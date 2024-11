Čipy jsou jako boty, taky je tvoříme zákazníkům na míru, říká jejich výrobce

„Vymyslel jsem název firmy, kterému nikdo na komerčním trhu nerozumí,“ směje se muž a vysvětluje, že jde o zkratku odborných výrazů ze světa IT. Pod posledním písmenem se skrývá slovo procesor neboli čip, neviditelný „mozek“, který lidé využívají denně v mnoha zařízeních včetně mobilů. Auto už by se dnes bez nich ani nerozjelo.

Přirovnal byste se k architektovi, módnímu návrháři, nebo strojnímu konstruktérovi?

Architekt může nakreslit krásnou budovu, ale pak ji někdo musí postavit, u módního designéra je to podobné. U procesorů je to spíše jako u bot, proto mám velký respekt k podnikatelským aktivitám Tomáše Bati. Vzal technologii a vytvořil něco, čím oslovil trh. Procesory jsou taky běžné jako boty. Najdete je v každém zařízení a vy jako podnikatel musíte rozumět tomu, co zákazník pro dané zařízení potřebuje. Jestli ho tíží cena, tak jako obuvnická firma navrhujete třeba žabky. Podobně funguje výroba procesorů, prostě upravujete vše na míru.