D1 před Brnem zablokoval hořící kamion, řidič stihl zachránit tahač

  8:56
Na 185. kilometru dálnice D1 před Brnem směrem na Ostravu hořel v noci kamion. Kvůli technické závadě se vzňal návěs. Řidič stihl zastavit v odstavném pruhu a s tahačem popojet, aby nezačal hořet i ten, řekl ráno mluvčí hasičů Petr Příkaský. Dálnice byla zavřená zhruba od 2:00 až do rána, od šesti hodin je průjezdná a kolona se rozjela.
Požár kamionu na dálnici D1 před Brnem směr Ostrava, 185. km. (27. ledna 2026)

Požár kamionu na dálnici D1 před Brnem směr Ostrava, 185. km. (27. ledna 2026) | foto: Hasiči Brno

K požáru hasiči dorazili před druhou hodinou ranní. „Požár jsme zlikvidovali ve 4:30 a na místě jsme byli až do půl sedmé,“ řekl Příkaský. Řidič se podle něj nadýchal zplodin a bylo nutné, aby dostal kyslíkovou terapii.

Řidiče i spolujezdce si převzala záchranná služba a podle mluvčí Michaely Bothové je převezla do Fakultní nemocnice Brno. Dle policie se jednalo o cizince.

„Dálnice byla dočasně uzavřená a byl vyhlášen druhý stupeň poplachu,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí hasičů. Celková škoda je zatím v šetření. Provoz byl levým jízdním pruhem obnoven krátce před třetí hodinou.

„Ve čtvrt na sedm byl kamion odtažen a dálnice byla poté průjezdná,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

D1 před Brnem zablokoval hořící kamion, řidič stihl zachránit tahač

