V Brně zpřístupnili kapucínské terasy, při opravách našli středověkou pec

„Dřív se sem chodili bratři kapucíni modlit a odpočívat, teď místo může sloužit ke stejným účelům i ostatním lidem,“ podotkl zástupce řádu Josef Cyril Komosný.

Modernizaci druhé a třetí kapucínské terasy dostala na starost městská společnost Veřejná zeleň města Brna. Její projektanti se snažili zachovat relaxační charakter původní klášterní zahrady s nevšedním výhledem na Brno.

Pracovníci tak do prostoru nakonec zasadili klasické odrůdy jabloní a hrušní, zároveň přidali například muchovník a mišpule – tedy ovocné keře sázené na tomto místě po staletí. Nechybí ani vinná réva, kvetoucí rostliny nebo záhon s bylinkami.

Dělníci se postarali o zpevnění nosných zdí a opravu chodníků či zábradlí. Na místě přibyly nové lavičky, součástí spodní z opravených teras jsou po rekonstrukci dvě kamenné vodní fontány. V místě bývalé malé vinárny město nechalo vybudovat technické zázemí pro správce teras, nedaleko otevřelo nové veřejné toalety.

Celkové náklady na opravu teras dosáhly téměř 35 milionů korun. Celou částku město pokrylo z vlastního rozpočtu, původně přitom počítalo s cenou o 15 milionů nižší.

Přes noc bude zavřeno

„Terasy byly ve špatném stavu. Navýšení částečně způsobily i některé komplikace, jež se objevily v průběhu stavby. V hloubce několika metrů jsme například objevili středověkou pec na vápno,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Hladík. Její stáří experti datují do období ještě před začátkem stavby kapucínského kláštera v roce 1648.

Proti jiným brněnským zahradám a parkům musí návštěvníci počítat s tím, že se na terasy nedostanou v kteroukoli denní dobu.

„Na základě dohody s řádem kapucínů budou zahrady otevřené pouze od března do října vždy od 7 do 18 hodin večer, kdy se vchod zase uzavře,“ upřesnil Hladík. Kapucínské terasy se tak po Tyršově sadu stanou dalším parkem, který budou správci přes noc zamykat.

Pozemky pod zrekonstruovanými terasami patří řádu kapucínů, od něhož je v roce 2014 získalo město na 50 let do bezplatného pronájmu. Z celkem pěti kaskádovitých teras používají kapucíni pro vlastní potřebu pouze první – nejnižší. Dvě navazující terasy, které byly v úterý slavnostně otevřeny, prošly rok trvající rekonstrukcí. Zbylé dvě terasy v nejvyšší části spravuje město už od 90. let.