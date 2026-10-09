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Byly potřeba tři roky. Brno začalo rozdávat pokuty za průjezd křižovatkou na červenou

Marek Osouch
  12:45
V jiných velkých městech je to relativně běžná a rychle vyřízená věc. Brnu ale trvalo od prvního oznámení, že na jedné z křižovatek nasadí kamery hlídající průjezd na červenou, po jejich reálné spuštění tři roky. Stalo se tak teprve nedávno. Jde o první takový dohled v celém městě.

„Kamery jsou od září spuštěny a momentálně evidujeme 183 podezření na přestupek,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. V průměru tak jde o pět až šest řidičů každý den, kteří nejedou na zelenou. Kromě pokuty vyfasují řidiči za tento přestupek také šest trestných bodů.

Konkrétně je systém nasazený u dopravního uzlu Stará osada, kdy jsou pod dohledem šoféři na křižovatce ulic Bubeníčkova a Gajdošova.

Křižovatka u dopravního uzlu Stará osada v Brně, kde kamery hlídají a pokutují auta projíždějící na červenou. (říjen 2026)
Křižovatka u dopravního uzlu Stará osada v Brně, kde kamery hlídají a pokutují auta projíždějící na červenou. (říjen 2026)
Křižovatka u dopravního uzlu Stará osada v Brně, kde kamery hlídají a pokutují auta projíždějící na červenou. (říjen 2026)
Křižovatka na Staré osadě v Brně.
10 fotografií

Magistrát opakovaně termín ostrého spuštění těchto kamer odsouval. Prvním byl už rok 2023, tedy pár měsíců po srpnovém oznámení této novinky pro Brno. Jenže tento plán nevyšel. První vysvětlení znělo, že se v okolí opravovaly silnice, takže to nemělo cenu, později se systém dlouho ladil. Nakonec z toho byly tři roky.

Úsekové měření se dál odkládá

Dál v čase se však naopak odsouvá spuštění vůbec prvního úsekového měření v Brně. Radary mají být na ulici Kníničská, což je hlavní silnice vedoucí z brněnské části Bystrc do centra města. Poslední měsíce se město handrkovalo s policisty, kdo má mít měření na starost.

V Brně stále nefungují radary ani úsekové měření. Město neví, kdo má přestupky řešit

„Aktuálně bylo rozhodnuto, že přestupky na Kníničské bude zpracovávat město. Nyní je k tomu nutné vytvořit celou doprovodnou infrastrukturu. V současnosti pracujeme na zadání,“ řekl Poňuchálek.

Stále nejsou v provozu ani výsuvné sloupky u vjezdů do historického centra města, které mají zabránit velkému automobilovému provozu.

Brno mění strategii. Místo semaforů zastaví drzé motoristy v centru sloupky

Bezohlední motoristé totiž dnes vědomě porušují dopravní předpisy, vjíždějí do historického centra města včetně náměstí Svobody bez povolení a své vozy ledabyle odstavují „na blikačky“, kde se jim zlíbí. Sloupky jim mají v cestě zabránit, když dnes dostatečně nepomáhají ani dohledové kamery.

„Sloupky jsou stále v režimu testování s ohledem na průjezdy vozidel s oprávněním a bez oprávnění a na provoz chodců a jednostopých vozidel. Priorita je sloupky spustit, až bude systém zcela odladěn a bude fungovat bezpečně pro všechny účastníky provozu,“ dodal mluvčí magistrátu.

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