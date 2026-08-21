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Soudce znovu dostal podmínku za sexuální nátlak na nezletilou, vinu odmítá

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  10:42

Budova Okresního soudu ve Frýdku-Místku. | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Brněnský soudce Karel Knaifl znovu dostal podmíněný trest za sexuální nátlak na nezletilou dívku. Okresní soud ve Frýdku-Místku mu uložil 18 měsíců vězení s odkladem na dva roky. Původní verdikt z roku 2023 zrušil odvolací soud a případ vrátil k novému projednání. To však dospělo k stejnému závěru. Knaifl vinu odmítá, rozsudek je opět nepravomocný.

Soudkyně Sandra Vareninová verdikt vyhlásila v nepřítomnosti Knaifla i jeho advokáta. Soudce obvinění od počátku odmítá, jeho obhájce už dříve uvedl, že se Knaifl dívce pouze snažil pomoci.

Za sexuální nátlak na nezletilou dostal soudce podmínku. Poznal ji při výslechu

Kromě sexuálního nátlaku ho soud uznal vinným také z ohrožování výchovy dítěte, zneužití pravomoci úřední osoby a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Knaifl musí poškozené zaplatit 200 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy. Dívka požadovala milion korun, se zbytkem nároku ji soud odkázal na občanskoprávní řízení.

„Soud částku 200 tisíc považuje za dostatečnou,“ uvedla Vareninová.

Knaifl se proti původnímu rozsudku odvolal. Krajský soud v Ostravě loni v květnu trest zrušil a případ vrátil frýdecko-místeckému soudu k novému projednání. Okresní soud následně doplnil dokazování a nechal vypracovat další znalecké posudky.

Podmínka pro soudce za sexuální nátlak neplatí, je třeba doplnit důkazy

Podle obžaloby se Knaifl s dívkou seznámil při jejím výslechu. Dívka, která žila v pěstounské péči, se předtím stala obětí zneužívání. Knaifl ji následně kontaktoval přes sociální sítě a podle policie ji opakovaně navštěvoval. Později se ji údajně pokusil donutit k sexu, k němuž nakonec nedošlo.

„Soustavně využíval svého postavení soudce a autority, kterou v něm poškozená viděla. Věděl, že má tendenci se autoritám podvolovat,“ uvedla Vareninová.

Podle soudu chtěl Knaifl dívce pomoci, zároveň s ní ale chtěl mít intimní styk. Poškozená ho vnímala především jako soudce a autoritu.

Knaifl je od obvinění postavený mimo službu. Pokud rozsudek nabude právní moci, jeho mandát soudce zanikne.

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