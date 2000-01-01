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Na Novomlýnské nádrži se do soboty koná desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell. Závod pod pálavskými kopci je výzvou pro opravdové profesionály. Pod vodní hladinou se skrývá potopený les, zbytky vesnic či nejedna zatopená vinice. Aby byl závod napínavý až do samotného konce, hodnotí se součet hmotností tří nejtěžších ulovených kaprů.
Autor: Stairs2Hell
Přes veškerou nejistotu a tvrdý sportovní boj však Stairs2Hell podle předsedy Moravského rybářského svazu Miroslava Láníčka nestojí pouze na vzájemném soupeření. „Stairs2Hell není jen o výsledkové tabulce. Je také setkáním lidí, které spojuje respekt k rybám, k přírodě a k poctivému rybaření,“ připomněl.
Autor: Stairs2Hell
Výraznou změnou oproti minulým ročníkům je současný stav nádrže. Ve vodním sloupci letos chybí přibližně jeden metr vody, závodníci se proto setkávají s jinými podmínkami, než na jaké byli z předchozích let zvyklí. „Aktuální stav vody odhalil řadu překážek, které během loňského ročníku zůstávaly skryté pod hladinou. Na některých místech se tak mezi nimi mohou závodníci lépe orientovat. Na první pohled to sice může vypadat jako výhoda, nemusí tomu tak ale být u každého týmu ani v každém sektoru,“ upozorňuje ředitel závodu Vít Černý.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nejtěžší rybou letošního ročníku nadále zůstává kapr o hmotnosti 27,32 kilogramu. Na prvního třicetikilového kapra v historii závodu se tak stále čeká. „Ryba přes třicet kilogramů by byla pomyslnou třešničkou na dortu,“ dodává Petr Šurek.
Autor: Stairs2Hell
Dosavadní průběh závodu provázelo převážně slunečné počasí a téměř úplné bezvětří. Nyní se však očekává déšť a silnější vítr, který může změnit pohyb kaprů v jednotlivých částech rozlehlé nádrže. „Dosud jsme měli počasí, které kaprům příliš nevyhovovalo. Slunce a bezvětří jsou vhodnější spíš na cyklistiku,“ směje se Vít Černý.
Autor: Stairs2Hell
Do závodu letos nastoupilo sto týmů z dvanácti zemí a čtyř kontinentů. Šedesát z nich reprezentuje Českou republiku, dalších čtyřicet přijelo ze zahraničí, vedle evropských zemí například také z Jihoafrické republiky nebo Nového Zélandu.
Autor: Stairs2Hell
Do výsledku se každému týmu započítávají pouze tři nejtěžší kapři. Další velká ryba tak může nahradit nejslabší úlovek z bodované trojice a výrazně zvýšit její celkovou hmotnost. „O vítězství může stále bojovat mnoho týmů. Před námi jsou ještě hodiny závodu a na Pálavě jsme si už zvykli, že se za takovou dobu může stát cokoliv. Řada týmů má jednoho nebo dva kapry přes dvacet kilogramů. Pokud by k nim přidaly onu bájnou třicítku, mohou se rázem posunout až nahoru. Podle mě tedy zatím rozhodnuto není,“ upozorňuje Černý.
Autor: Stairs2Hell
„Letošní ročník je naprosto výjimečný. Napětí na prvních místech by se dalo krájet. Český a polský tým se mezi sebou přetahují o vedení, přesně tak to máme rádi. Krásné ryby se navíc zdolávají i na dalších místech, takže nás čekají velké nervy až do konce,“ říká jeden ze dvou ředitelů závodu Petr Šurek.
Autor: Stairs2Hell
Novomlýnská nádrž už během šampionátu ve čtvrtek vydala 168 bodovaných kaprů o celkové hmotnosti 2 446 kilogramů! Do konce závodu zbývají dvě noci a očekávaná změna počasí, která může výrazně ovlivnit aktivitu ryb.
Autor: Stairs2Hell
Ještě před startem prošly čluny závodníků kontrolou povinné výbavy. Organizátoři a rozhodčí se zaměřili například na záchranné prostředky, osvětlení, zvukovou signalizaci a další vybavení potřebné pro bezpečný pohyb na rozlehlé nádrži. „Máme seznam náležitostí, které musí každý člun splňovat, aby se jeho posádka dokázala v případě problémů bezpečně vrátit z vody. Pokud něco chybí, tým musí vybavení doplnit. Do té doby s člunem na vodu nesmí,“ vysvětlil během kontroly jeden z rozhodčích.
Autor: Stairs2Hell
Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do 10. října 2026.
Autor: Stairs2Hell
Aktivitu kaprů může ovlivnit večerní ochlazení, změna větru i postupné zklidnění ruchu na vodě.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA