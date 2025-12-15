Radní ODS řešil kanalizaci u byznysu stranické kolegyně, pro dotaci i hlasoval

Oldřich Haluza
  16:30
Jedna kauza za druhou stíhala v létě jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka mladšího (ODS). Mimo jiné pomohl stranické kolegyni k výnosnému byznysu s někdejší nemocniční ubytovnou ve Znojmě, zároveň se angažoval také v jednáních ohledně výstavby kanalizace související s tímto objektem, který se přeměnil ve stomilionový developerský projekt. Hejtmanství na její vybudování pošle 2,4 milionu korun, pro udělení dotace hlasoval v pondělí i právě Podzimek.
Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek (ODS)

Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek (ODS) | foto: Krajský úřad Jihomoravského kraje

6 fotografií

Někdejší ubytovnu znojemské nemocnice prodalo hejtmanství v roce 2021, dostala se do rukou Veroniky Kachlíkové (ODS) a její firmy Hippoinvest. Změna územního plánu, na níž se Podzimek aktivně podílel, následně umožnila přestavbu na bytový dům. A aby mohla Kachlíková vybudovat vedle další, potřebovala vyřešit komplikaci kolem kanalizace.

Znojemská nemocnice totiž odmítla, aby splašky z budovy, která původně sloužila jako ubytovna pro zdravotnický personál, nadále putovaly do její kanalizace. Musí tak dojít k oddělení objektu od vnitroareálové kanalizační sítě, což zajistí výstavba nové splaškové kanalizace.

Jako první o záležitosti informoval server Seznam Zprávy. Podzimek se angažoval v jednáních týkajících se řešení tohoto problému. Prý se ale pouze snažil narovnat vztah mezi krajem, nemocnicí a Kachlíkovou, který je podle jeho slov nastaven špatně.

Petice ani dopis hejtmanovi nestačily, znojemský špitál má „nechtěného“ šéfa

„Stávající vnitroareálová kanalizace je částečně vedena pod nemocničními budovami, v podsklepených částech objektů a je často v havarijním stavu. Realizací záměru dojde k žádoucímu odlehčení neboli snížení zatížení vnitroareálové splaškové kanalizace Nemocnice Znojmo, která je i přes provedené dílčí rekonstrukce často v havarijním stavu, který je nutno opakovaně složitě improvizovaně řešit, což narušuje bezproblémový chod nemocničního zařízení,“ stojí v materiálu k poskytnutí dotace, o níž rozhodovalo zastupitelstvo.

„Tímto řešením dojde k oddělení odpadních vod, kdy odpadne potřeba jejich hrubého předčištění,“ uvádí materiál. Jihomoravští zastupitelé udělení mimořádné dotace ve výši 2,4 milionu korun v pondělí schválili. Pro hlasovali pouze koaliční politici včetně Podzimka, návrh prošel většinou 35 hlasů z 63 přítomných. Patnáct opozičních zastupitelů bylo proti, třináct se zdrželo.

Je to výhodné i pro nemocnici, říká hejtman

Podle opoziční zastupitelky Ivany Solařové (ANO) se jedná o volné pokračování kauzy kontroverzního prodeje ubytovny.

„Má dojít k oddělení odpadních vod z vnitroareálové kanalizace, které má dopomoci paní investorce napojit objekty na vlastní kanalizaci. Bez tohoto oddělení se neposune a ubytovnu na byty nepřestaví. Nemocnice připojení bytových domů na její kanalizaci odmítla kvůli hygienickým a dalším normám. Dotaci nepodpořil ani odbor životního prostředí, protože nesplňuje dotační podmínky. Jedná se o řešení provozních problémů, ale ve prospěch paní investorky,“ kritizuje Solařová.

Splašky už v krasu končit nebudou, obce kolem dokončují čistírny odpadních vod

Hejtmanství pošle na oddělení kanalizace mimořádnou individuální dotaci, jež nijak nesouvisí s odborem životního prostředí, který politicky spadá pod Podzimka. „Žádost nesplňuje podmínky dotačního titulu, protože ten je vypisován pro jiné účely, proto se věc řeší individuální dotací. Není to tak, že má odbor životního prostředí výhrady,“ zdůrazňuje hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Poskytnutí dotace podle něj vedení kraje podpořilo nejen kvůli potížím u bývalé ubytovny. „Nebylo to jenom řešení jedné nemovitosti, ale více problémů, které měl areál nemocnice v rámci provozu. Šlo o protékání cizích splašků nejenom z této nemovitosti, ale i z dalších. I pro nemocnici bylo proto výhodnější oddělení této kanalizace,“ vysvětluje Grolich.

Kvůli ubytovně odstoupil z voleb

Druhou polovinu nákladů uhradí firma Hippoinvest. Stavbu za zhruba pět milionů má na starosti svazek Vodovody a kanalizace Znojemsko. „Práce byly už zahájeny. Hotovo má být do 30. června příštího roku,“ sděluje tajemník svazku Luděk Müller, který krajskou dotaci s Podzimkem řešil.

V reakci na kauzu s ubytovnou politik odstoupil z 12. místa jihomoravské kandidátky koalice SPOLU do sněmovních voleb. Seznam Zprávy také poukázaly na nesrovnalosti v Podzimkových příjmech a výdajích, ve svých přiznáních totiž mimo jiné zapomněl uvést sedmimilionový dar od svého otce. Poté, co se novináři začali o jeho majetek zajímat, podaná přiznání zpětně upravil. Podle Podzimka byla chyba na straně účetního.

Druhá rezignace kandidáta SPOLU za týden. Kvůli kauze s ubytovnou

K tomu ještě jako krajský radní pro zdravotnictví lobboval za povýšení lékaře a lidoveckého komunálního politika Pavla Jajtnera, i když ve znojemské nemocnici krátce po porodu zemřel novorozenec v jeho péči.

Krajská opozice vyzvala Podzimka k rezignaci poprvé už v září. Sám politik se tehdejšího zastupitelstva kvůli zdravotní indispozici nezúčastnil, poté absentoval ještě několik týdnů. Na začátku listopadu pak politicky přežil i další opoziční snahu o odvolání. Členové koalice se většinou zdrželi, případně vůbec nehlasovali.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

