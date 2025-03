Sociální sítě by se měly zbavovat nepravd, ale trend je spíš opačný, říká vědkyně

Proč je šíření dezinformací na sociálních sítích nebezpečné? Nemůže si tam každý psát, co chce?

Dezinformace jsou nebezpečné svou nepravdivostí a cílem narušovat fakta. Lidé si často tento záměr vůbec neuvědomují, věří jim a sdílí je. V záplavě online informací je pro uživatele náročnější rozlišit, co je pravda a co ne, a proto dochází k frustraci. Ta může vyústit v nedůvěru v tradiční média a příklon k těm alternativním, chcete-li dezinformačním, nebo k vyhýbání se informacím úplně. V případě konkrétních dezinformačních kampaní například v době covidu jsme sledovali i negativní dopady na zdraví.

Proč vlastně někteří lidé vyvracejí nepravdivé informace na sítích? Co je k tomu pohání?

Často je motivuje představa, že pomáhají ostatním, kteří nejsou schopni kriticky vyhodnocovat informace. Snaží se očistit prostředí sociálních sítí a sami sebe vnímají jako autoritu, která pomáhá rozlišit pravdu od lží. Čím osobnější vztah k danému tématu uživatel má, tím se jeho tendence reagovat zvyšuje. Z našeho výzkumů navíc plyne, že vyvracení se častěji věnují muži.