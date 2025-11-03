Nic se nezměnilo, hájí ODS problémového radního. Výzva k jeho rezignaci opět neprošla

Podzimek se vrátil zpět do práce teprve nedávno poté, co byl po propuknutí své poslední kauzy s nesrovnalostmi v majetku několik týdnů zdravotně indisponován. Zmeškal kvůli tomu zářijové zastupitelstvo, na nějž se nepřipojil ani online, i několik jednání krajské rady. V pondělí poprvé po absenci veřejně vystoupil.
Radní se stal centrem pozornosti a terčem opoziční kritiky kvůli několika problémům. Před několika lety pomohl stranické kolegyni, která získala od kraje bývalou nemocniční ubytovnu a následně ji přeměnila na výnosný developerský projekt. Pomohla jí v tom i změna územního plánu, na níž se Podzimek aktivně podílel. Řešil také kanalizaci, která byla u záměru komplikovaná. V reakci na tuto kauzu odstoupil z dvanáctého místa jihomoravské kandidátky koalice SPOLU do sněmovních voleb.
Server Seznam Zprávy také upozornil na nesrovnalosti v Podzimkových příjmech a výdajích. Politik ve svých přiznáních mimo jiné zapomněl uvést sedmimilionový dar od svého otce. Poté, co se novináři začali o jeho majetek zajímat, podaná přiznání zpětně upravil. Podle Podzimka byla chyba na straně účetního.
K tomu ještě jako krajský radní pro zdravotnictví lobboval za povýšení lékaře a lidoveckého komunálního politika Pavla Jajtnera, i když ve znojemské nemocnici krátce po porodu zemřel novorozenec v jeho péči.
„Průběžně jsem poskytoval svá vyjádření a odpověděl na všechny dotazy Seznam Zpráv. Mé doslovné odpovědi jste někteří na vyžádání dostali. První článek, který se zabýval odprodejem ubytovny znojemské nemocnice a následným developerským projektem, se ukázal jako značně manipulativní. Doporučuji si přečíst text po korekci, kterou byla redakce nucena provést vstříc faktům. To samé platí i o věci mých majetkových přiznání, kdy jsem se z vlastní svobodné vůli opravil, když jsem našel chyby. To je asi tak všechno, co bych vám chtěl ke dvěma mediálním kauzám říct,“ uvedl Podzimek před krajskými zastupiteli.
Nepřijatelné pojetí výkonu politiky, znělo z ANO
Opozici takové prohlášení nestačilo. Zastupitelka Ivana Solařová (ANO) navrhla stejné usnesení jako na zářijovém zastupitelstvu, kdy Podzimka vyzvala k rezignaci. Podle ní jeho kauzy patří mezi celostátní ostudy a jsou obrovským reputačním rizikem nejen pro něj a ostatní v koalici, ale ohrožují důvěryhodnost celého zastupitelstva a podkopávají důvěru občanů ve volené zástupce.
„Marně jsme očekávali, že pan Podzimek bude mít natolik silnou sebereflexi, že sám vyhodnotí, co je jeho morální i politickou povinností. Předpokládali jsme, že se k těmto kauzám zodpovědně postaví alespoň jeho spolustraníci, především z řad ODS. Nestalo se tak. Otevřeně se tak postavili za klientelismus, nepotismus a finanční machinace. Tohle už není jen o fatálním selhání jednoho politika. Tohle je nepřijatelné pojetí výkonu politiky,“ prohlásila Solařová.
Výzvu k Podzimkově rezignaci podpořili pouze politici z opozičních lavic. Členové koalice se většinou zdrželi, případně vůbec nehlasovali. Proti byli členové ODS, spolustraníci tak Podzimka i tentokrát podrželi. „Za klub ODS jsem se vyjadřoval už na minulém zastupitelstvu. Nevidíme žádný reálný důvod k tomu, aby odstupoval. Naše stanovisko trvá a nic se na něm nezměnilo,“ řekl náměstek hejtmana a jihomoravský šéf ODS Jiří Crha.
Zatímco lidovecký hejtman Jan Grolich minule odešel při hlasování ze sálu, tentokrát zůstal a zdržel se. „Rezignace je vždy otázkou toho konkrétního člověka, který si to musí sám vyhodnotit. Za nás je to v rámci koaliční smlouvy otázka klubu ODS,“ poznamenal hejtman.
Podobně mluvil už na minulém zastupitelstvu, kdy Podzimek absentoval. Tehdy uvedl, že záležitost není vyřešená a je těžké s ní něco dělat, když radní chybí. „Nic nového se nestalo, takže k tomu nemám co říct nového. Ani ze strany médií, ani ze strany klubu ODS žádný nový krok nebyl,“ uvedl v pondělí Grolich.
Protože lidovci s hejtmanem v čele nechávají záležitost na ODS a občanští demokraté nevidí důvod k jeho odstoupení, zůstane Podzimek dál krajským radním. „Kraj má být zodpovědný, máme být vzorem pro lidi. Kauz už bylo tolik, že je na čase postavit se k věcem zodpovědně. Rozumím, že se znáte a podporujete. Ale už jich je opravdu tolik, že je potřeba je už nepřehlížet,“ namítala marně opoziční zastupitelka Petra Rédová Fajmonová (za SD-SN).
Ironické vysvědčení
Právě Podzimkovy kauzy, respektive jejich „zametání“, byly jedním z předmětů na vysvědčení, které ANO coby nejsilnější opoziční strana vystavilo po prvním roce vládnutí současné jihomoravské koalici. Vysloužila si za to spolu s „pomáháním kamarádům svých radních“ ironickou jedničku.
Vysvědčení krajské koalice podle ANO
Chování: 4
Další prémiové známky vládnoucí garnitura dostala za „ohýbání stanov krajských firem“ a „transformace zdravotnictví na rodinný podnik“. ANO tím naráželo na červnovou úpravu stanov krajské firmy Jihomoravská zdravotní (JMZ), která umožnila, aby se šéfka blanenské nemocnice a životní partnerka náměstka Crhy Vladimíra Danihelková (ODS) stala předsedkyní představenstva.
„To jistě nebyla náhoda. Vedení kraje se tak snaží transformovat jihomoravské zdravotnictví na rodinný podnik, a to mu jde také na jedničku. Situace v krajském zdravotnictví není utěšená,“ pronesl předseda zastupitelského klubu ANO Milan Vojta.
Za chování dostala koalice od hnutí čtyřku. Pětku obdržela za dotace na pořízení vlaků a hodonínský domov seniorů S-centrum. V prvním případě hejtmanství nedávno neuspělo s žádostí o více než šestimiliardovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí na nákup akutrolejových vlaků. Druhý souvisí s policejním vyšetřováním ohledně živelného vyklízení škod z budovy zasažené tornádem a nakládání nejen s ní, ale také s jejím vybavením. Existuje podezření, že odtud zmizel majetek za 17 milionů.
„Jsem zastáncem nejen hodnocení známkou, ale také slovního hodnocení. Proto si myslím, že je dobré k tomu dostat i nějaký komentář. Nevím, proč zvolili zrovna ty předměty, které napsali do vysvědčení. Soustředíme se i na mnoho dalších věcí, které do něj nebyly vůbec vybrané,“ reagoval Grolich.