Jízda v opilosti už byla příliš. Radní Podzimek po nátlaku kolegů rezignoval

Svůj nejnovější průšvih už jihomoravský radní pro životní prostředí Karel Podzimek (ODS) politicky neustál. Poté, co kvůli řízení v opilosti přišel o řidičský průkaz a čelil nátlaku kolegů, oznámil rezignaci. Lidovecký hejtman Jan Grolich tento krok uvítal.
Jihomoravský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS)

Jihomoravský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS) | foto: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jan Grolich na sociálních sítích uvedl, že zprávu o rezignaci Podzimka obdržel v pondělí večer. „Rozhodnutí vítám. Považuji jej za jediné správné řešení současné situace,“ poznamenal hejtman.

Nejnovější Podzimkova aféra byla pověstnou poslední kapkou. Už loni na podzim krajská opozice dvakrát požadovala jeho odvolání, ale Podzimkovi straníci z ODS jej vždy podrželi.

Mimo jiné pomohl stranické kolegyni k výnosnému byznysu s někdejší nemocniční ubytovnou ve Znojmě. Musel vysvětlovat nesrovnalosti ve svém majetku, což nakonec odůvodnil chybou na straně účetního. Před několika lety také lobboval za povýšení lékaře a lidoveckého komunálního politika Pavla Jajtnera, i když ve znojemské nemocnici krátce po porodu zemřel novorozenec v jeho péči.

Nedávno navíc server Seznam Zprávy upozornil, že Podzimek u své chaty u Vranovské přehrady postavil bez souhlasu Lesů České republiky načerno parkoviště.

To všechno Podzimkovi prošlo, řízení pod vlivem alkoholu však bylo i na dosud podporující kolegy příliš. „Řeším pochybení pana radního Podzimka, které nelze přejít. Za vzniklou situaci musí vyvodit osobní odpovědnost. Věřím, že po našem jednání přijme rozhodnutí, které bude odpovídat závažnosti celé situace,“ uvedl v pondělí jihomoravský šéf ODS a krajský radní Jiří Crha.

Sám Podzimek, který je rovněž znojemským zastupitelem, ještě v pondělí o rezignaci nemluvil, i když své jednání označil za chybu.

„Nijak ji nezlehčuji. S policií jsem spolupracoval, řidičský průkaz jsem odevzdal a budu plně respektovat výsledek přestupkového řízení. O celé záležitosti jsem obratem informoval své kolegy, je se mnou zahájeno přestupkové řízení. Mrzí mě to. Za poslední roky jsem neměl žádný dopravní přestupek, o to víc mě celá situace mrzí,“ vyjádřil se.

Následně však zřejmě naznal, že už je jeho situace neudržitelná.

