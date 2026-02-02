Dřep je natolik technický prvek, že ho lidé často dělají špatně, líčí kalistenik

Kvůli posilování svalů není nutně třeba chodit do posilovny. Jak správně cvičit s vlastním tělem a nedělat chyby, radí Jan Zdrubecký, trenér kalisteniky z brněnské BeatUp Gym. „Kalistenika dokáže přirozeně vyrýsovat tělo podle toho, jaké máme genetické předpoklady. Někdo bude mít šest cihliček na břiše, někdo osm,“ říká Zdrubecký.
Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký (vlevo) radí, jak správně cvičit s vlastním tělem.

Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký (vlevo) radí, jak správně cvičit s vlastním tělem. Kalistenika podle něj nemá nikdy konec, vždy se dají dělat těžší a těžší věci. | foto: archiv Jana Zdrubeckého

Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký radí, jak správně cvičit s vlastním tělem.
Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký radí, jak správně cvičit s vlastním tělem....
Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký radí, jak správně cvičit s vlastním tělem....
Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký (nahoře) radí, jak správně cvičit s vlastním...
Co přesně je kalistenika?
Lidé si často myslí, že když cvičí s vlastní vahou, dělají kalisteniku. Kalistenika je ale specifické cvičení, při kterém dostáváte pod kontrolu celé tělo. Když budete dělat klik na kolenou, a ještě zkřížíte nohy, celé tělo nezapojujete. Když se ale dostanete na špičky, podsadíte pánev, správně postavíte lopatky… zapojí se stehna, břicho i horní část těla.

Co je ke kalistenice potřeba?
Stačí dva metry čtvereční a vlastní váha. Musíte ale vědět, jak s ní cvičit. Je potřeba jít na to v klidu a metodicky. Síla se buduje postupně. Zároveň je nutné nad cvičením přemýšlet a správně dýchat. Zapojení celého těla vyžaduje hodně kyslíku a vytrvalosti.

Na vlastní oči jsem třeba viděl dva 130kilové borce, kdy jeden nad sebou na jedné ruce držel toho druhého ve stojce.

Jaké chyby lidé dělají nejčastěji?
Například dřep je natolik technický prvek, že ho lidé často dělají špatně a ničí si kolena. První pohyb by měl totiž vycházet z pánve, ne z kolen. Při špatně provedeném kliku si zase můžete oddělat přední ramena, protože nejsou zapojeny prsní svaly. Ramena se tak přetěžují a je jen otázka času, než se objeví zánět. I proto doporučuji nastudovat si alespoň základní metodiku. Také může dojít k přetížení svalů. Když za studena začnete s těžkými cviky, například na lýtka, můžete si natrhnout sval. Špatným cvičením si také můžete prohloubit dysbalance, jako je delší ruka nebo kratší noha, které má v určité míře každý.

Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký (vlevo) radí, jak správně cvičit s vlastním tělem. Kalistenika podle něj nemá nikdy konec, vždy se dají dělat těžší a těžší věci.
Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký radí, jak správně cvičit s vlastním tělem. Kalistenika podle něj nemá nikdy konec, vždy se dají dělat těžší a těžší věci.
Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký radí, jak správně cvičit s vlastním tělem. Kalistenika podle něj nemá nikdy konec, vždy se dají dělat těžší a těžší věci.
Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký radí, jak správně cvičit s vlastním tělem. Kalistenika podle něj nemá nikdy konec, vždy se dají dělat těžší a těžší věci.
S čím je vhodné začít?
Doporučuji například jumping jacks, kliky, dřepy nebo klasické prkno. Pokud chcete návod, jak začít, doporučuji knihu Trénink vězně. Cviky jsou tam metodicky popsané a u každého máte deset úrovní obtížnosti.

Jak správně dělat doma například kliky?
Začít o stůl nebo kuchyňskou linku. Ruce nemít na stole v žádném velkém sklonu, ať to není velký tlak, a v tu chvíli můžete začít technicky čistě klikovat. Když každé ráno takhle uděláte deset kliků, tak za půl roku uděláte deset na zemi jak nic. Je to o tom vytrvat a jít postupně, metodicky.

Z hubeňoura se proměnil ve svalovce. Tělo je potřeba učit, ne mučit, radí silák

Co zdravotní přínosy?
Kalistenika poskytuje silovou vytrvalost a funkční sílu. Posilují se svaly, nebolí klouby ani šlachy. Učíte se zapojit celé tělo naráz, takže jste výbušnější a dynamičtější, zkrátka výkonnější než někdo, kdo zapojuje svaly izolovaně. Pro cvičící nejsou v podstatě žádná omezení, kromě dětí na prvním stupni. Tam vždycky říkám, že si mají ještě hrát. Jinak tu mám děti, kterým je dvanáct let, ale i klientku, které je sedmdesát.

K jakým cvikům se dá dopracovat?
Například ke stojce na jedné ruce. Na vlastní oči jsem třeba viděl dva 130kilové borce, kdy jeden nad sebou na jedné ruce držel toho druhého ve stojce.

Jak vypadá tělo člověka, který dělá kalisteniku?
Kalistenika dokáže přirozeně vyrýsovat tělo podle toho, jaké máme genetické předpoklady. Někdo bude mít šest cihliček na břiše, někdo osm. Každý máme jinou stavbu těla, nicméně kalistenikou se docílí přirozené stavby s minimálním množstvím tuku.

Nejlepší cviky jsou ty nejjednodušší, radí fitness trenér a mistr světa

Jak neztrácet motivaci?
Vždycky se cvičí lépe, když máte někoho vedle sebe. Také doporučuji psát si deník, kam budete zaznamenávat svůj progres. Výhodou je, že u kalisteniky je vidět poměrně rychle, třeba už za dva až tři měsíce. Další věc je udělat z toho rutinu, napsat si to pevně do diáře.

Co motivuje vás?
Že kalistenika nemá nikdy konec, vždycky se dají dělat těžší a těžší věci. Ještě mi pořád například chybí klik na jedné ruce ve stojce.

Co získám, když si zaplatím trenéra?
Podstatně rychlejší progres. To, co byste byl schopen sám udělat třeba za rok, jsme spolu schopni udělat v pohodě za tři až čtyři měsíce. Standardní skupinová lekce stojí 200 korun na hodinu, pro studenty 180 korun.

2. února 2026

Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila

Jedna z nejslavnějších scén filmu Dědictví se natáčela zde, v České ulici v...

Téměř čtyři desetiletí chodí lidé v centru Brna kolem budky s prodejnou květin. V létě to vypadalo, že stánek, u něhož Bolek Polívka ve slavném filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág potkal Karla...

30. ledna 2026  13:34,  aktualizováno  15:22

Stát na brněnské MotoGP pořádně vydělává. Ekonomové spočítali kolik

Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

Vyplatí se státu, Brnu a Jihomoravském kraji posílat nemalé sumy na motocyklovou Velkou cenu? Základní otázka, která se kolem Grand Prix vznáší každý rok. Experti z Vysoké školy ekonomické (VŠE) nyní...

29. ledna 2026  13:24,  aktualizováno  30. 1. 14:36

