Soud dokončil projednávání korupční kauzy Stoka, rozsudek zazní v prosinci

Téměř všichni obžalovaní dnes u soudu popírali jakoukoliv vinu a bránili se vyneseným obžalobám a navrhovaným trestům. Celá kauza je podle nich založená především na výpovědi podnikatele Samana El-Talabaniho, který si už nyní odpykává trest za jiné provinění.

„Talabani je nedůvěryhodná osoba, která dlouhodobě páchala trestnou činnost. Není pro něj problém použít nevinné lidi, kteří ho pokládají za přítele, ke svému zisku,“ zpochybňoval El-Talabaniho výpověď advokát obžalovaného podnikatele Petra Kaláška Pavel Hála. Kaláškovi v pondělí státní zástupkyně navrhla trest odnětí svobody na dvanáct let.

Jiří Švachula dnes u soudu uvedl, že udělal chybu, když udržoval kontakt s El-Talabanim a mluvil s ním o dění na úřadu. El-Talabanimu to podle něj umožnilo vytvářet dojem, že má na toto dění vliv.

Bývalý politik hnutí ANO taky řekl, že udělal další chybu, když vzal od El-Talabaniho peníze za spolupráci, která se neuskutečnila. Už dříve uvedl, že mu podnikatel iráckého původu dal milion korun jako příslib do budoucna. Nebyla tam ale podle něj vazba s veřejnými zakázkami.



Součástí důkazních materiálů jsou ale i audionahrávky, které podle státní zástupkyně jasně prokazují vinu obžalovaných. Obhájci ovšem shodně považovali jejich pořízení za protiprávní a neprůkazné.

„Nahrávka byla pořízena v kavárně, kde byl velký hluk, zvukový záznam je tedy zdeformovaný. El-Talabani nemluví o Jiřím Hosovi, jak si policisté myslí, ale o Jiřím Loosovi,“ hájila advokátka obžalovaného Jiřího Hose, který byl dříve členem ODS.



Je to moje selhání, přiznal se podnikatel

Obvinění z korupce ale naopak nepopíral Lubomír Smolka, který má status spolupracujícího obviněného. K trestné činnosti se už dříve doznal a lituje jí.



„Třiadvacet let jsem podnikal bez problémů. Až roku 2015 jsem přistoupil na podmínky pana Ovčarčina, a je to moje fatální selhání. Odnesla to moje rodina, přátelé, do konce života toho budu litovat,“ řekl u soudu. Obhájkyně se pro něj snaží vyjednat nižší trest s ohledem na to, že do svých 63 let měl čistý trestní rejstřík.



Švachulovi navrhla žalobkyně už v pondělí trest 14 let vězení a propadnutí majetku, El-Talabanimu souhrnný trest 4,5 roku vězení. Podnikateli Pavlu Ovčarčinovi, který je stejně jako El-Talabani už odsouzený v jiné kauze, navrhla žalobkyně souhrnný trest 7,5 roku.

Třináct let vězení navrhla bývalému šéfovi investičního odboru části Brno-střed a bývalému místostarostovi brněnských Ivanovic za hnutí ANO Petru Liškutinovi, 12 let podnikatelům Ivanu Trunečkovi a Petrovi Kaláškovi. Navrhované tresty pro další obžalované jsou nižší deseti let či podmíněné.

Rozsudek v kauze, která začala policejní razií na Brně-střed v březnu 2019, vynese soud 16. prosince. Další vyšetřování ale pokračuje. Policie se totiž zabývá i dalšími větvemi případu, v nichž stíhá 50 lidí či firem.