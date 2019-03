Na magistrátu Švachulu nechtěli, na radnici Brna-střed jej ANO nechalo

„Je to otřesné, neakceptovatelné. Jsem zhrozen, že se to dělo v tak velkém rozsahu, a jsem rád, že jsme rychle zareagovali a těch lidí se zbavili. Hlavní slovo už budou mít orgány v trestním řízení,“ prohlásil Petr Vokřál na adresu bývalých spolustraníků Jiřího Švachuly a Petra Liškutina, které hnutí ANO po jejich vzetí do vazby vyloučilo.

Z usnesení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci na začátku tohoto týdne vyplývá, že radní Švachula vytvořil propracovaný systém na přidělování veřejných zakázek spřízněným firmám. Ten fungoval už od roku 2014.

Podle řady indicií však o „toxicitě“ Švachuly mělo hnutí ANO signály už předtím, než současná kauza „praskla.“ Jeho úzká spojitost s podnikatelem Samanem El-Talabanim politiky z ANO znervóznila už před posledními komunálními volbami.

Vokřál tak nepustil Švachulu na celobrněnskou kandidátku, ale tehdy se od něj hnutí ještě neodstřihlo.

„Je pravda, že jsem ho na kandidátce na magistrát nechtěl, dokonce jsem řekl, že buď on, nebo já. Nebylo to v souvislosti s tím, že bych tušil něco kolem zakázek, ale mám představu o lidech, které chci mít kolem sebe, a on ji nesplňoval. Navíc dost usiloval o to, aby zůstal na kandidátce Brna-střed. Dnes už víme proč,“ prohlásil Vokřál.

Podobně nyní reagují v nejlidnatější městské části.

„Přece jen si některé věci dávám zpětně do souvislostí, třeba příchod pana Liškutina. Také se u nás o místo interního auditora ucházel člověk, kterého jsme nakonec kvůli nedostatečné kvalifikaci nepřijali, ale dostal se na investiční odbor na zpracování faktur. Vzpomínám si, že za jeho přijetí lobboval právě pan Švachula. Takže tam asi byla snaha zajistit si na potřebná místa loajální lidi,“ podotkl tajemník radnice Petr Štika.

Švachulova chobotnice Kauza se týká veřejných zakázek za 180 milionů Kč, z toho: Radnice Brno-střed: 116 milionů Kč, Správa nemovitostí Brna-střed: 26 milionu Kč, Technické sítě Brno: 38 milionů Kč.

za 180 milionů Kč, z toho: Radnice Brno-střed: 116 milionů Kč, Správa nemovitostí Brna-střed: 26 milionu Kč, Technické sítě Brno: 38 milionů Kč. Podle spisu si obvinění přišli na úplatky v celkové částce 17,1 milionu Kč. Z toho exradnímu Jiřímu Švachulovi připadlo 8,8 milionu, ostatním minimálně 6,2 milionu.

v celkové částce 17,1 milionu Kč. Z toho exradnímu Jiřímu Švachulovi připadlo 8,8 milionu, ostatním minimálně 6,2 milionu. Ve vazbě jsou Jiří Švachula (exradní), Petr Liškutin (šéf investičního odboru), Pavel Ovčarčin (Finrax), Petr Kalášek (Geotest Real), Lubomír Smolka (KROS-stav).

Jiří Švachula (exradní), Petr Liškutin (šéf investičního odboru), Pavel Ovčarčin (Finrax), Petr Kalášek (Geotest Real), Lubomír Smolka (KROS-stav). Stíháni na svobodě jsou Petr Kosmák (úředník), Saman El-Talabani, Ivan Trunečka mladší (MTc-stav) a Michal Unzeitig (MT-mont).

Petr Kosmák (úředník), Saman El-Talabani, Ivan Trunečka mladší (MTc-stav) a Michal Unzeitig (MT-mont). Hrozí jim 10,5 až 16 let vězení.

Městská část se nyní snaží rozklíčovat zakázky, jejichž dokumentaci si detektivové neodnesli. Zahrnují pět tendrů za sto milionů, které ještě nezačaly, a další dvě desítky za 240 milionů, které už jsou v běhu.

„Ty první vypíšeme znovu. Ty další dokončíme a zkontrolujeme. Přizvat chceme i protikorupční sdružení Oživení a Vysoké učení technické. Pokud zjistíme pochybení, předáme to policii,“ dodal Štika.

Kriminalisté už vyčíslili, čeho se činnost „Švachulovy chobotnice“ týkala. Na Brně-střed zacílila na zakázky za 116 milionů, za 26 milionů na místní správě nemovitostí a za 38 milionů v městské společnosti Technické sítě Brno.

Jejího šéfa Pavla Roučka informace překvapila. „Policisté tu sice byli, ale o veřejné zakázky se nezajímali. Brali nás jako technickou pomoc, protože na našem úložišti uchováváme data městské části i magistrátu,“ prohlásil pro MF DNES Rouček.