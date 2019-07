Inventura bytů v Brně stála čtyřnásobek, byl u ní i obviněný Švachula

Když se minulé vedení radnice Brna-střed v čele s hnutím ANO rozhodlo zjistit, v jakém stavu se nacházejí tisíce bytů ve vlastnictví městské části, vypsalo výběrové řízení.

Od zakázky na takzvanou pasportizaci bytů si slibovalo detailní zmapování majetku a úspory v řádech milionů korun ročně.

Jenže v hodnoticí komisi, která rozlepovala nabídky, seděl za ANO i tehdejší místostarosta Jiří Švachula, jenž nyní čelí stíhání za rozsáhlé podvody. A spolu s ním zástupce firmy DEA Energetická agentura, která pro městskou část administrovala zakázky a také se dostala do hledáčku vyšetřovatelů.

Na stole kontrolního výboru tak teď leží žádost o přezkoumání zakázky na zpracování přehledu stavu bytů, jichž má Brno-střed přes čtyři tisíce. Už dříve totiž jeho členové našli nesrovnalosti u jiných dvou tendrů týkajících se oprav v domech.

„O kontrolu žádáme, protože při prvních debatách měla inventura bytů stát do deseti milionů, nakonec se bavíme o 36 milionech, což je čtyřnásobek. Když navíc chcete najít dokumenty k tendru v registru smluv, tak tam vůbec není uvedená cena, nebo je tam jen jedna koruna. Abyste zjistili skutečnou cenu, musíte se k tomu složitě proklikat. Působí to jako snaha něco skrýt,“ tvrdí bývalý šéf kontrolního výboru za TOP 09 Bohumil Straka.

Na Brně-sever mapují byty úředníci jen za přesčasy

Spolu s ním o kontrolu zakázky požádal i jeho bývalý kolega z opozice Martin Říha (KSČM), který pracuje ve stavebnictví. Překvapila ho nejen vysoká konečná cena, ale i fakt, že mapování bytů není ani po třech letech hotové.

„Žádám také o prověření obchodních vazeb vítěze výběrového řízení, zda nějak v minulosti nespolupracoval s nyní stíhanými osobami,“ podotkl Říha.

Velká inventura bytů ve středu Brna odstartovala v prosinci 2016. Projektanti zjišťují stav fasád, půd či sklepů. Uvnitř bytů pak jejich zaměření, způsob vytápění či stav elektrických rozvodů. Všechna data pak zaznamenávají do speciální aplikace.

O inventuru stavu asi pěti tisíc bytů se momentálně snaží i Brno-sever. Vše ale výrazně levněji – jen za pomoci zdejších úředníků, kterým radnice proplatí přesčasy. „Data zadáváme do excellových tabulek, stačí nám to,“ podotkl zdejší místostarosta David Aleš (ANO), který má bytovou problematiku na starost.

Brno-střed si však na stejnou práci najalo brněnského architekta Michala Kristena, jenž byl jedním ze tří uchazečů. Podezření z předražené zakázky odmítá a tvrdí, že částka 36 milionů plně odpovídá rozsahu práce, kvůli níž musel najmout asi 120 lidí.

„V každém bytě jsme strávili dvě i tři hodiny, na rozdíl od Brna-sever jsme skutečně zjišťovali kompletní stav. Zaměřování bylo obtížnější i kvůli tomu, že ve středu města nemáte jednotvárné panelákové byty, ale jen atypické. Zjištěné informace jsme pak kontrolovali s daty na katastrálním úřadě. Vzešlo z toho, že u některých bytů jsou podhodnocené výměry a městská část tak nedostává adekvátní nájemné. Pokud to začne řešit, investice do pasportizace se jí do tří let vrátí,“ říká Kristen.

Podobné mapování již v minulosti dělal i pro soukromé firmy. „Data zaznamenáváme do speciální aplikace a ke každému objektu zpracováváme dokumentaci, jejíž součástí jsou i fotografie. Při jednání s nájemcem má tak úředník vše potřebné u sebe,“ hájí se architekt.

Přišly tři těsné cenové nabídky

Podle Straky je však kromě vysoké částky navíc podezřelé, že všichni tři zájemci nabídli za zakázku podobnou cenu. Kristen jako vítěz 29,68 milionu bez DPH, přičemž ta nejvyšší činila 29,98 milionu.

Architekt však odmítá, že by se s někým předem domlouval nebo blíže znal někdejšího místostarostu Švachulu. A ten od svého zadržení nic nekomentoval, ani přes své právníky. Redakce MF DNES se pokoušela kontaktovat oba jeho advokáty, Světlanu Žabenskou i Kárima Titze, ani jeden však nebyl k zastižení.

V hodnoticí komisi, která nabídky posuzovala, seděl i Jaroslav Halamíček ze společnosti DEA Energetická agentura, jež v případu Švachulovy „chobotnice“ také figuruje.

Pro radnici administrovala veřejné zakázky a podle vyšetřovatelů měla tajnou dohodu s aktéry rozsáhlé kauzy, aby tendry dostávaly spřátelené firmy, a přitom to nepůsobilo podezřele.

„Mohu potvrdit, že se zajímáme také o firmy, které měly na radnici Brna-střed na starosti administraci veřejných zakázek,“ uvedl dozorující státní zástupce Radek Mezlík.

Co je pasportizace bytů? Je to detailní mapování bytových domů. Zjišťuje se jejich technický stav, konkrétně fasád, nosných konstrukcí, stávajících výplní otvorů, schodišťových prostor, půd a sklepů. Uvnitř bytů musí projektanti kromě vlastního zaměření zaznamenat způsob vytápění, stav rozvodů, rozmístění osvětlení a zásuvek či sociální vybavenost.

Halamíček pro MF DNES zdůraznil, že vždy postupoval podle zákona a s nikým se na výsledku výběrového řízení nedomlouval.

V hodnoticí komisi s ním seděl i tehdejší starosta městské části za Žít Brno a nyní místostarosta za ANO Martin Landa. Na podrobnosti si však nevzpomíná. „Když hledáme firmy na konkrétní zakázku, zveřejňujeme i zadávací dokumentaci s informacemi, co má být obsahem prací. Vždy je tam uvedena i předpokládaná cena. V tomto případě tomu určitě nebylo jinak. Pokud se jí všechny tři nabídky přiblížily, tak je v tom jen důkaz, že částka byla adekvátní,“ uvedl Landa.

Kontrolní výbor se přesto na zakázku zaměří. Jeho předsedkyně Monika Lukášová Spilková (Piráti) už k tendru shromažďuje informace. „Zabývat se tím budeme na schůzi v polovině srpna,“ sdělila. Případnou škodu může radnice vymáhat soudně.