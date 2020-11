Kamion vjel na cyklostezku, po dvou kilometrech uvázl při cestě pod most

Událost se stala v úterý krátce po deváté hodině, kdy na místo zamířili, jak profesionální hasiči, tak jednotka dobrovolných z blízkého Adamova. Na místo případ přijeli řešit i policisté, kteří zjišťovali, jak se rumunský šofér na cyklostezku dostal.

„Řidič nerespektoval značku zákazu vjezdu všech motorových vozidel. Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Policisté přestupek vyřešili blokovou pokutou,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ta se v případě porušení tohoto zákazu může vyšplhat nejvýše na dva tisíce korun. Další náklady ale šoférovi nejspíš vystavila specializovaná odtahová firma, která musela soupravu vyprostit.

Právě na firmě nechali prakticky veškeré práce i hasiči, kteří kamion jen mírně posunuli. Nepřišli na to, že by tam hrozilo bezprostřední nebezpečí. „Nezaznamenali jsem ani únik provozních kapalin,“ doplnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Podle starosty Adamova Romana Piláta (nez.) vjel kamion na cyklostezku ze silnice vedoucí z Blanska na Šebrov k hlavnímu tahu do Brna. U začátku trasy pro cyklisty je sice závora, ta ale nejspíš v tu dobu nebránila vjezdu, a tak se kamion tudy vydal a dokázal jet necelé dva kilometry, než uvázl v blátě u mostu. Pod něj samotný se nakonec ani nedostal.

„Je to snad poprvé za deset let, co jsem starosta, že se tam něco takového stalo,“ řekl Pilát s tím, že se párkrát v minulosti už stalo, že kamion uvázl pod mostem v okolí, ale na běžné silnici pro auta, která vede z Adamova do Bílovic nad Svitavou.