Nic se nezměnilo, hájí ODS problémového radního. Výzva k jeho rezignaci opět neprošla

Oldřich Haluza
  17:32
Hned několik kauz během krátké chvíle postihlo jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka mladšího (ODS). Stranické kolegyni pomohl k výnosnému byznysu s bývalou nemocniční ubytovnou ve Znojmě, později se objevily nesrovnalosti v jeho majetku. Opozice jej už v září vyzvala k rezignaci a v pondělí svou výzvu zopakovala. Politik přesto dál zůstává ve funkci a zdá se, že natrvalo.
Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek mladší (ODS)

Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek mladší (ODS) | foto: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek mladší (ODS)
Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek mladší (ODS)
Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek mladší (ODS)
Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku Karel Podzimek mladší (ODS)
6 fotografií

Podzimek se vrátil zpět do práce teprve nedávno poté, co byl po propuknutí své poslední kauzy s nesrovnalostmi v majetku několik týdnů zdravotně indisponován. Zmeškal kvůli tomu zářijové zastupitelstvo, na nějž se nepřipojil ani online, i několik jednání krajské rady. V pondělí poprvé po absenci veřejně vystoupil.

Radní se stal centrem pozornosti a terčem opoziční kritiky kvůli několika problémům. Před několika lety pomohl stranické kolegyni, která získala od kraje bývalou nemocniční ubytovnu a následně ji přeměnila na výnosný developerský projekt. Pomohla jí v tom i změna územního plánu, na níž se Podzimek aktivně podílel. Řešil také kanalizaci, která byla u záměru komplikovaná. V reakci na tuto kauzu odstoupil z dvanáctého místa jihomoravské kandidátky koalice SPOLU do sněmovních voleb.

Opozice na jihu Moravy žádá rezignaci klíčového hráče ODS, vrší se jeho kauzy

Server Seznam Zprávy také upozornil na nesrovnalosti v Podzimkových příjmech a výdajích. Politik ve svých přiznáních mimo jiné zapomněl uvést sedmimilionový dar od svého otce. Poté, co se novináři začali o jeho majetek zajímat, podaná přiznání zpětně upravil. Podle Podzimka byla chyba na straně účetního.

K tomu ještě jako krajský radní pro zdravotnictví lobboval za povýšení lékaře a lidoveckého komunálního politika Pavla Jajtnera, i když ve znojemské nemocnici krátce po porodu zemřel novorozenec v jeho péči.

„Průběžně jsem poskytoval svá vyjádření a odpověděl na všechny dotazy Seznam Zpráv. Mé doslovné odpovědi jste někteří na vyžádání dostali. První článek, který se zabýval odprodejem ubytovny znojemské nemocnice a následným developerským projektem, se ukázal jako značně manipulativní. Doporučuji si přečíst text po korekci, kterou byla redakce nucena provést vstříc faktům. To samé platí i o věci mých majetkových přiznání, kdy jsem se z vlastní svobodné vůli opravil, když jsem našel chyby. To je asi tak všechno, co bych vám chtěl ke dvěma mediálním kauzám říct,“ uvedl Podzimek před krajskými zastupiteli.

Nepřijatelné pojetí výkonu politiky, znělo z ANO

Opozici takové prohlášení nestačilo. Zastupitelka Ivana Solařová (ANO) navrhla stejné usnesení jako na zářijovém zastupitelstvu, kdy Podzimka vyzvala k rezignaci. Podle ní jeho kauzy patří mezi celostátní ostudy a jsou obrovským reputačním rizikem nejen pro něj a ostatní v koalici, ale ohrožují důvěryhodnost celého zastupitelstva a podkopávají důvěru občanů ve volené zástupce.

„Marně jsme očekávali, že pan Podzimek bude mít natolik silnou sebereflexi, že sám vyhodnotí, co je jeho morální i politickou povinností. Předpokládali jsme, že se k těmto kauzám zodpovědně postaví alespoň jeho spolustraníci, především z řad ODS. Nestalo se tak. Otevřeně se tak postavili za klientelismus, nepotismus a finanční machinace. Tohle už není jen o fatálním selhání jednoho politika. Tohle je nepřijatelné pojetí výkonu politiky,“ prohlásila Solařová.

Výzvu k Podzimkově rezignaci podpořili pouze politici z opozičních lavic. Členové koalice se většinou zdrželi, případně vůbec nehlasovali. Proti byli členové ODS, spolustraníci tak Podzimka i tentokrát podrželi. „Za klub ODS jsem se vyjadřoval už na minulém zastupitelstvu. Nevidíme žádný reálný důvod k tomu, aby odstupoval. Naše stanovisko trvá a nic se na něm nezměnilo,“ řekl náměstek hejtmana a jihomoravský šéf ODS Jiří Crha.

