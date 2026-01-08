VIDEO: Urputná kachna blokovala dopravu, strážníci s podběrákem si na ní došlápli

  11:12
Silnici v části Znojma si před pár dny oblíbila kachna a nemínila z ní odletět pryč. Když už ji někdo vyplašil, po chvíli se vrátila zpět a opět se neohroženě producírovala klidně i středem vozovky. Za drzým ptákem proto na místo vyrazili strážníci.

Podle strážníka Petra Dohnala místní z části Znojmo – Načeratice minulý pátek městské policii sdělili, že se kachna po silnici pohybuje už několik dní, zahnat ji přitom nijak nedokázali.

Kačena blokovala silnici v části Znojma (7. ledna 2026)

„Při přiblížení vždy poodlétla, ale vzápětí se vracela zpět a opakovaně vstupovala do vozovky, čímž hrozila kolize s projíždějícími vozidly,“ uvedl Dohnal s tím, že se jednalo o mladou samici kachny čínské.

Nejenže tak bránila plynulému provozu, sama sebe vydávala v nebezpečí, že ji někdo srazí. Riziko nehody s ní nebo jiné srážky bylo mnohem vyšší než jindy.

Strážníci, kteří dorazili na místo, se tak rozdělili do několika skupin. Jedna dvojice měla klasickou síť, další dva městští policisté drželi v ruce podběrák. A do jednoho z nich se podařilo kačenu lapit.

Labuť se v Plzni procházela po rušné silnici, strážníci zastavili provoz

„Jejího majitele se nepodařilo dohledat, a tak byla ve spolupráci s útulkem zařazena do kachního chovu k místnímu chovateli. Zároveň jsme se domluvili, že pokud se majitel ozve, chovatel mu kachnu předá,“ dodal Dohnal.

