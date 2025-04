Kniha totiž představuje nejednoznačný příběh, který vypráví o odsunu a jeho dopadech včetně surovostí tehdejších samozvaných mstitelů, z velké části na těch, kteří se za války ničím neprovinili. Autorka Kateřina Tučková po šestnácti letech od vydání líčí, jak se změnil pohled na poválečný odsun a jeho dopady.

Vyrovnali jsme se už dostatečně s poválečnými hrůzami? Vždyť jen na takzvaném Pochodu smrti z Brna do Pohořelic v květnu 1945 z 20 tisíc vyhnaných Němců přes 1 700 zemřelo.

V reflexi poválečných událostí jsme udělali obrovský pokrok. Když jsem po vydání Gerty začala s knihou vyjíždět na autorská čtení, setkávala jsem se s velmi nepřátelskými reakcemi. Obzvlášť v Sudetech. Nebo přicházely maily, kde mě pisatelé odsuzovali jako zrádkyni a ostudu národa. Od té doby se nálada výrazně proměnila. Černobílá představa, že co Němec, to Hitlerovec, vymizela, lidé jsou schopní rozlišovat. Dnes už se s tak vyhrocenými diskusemi nesetkávám, naopak, zvou mě na besedy třeba i na střední školy, kde Gerta slouží jako materiál pro výuku literatury a dějepisu. A hlavně došlo i k oficiálnímu gestu smíření, které v roce 2015 vykonal brněnský primátor Petr Vokřál společně s biskupem Vojtěchem Cikrlem, kteří se za poválečné běsnění omluvili potomkům německých obyvatel Brna. To gesto potvrdilo, že jsme mnohem dál.