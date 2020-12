Myslivec stahoval kance uprostřed sídliště, lidé přivolali strážníky

Muž v důchodovém věku se jal uloveného kance stahovat v sobotu dopoledne. Neobvyklá scéna na ulici Krásného v brněnském Juliánově, který je součástí Židenic, nezůstala bez odezvy.

„Někteří lidé, kteří v lokalitě bydlí, se kvůli tomu pohoršovali,“ sdělil židenický místostarosta Petr Kunc (TOP 09), jenž snímky divočáka, které kolovaly sociálními sítěmi, sdílel.

Situaci přijeli na místo prověřit strážníci. „Zkontrolovali jsme, že muž, který je členem mysliveckého sdružení, má všechny potřebné doklady. Nezjistili jsme ani žádné protiprávní jednání jiného typu jako znečištění veřejných prostor, takže jsme případ uzavřeli s tím, že se muž ničeho nezákonného nedopouští,“ informoval mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.

Ani městská část nehodlá věc dál řešit. „Asi není ideální bourat divočáka uprostřed sídliště, myslivec to mohl radši udělat někde v lese za Brnem nebo na hájence. Těžko totiž zabráníte tomu, aby na místě nezůstaly nějaké úkapy nebo zbytky, které může sníst nebo olíznout třeba pes. Ale muž se žádného přestupku nedopustil, takže z toho nic vyvozovat nebudeme,“ uvedl Kunc.

Snímky podle svých slov zveřejnil jako kuriozitu. „Je to spíš k zasmání, co všechno je možné vidět na sídlišti. Ukázalo se, že se to stalo minimálně podruhé,“ poznamenal Kunc.



Myslivec podle serveru Blesk.cz, který na případ upozornil, zastřelil mládě divočáka na Jesenicku. „Nechápu ten povyk a žalování, prostě jsem ho pověsil venku a stáhl. Doma nemám kde,“ vysvětlil Blesku.

Státní veterinární správa hodlá prověřit, jak myslivec naložil se zbytky, a zda ulovené prase neobsahovalo nebezpečné parazity.

Zatímco některé obyvatele pohled na zpracovávání mrtvého zvířete uprostřed města rozzlobil, jiní na sociálních sítích měli pochopení.

„Aspoň někteří lidi z paneláků odtržení od přírody vidí, že maso neroste na stromě,“ napsal jeden z uživatelů pod snímky místostarosty Kunce na Facebooku.