Radní hledají kašnu, která se jim bude líbit. Soutěž vypsali znovu

Rekonstrukci Dominikánského náměstí v Brně před třemi lety provázely debaty, jak místo nejlépe oživit, když už nebude sloužit jako parkoviště.

Nejdříve byla snaha na náměstí přemístit sochu císaře Josefa II. z areálu černovické psychiatrické nemocnice, tento záměr však neuspěl u lidí v anketě, a tak chtěli politici před Novou radnici přemístit kašnu z Biskupského dvora. Ani to, ani další plány rovnou na dvě kašny ale nevyšly.

Už minulé vedení Brna následně vypsalo architektonickou soutěž na podobu kašny a jevilo se to jako řešení dlouhých debat. Jenže to bylo jen zdání, vítěz se současným radním nezamlouval.



„Návrh, který hodnoticí komise doporučila jako vítězný, byla kašna, která je velmi podobná té na náměstí Svobody. Domníváme se, že to není úplně vhodné, aby byl takto podobný typ na dvou náměstích hned vedle sebe,“ vysvětlil loni v dubnu brněnský náměstek Tomáš Koláčný (Piráti), proč nechtěli postupovat podle vítězného návrhu.

Jelikož nemohli podle pravidel soutěže vybrat jiný návrh než vítězný, rozhodli se radní, že soutěž zopakují. Podle tehdejších Koláčného slov pro ni radní museli upravit podklady, aby problém znovu neřešili.



To jim trvalo necelý rok. Novou soutěž vyhlásili brněnští radní ve středu. „Návrh musí respektovat význam místa, může, ale nemusí jít o historickou reflexi původního rybného trhu, který se zde nacházel. Nový vodní prvek musí být každopádně uměleckým dílem, od kterého se očekává vysoká výtvarná úroveň,“ prohlásil Koláčný.

Kašna, jejíž náklady by neměly přesáhnout 7,5 milionu korun, by měla vyrůst uprostřed náměstí na ploše vymezené čtyřmi platany. Návrhy mohou architekti posílat do konce června, porota vítěze vybere v srpnu.

Pak se teprve uvidí, zda tentokrát bude po soutěži následovat i realizace díla, které by mělo být hotové do konce září příštího roku.