Je ostudou pro celý kraj, tepe opozice radního z ODS. Koalice jej podržela

Zatímco lidovecký hejtman Jan Grolich minule odešel při hlasování ze sálu, tentokrát zůstal a zdržel se. „Rezignace je vždy otázkou toho konkrétního člověka, který si to musí sám vyhodnotit. Za nás je to v rámci koaliční smlouvy otázka klubu ODS,“ poznamenal hejtman.

Podobně mluvil už na minulém zastupitelstvu, kdy Podzimek absentoval. Tehdy uvedl, že záležitost není vyřešená a je těžké s ní něco dělat, když radní chybí. „Nic nového se nestalo, takže k tomu nemám co říct nového. Ani ze strany médií, ani ze strany klubu ODS žádný nový krok nebyl,“ uvedl v pondělí Grolich.

Protože lidovci s hejtmanem v čele nechávají záležitost na ODS a občanští demokraté nevidí důvod k jeho odstoupení, zůstane Podzimek dál krajským radním. „Kraj má být zodpovědný, máme být vzorem pro lidi. Kauz už bylo tolik, že je na čase postavit se k věcem zodpovědně. Rozumím, že se znáte a podporujete. Ale už jich je opravdu tolik, že je potřeba je už nepřehlížet,“ namítala marně opoziční zastupitelka Petra Rédová Fajmonová (za SD-SN).

Ironické vysvědčení

Právě Podzimkovy kauzy, respektive jejich „zametání“, byly jedním z předmětů na vysvědčení, které ANO coby nejsilnější opoziční strana vystavilo po prvním roce vládnutí současné jihomoravské koalici. Vysloužila si za to spolu s „pomáháním kamarádům svých radních“ ironickou jedničku.

Vysvědčení krajské koalice podle ANO

Chování: 4
Ohýbání stanov krajských firem: 1
Zametání kauz Karla Podzimka: 1
Dotace na pořízení vlaků: 5
S-centrum Hodonín: 5
Pomáhání kamarádům svých radních: 1
Transformace zdravotnictví na rodinný podnik: 1

Další prémiové známky vládnoucí garnitura dostala za „ohýbání stanov krajských firem“ a „transformace zdravotnictví na rodinný podnik“. ANO tím naráželo na červnovou úpravu stanov krajské firmy Jihomoravská zdravotní (JMZ), která umožnila, aby se šéfka blanenské nemocnice a životní partnerka náměstka Crhy Vladimíra Danihelková (ODS) stala předsedkyní představenstva.

„To jistě nebyla náhoda. Vedení kraje se tak snaží transformovat jihomoravské zdravotnictví na rodinný podnik, a to mu jde také na jedničku. Situace v krajském zdravotnictví není utěšená,“ pronesl předseda zastupitelského klubu ANO Milan Vojta.

Za chování dostala koalice od hnutí čtyřku. Pětku obdržela za dotace na pořízení vlaků a hodonínský domov seniorů S-centrum. V prvním případě hejtmanství nedávno neuspělo s žádostí o více než šestimiliardovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí na nákup akutrolejových vlaků. Druhý souvisí s policejním vyšetřováním ohledně živelného vyklízení škod z budovy zasažené tornádem a nakládání nejen s ní, ale také s jejím vybavením. Existuje podezření, že odtud zmizel majetek za 17 milionů.

Nejasné zmizení majetku. Vyklízení domova seniorů po tornádu opět řeší policie

„Jsem zastáncem nejen hodnocení známkou, ale také slovního hodnocení. Proto si myslím, že je dobré k tomu dostat i nějaký komentář. Nevím, proč zvolili zrovna ty předměty, které napsali do vysvědčení. Soustředíme se i na mnoho dalších věcí, které do něj nebyly vůbec vybrané,“ reagoval Grolich.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Napětí kvůli uzavírce se stupňuje. Kameny nahradil květináč, padla předžalobní výzva

Se zahájením uzavírky Fryčajovy ulice, která spojuje sever Brna s Bílovicemi nad Svitavou, vyvstaly nečekané problémy. Už minulý týden při zkušebních jízdách ztěžovaly průjezd zatáčkou na objízdné...

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky

Do netypické role pasovala Christophera Judge, jednu z hlavních hvězd Comic-Conu Brno & Junior, těhotná fanynka, která přišla v sobotu na hercovu besedu. Představitele Teal’ca z americko-kanadského...

