměna zkušeného právníka, který zná obsáhlý spis do detailu, nemusí vyplatit. Úřad ale rozhodnutí zdůvodňuje tím, že „karty jsou rozdané“ a již není třeba platit vysoké částky za právní zastoupení.

Radnice přitom v kauze vystupuje jako poškozená strana, která si nárokuje vyplacení škody až do výše téměř 50 milionů korun. Právní zastoupení nově přidělila advokátovi Zdeňku Odehnalovi, který se o Stoku začal zajímat teprve před několika týdny.

„Zastupuje v této věci městské firmy, které jsou také v roli poškozených. Když se ujme i naší části, tak ušetříme na nákladech. Doktoru Ondrušovi jsme vyplatili již 600 tisíc, nově se o náklady podělíme napůl s městskými firmami,“ vysvětluje tajemník úřadu Petr Štika.

Ondruš se o rozhodnutí městské části dozvěděl poprvé od novinářů. Nic prý nenasvědčovalo tomu, že se něco podobného stane.

„Od počátku se této kauze věnuji. Navrhoval jsem jako jedno z řešení, aby se zastupování všech městských záležitostí svěřilo Brnu-střed, jak tomu již bylo v minulosti v jiných věcech. Připravoval jsem se na výslech El-Talabaniho, chystal jsem se skutečně dlouho. Patří mezi klíčové svědky, kteří by mohli vnést nové světlo i do dalších linií Stoky. Rozhodnutí radnice opravdu nechápu,“ diví se advokát.

Podle něj se v současnosti vyjednávalo i o tom, že někteří z obviněných v rámci náhrady škody uhradí i náklady právního zastoupení.

„Městskou část by ve finále moje služby nic nestály. Moje odvolání přišlo těsně před uzavřením těchto dohod,“ říká Ondruš, který pro úřad pracuje už třináct let. Zastupovat ho nebude ani v jiných věcech, které se týkají například exekucí.

Nedává to smysl, diví se předseda brněnské TOP 09

Brněnský právník se navíc věnoval i další větvi kauzy Stoka, kde je obviněných 26 lidí a jedna firma. Jde převážně o živnostníky. V této části případu činily úplatky asi 20 milionů korun.

Podle informací MF DNES se řada z obviněných doznala a je ochotná spolupracovat, přičemž v jednáních sehrál důležitou roli i sám Ondruš, který se snažil vyjednat přijatelné podmínky.

Dozorující státní zástupce Radek Mezlík v reakci na změnu advokáta doufá, že městská část ve svém přístupu nepoleví. „Musím říci, že v dosavadním řízení Brno-střed prostřednictvím zmocněnce působilo velmi pozitivně a aktivně směrem k rozkrývání trestné činnosti, která je nadále vyšetřována,“ uvedl Mezlík.

I kvůli tomu někteří politici nechápou výměnu advokátů v rozjeté klíčové kauze, navíc v tak důležitý moment, jakým je výslech korunního svědka.

„V tuto chvíli, před výslechem důležitého svědka, kvůli o pár stovek nižší hodinové sazbě, mně to přijde jako účelový krok. Skoro bych řekl až lež. To nedává vůbec žádný smysl. Jde přeci o pověst celého úřadu Brna-střed. Nový právník nemá šanci se během pár dní seznámit se spisem. Přijde mně to opravdu zvláštní, jako kdyby někdo měl obavu, co může ještě zaznít,“ domnívá se například předseda brněnské TOP 09 Petr Kunc.

Podle místopředsedy Advokátní komory Tomáše Sokola se běžně stává, že během procesu dojde k ukončení spolupráce s právníkem. „Například když jedna ze stran nazná, že již není šance, aby vysoudili odškodnění,“ poznamenal.

Důkazů je dost, stačí jeden advokát, zní z radnice

Brno-střed je podle místostarostky Michaely Dumbrovské (KDU-ČSL) právě v podobné situaci.

„Samozřejmě jsme zvažovali, jaké dopady bude mít odvolání doktora Ondruše. Dospěli jsme k závěru, že důkazů je dost a případ je v takové pokročilé fázi, že stačí jeden advokát, který bude zastupovat radnici i městské firmy. To platí i v druhé větvi Stoky,“ zdůvodnila Dumbrovská, která je i předsedkyní legislativní a organizační komise rady. Ta odvolání Ondruše také navrhla, protože jim nepřipadal dost „akční“.

Rozhodnutí radnice podporují i oslovení opoziční zastupitelé, například Gabriel Kurtis za Žít Brno. Na středu je nicméně svoláno jednání kontrolního výboru zastupitelstva, kam bude přizván také tajemník Štika. „Požádáme o vysvětlení situace,“ sdělila místopředsedkyně výboru za SPD Karen Kylbergerová.

Nový advokát Brna-střed Odehnal avizuje, že má domluvenou schůzku s představiteli radnice. „Předpokládám, že mi informace poskytne i doktor Ondruš. Myslím, že s ohledem na to, že radnice vystupuje v roli poškozeného, je čas pro přípravu dostačující,“ podotkl Odehnal s tím, že se bude věnovat i druhé „větvi“ případu.