Řidič myslel, že „to nějak dojede“. Kamion kličkoval po D2, chybělo mu kolo

Autor:
  12:37
Vyděšené výrazy měli ve středu dopoledne policisté po zastavení polského kamionu u dálnice D2. U zadního návěsu mu totiž zcela chybělo jedno kolo, vůz byl kvůli tomu nebezpečně nakloněný. Předtím na dálnici nebezpečně kličkoval, ostatní řidiči zalarmovali policii.
Policejní hlídky zastavily ve středu dopoledne na dálnici D2 kamion, který na zadním návěsu postrádal jedno kolo. Mířil ze Slovenska do Polska. (13. srpna 2025) | foto: PČR

Operátoři na tísňové lince přijali oznámení o kamionu zhruba v deset hodin dopoledne. Informaci ihned předali hlídkám, které vyrazily na dálnici.

Polský šofér jel směrem na Brno, policisté jej dostihli a zastavili na sjezdu u průmyslové zóny Blučina na Brněnsku.

Dechová zkouška byla negativní. „Ale co samotné policisty vyděsilo, byl právě pohled na chybějící kolo u zadního návěsu,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Řidič mířil ze Slovenska do Polska. „Naivně si myslel, že ‚to nějak dojede‘,“ pronesla mluvčí.

Policisté mu udělili kauci 10 tisíc korun, kterou na místě uhradil. Zároveň mu zakázali další jízdu.