Dusno kvůli uzavírce. Na objížďce lidé natáhli pásku, autobus projede jen stěží

Na dva roky v sobotu uzavře frekventovanou ulici Fryčajova v brněnských Obřanech oprava starého vodovodu. Náhradní objízdná trasa pro tisíce přespolních řidičů měří téměř 20 kilometrů. Místní mohou...

Ultimátum od Schillerové. ANO musí opustit brněnskou koalici, padl i termín

Už v půlce června vyzvalo jihomoravské předsednictvo hnutí ANO své kolegy, aby vystoupili z vlády nad Brnem, kterou třímají spolu s ODS. Od té doby se však v tomto směru nic nestalo. Politikům ANO se...

3. listopadu 2025  16:12

Zemřel polárník Prošek. Věnoval se změně klimatu, zakládal stanici v Antarktidě

Ve věku 85 let zemřel v neděli v kruhu svých nejbližších geograf Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Byl předním českým...

3. listopadu 2025  13:19

Napětí kvůli uzavírce se stupňuje. Kameny nahradil květináč, padla předžalobní výzva

Se zahájením uzavírky Fryčajovy ulice, která spojuje sever Brna s Bílovicemi nad Svitavou, vyvstaly nečekané problémy. Už minulý týden při zkušebních jízdách ztěžovaly průjezd zatáčkou na objízdné...

3. listopadu 2025  12:29

Prase povalí branku, kozy vyskáčou ven. Chronické útěkáře naháněli strážníci

Tři hospodářská zvířata dováděla minulý týden poblíž autosalonu s luxusními auty v Brně. Kvůli obavě, aby dvě kozy s jedním prasetem nezpůsobily dopravní nehodu, situaci řešili strážníci. Ti...

3. listopadu 2025  11:17

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

Dvě velké stavební akce výrazně zasahují do života řidičů na opačných koncích Brna. První investicí je extrémně náročná přestavba dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu města. Druhou je oprava starého...

24. října 2025  16:35,  aktualizováno  3. 11. 8:52

Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky

Do netypické role pasovala Christophera Judge, jednu z hlavních hvězd Comic-Conu Brno & Junior, těhotná fanynka, která přišla v sobotu na hercovu besedu. Představitele Teal’ca z americko-kanadského...

2. listopadu 2025  12:59

Zachránil hořícího muže, sám se při tom pořezal. Rybáři hrdinsky zasáhli při požáru

Záchranu tří lidí z hořících unimobuněk na Hodonínsku má na svědomí především dvojice rybářů, kteří si včas všimli plamenů. Popálené dostali do bezpečí ještě před příjezdem hasičů. Jeden z rybářů...

2. listopadu 2025  9:41

Nasloucháme, poradíme, dáme prostor emocím. Sestra líčí práci krizových interventů

Svou činnost rozjel loni v lednu, od té doby poskytl tým krizových interventů ve Fakultní nemocnici Brno psychickou podporu pacientům a jejich blízkým už ve 160 případech. Pomoc od zdravotníků, kteří...

1. listopadu 2025  15:14

Na nádraží v Hodoníně srazil vlak člověka, na místě zemřel. Další je zraněný

Provoz na trati mezi Hodonínem a Rohatcem zastavila na víc než hodinu nehoda na hodonínském nádraží. Vlak tam srazil člověka, který následkům zranění na místě podlehl. Záchranáři měli v péči i...

1. listopadu 2025  12:10,  aktualizováno  13:42

Školáci se pustili do hry, ve které Sam zachraňuje školu před počítačovými viry

Školáci po celé zemi se pustili do vzdělávací počítačové hry, kterou pro ně vymysleli odborníci z Palackého univerzity v Olomouci. Zábavnou a interaktivní formou seznamuje děti se základy online...

1. listopadu 2025  6:36

Advantage Consulting, s.r.o.
INŽENÝR ÚDRŽBY STROJŮ (OD 55.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 50 000 - 65 000 Kč

Dalších 31 803 volných pozic

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

31. října 2025  19:07,  aktualizováno  21:03

Dusno kvůli uzavírce. Na objížďce lidé natáhli pásku, autobus projede jen stěží

Na dva roky v sobotu uzavře frekventovanou ulici Fryčajova v brněnských Obřanech oprava starého vodovodu. Náhradní objízdná trasa pro tisíce přespolních řidičů měří téměř 20 kilometrů. Místní mohou...

31. října 2025  14:33,  aktualizováno  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.