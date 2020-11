Žalobce i vyšetřovatel korupční kauzy Stoka ve svých funkcích končí

Na změny na obou postech upozornily servery HN a Aktuálně.cz.

Mezlík už byl vyrozuměný o úspěšné účasti ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásil. „Do funkce budu jmenován, není ale zřejmé kdy. Tipoval bych, že to bude někdy v únoru, takže do té doby budu na kauze Stoka pracovat,“ uvedl Mezlík.

Podle žalobce zatím není zřejmé, kdo přesně jeho agendu převezme. „Po mém jmenování soudní řízení převezme některý z mých kolegů. Ještě není jasné, jak se všechny mé případy rozčlení,“ doplnil.

Radek Mezlík na případ dohlíží od samého počátku propuknutí v březnu 2019, kdy policie zasahovala na radnici Brna-střed i dalších místech v Brně i jinde České republice.

Mezlíkův odchod není jediný spojený s korupční kauzou Stoka. Do civilu jde i jeden z hlavních vyšetřovatelů případu. Stoka má totiž několik větví a k soudu se zatím dostala jen jedna.

„Věřím, že případ dopadne dobře, a nemám strach, ze by mým odchodem byla práce na případu nějak ohrožena. Pracovali na něm a pracují dobří policisté,“ uvedl pro Aktuálně.cz detektiv, který strávil u policie 26 let. Jméno zveřejnit nechce. Pro změnu se prý rozhodl kvůli rodině.

Krajský soud v Brně začal případ rozplétat v druhé polovině září. Zatím proběhlo pět stání, další až do konce roku jsou zrušená, pokračovat se bude až v lednu.

V kauze je celkem obžalováno 11 lidí a dvě firmy. Do hledáčku kriminalistů se kromě brněnských podnikatelů a místních podnikatelů, kteří dnes čelí obžalobě z machinace s veřejnými zakázkami, dostal i druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a jeho syn Jiří. Ani jeden z nich ale nebyl obviněn.