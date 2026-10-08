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KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?
Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...
Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...
Stopy minulosti na dně Vranova. Sucho odkrylo zbytky domů zatopené vesnice
Kvůli suchu klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Bítov. Vidět jsou základy domů, kamenné sklepy či zbytky zdí. „Nádrž je nyní zaplněná asi...
Cybertruck v zatáčce vytlačil škodovku a střetl se s traktorem, škoda je za miliony
K hromadné nehodě, při níž bourala také dvě vskutku robustní vozidla, dnes ráno vyrazili jihomoravští hasiči a policisté na Blanensku. V zatáčce se při předjíždění elektromobil Tesla Cybertruck...
Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a tvrdil, že by Česko nebo Evropa měly být soběstační v těžbě ropy a...
ANALÝZA: Strany mají podobná témata, voliče nakloní stopka pro ANO či noví lídři
Vyřešíme dostupné bydlení, doprava bude plynulejší, nádraží bezpečnější, stromů v ulicích více a za Lužánkami bude stát nový fotbalový stadion. Ať se člověk podívá do jakéhokoliv programu kandidující...
Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino
Dvěma góly v posledních dvou minutách Sparta odvrátila brněnskou radost, v prodloužení však o bod navíc záhy přišla. Dramatické klání v Praze díky brance Fina Roberta Leina v čase 61:44 vyhrála 4:3...
Cybertruck v zatáčce vytlačil škodovku a střetl se s traktorem, škoda je za miliony
K hromadné nehodě, při níž bourala také dvě vskutku robustní vozidla, dnes ráno vyrazili jihomoravští hasiči a policisté na Blanensku. V zatáčce se při předjíždění elektromobil Tesla Cybertruck...
OBRAZEM: Rybáři soutěží na Nových Mlýnech, kapří obři mají bezmála 30 kilo
Na Novomlýnské nádrži se do soboty koná desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell. Závod pod pálavskými kopci je výzvou pro opravdové profesionály. Pod vodní hladinou se skrývá...
Epidemie žloutenky může na podzim zesílit, rizikové jsou přestupní uzly
Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by mohl na podzim ještě narůstat, obávají se hygienici. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin, v září však případů začalo opět přibývat.
Psí král Lužánek Fin má v parku sochu, díky mikrofonům reaguje na podněty okolí
Kdo tráví volný čas v Lužánkách, nejspíše už se někdy setkal s velkým bílým psem. Ten patřil majiteli kavárny Ponava Vítovi Kalvodovi. „Poznávali ho i lidé v zahraničí. Říkali, že byli v Brně a že to...
Vysvědčení pro vedení Brna: z bydlení by propadlo, školství zvládlo za jedna
Dostála brněnská koalice pod vedením ODS svým slibům, na které lákaly strany voliče v roce 2022? Jak si končící vládci magistrátu vedli v jednotlivých oblastech? Redakce iDNES.cz vystavila vedení...
Kvůli nálezu nadité peněženky ho hledala GIBS. Mladík se sám přihlásil
Nálezce peněženky ve Vyškově, kterého hledala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), se na základě dnes zveřejněné výzvy sám přihlásil. Peněženka podle dostupných informací obsahovala větší...
Dvě děti nikdy nechodily do školy. Úřad je kvůli chybě vynechal ze seznamu
V případu dvou dětí, které nikdy nechodily do školy, aniž by si toho úřady všimly, chybovala jihomoravská obec při předávání seznamů dětí spádovým školám. Dětský ombudsman Martin Beneš o tom...
Vyšší šance předejít císařskému řezu. Fyzioterapie pro těhotné usnadňuje porod
Žen, které se v těhotenství potýkají s bolestmi, stále přibývá. Podle odborníků se na trendu podílí vyšší věk, ve kterém mají děti, méně pohybu, sedavé zaměstnání, nebo naopak problémy způsobené...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
V Česku je dosud nikdo neviděl. Vědci objevili na jižní Moravě neznámé druhy pavouků
Vědci na jižní Moravě objevili dva druhy pavouků, které dosud v České republice nikdo nezaznamenal. Při monitoringu mokřadů nalezli na slanisku Trkmanec–Rybníčky u Rakvic na Břeclavsku skákavku...
OBRAZEM: Kráčí, tančí, dokážou masírovat. Podívejte se na přehlídku humanoidů
Nejen robotická ramena, ale i mnohem futurističtější humanoidi a další vychytávky s umělou inteligencí jsou k vidění na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Například robot od společnosti...