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OBRAZEM: Rybáři soutěží na Nových Mlýnech, kapří obři mají bezmála 30 kilo

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Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do... Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do... Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do... Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do... Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do... Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do... Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do... Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do... Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do... Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do... Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do... Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do...
Na Novomlýnské nádrži se do soboty koná desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell. Závod pod pálavskými kopci je výzvou pro opravdové profesionály. Pod vodní hladinou se skrývá potopený les, zbytky vesnic či nejedna zatopená vinice. Aby byl závod napínavý až do samotného konce, hodnotí se součet hmotností tří nejtěžších ulovených kaprů.

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