Míst Kiss and Ride přibývá, jenže řidiči je nechápou a dostávají pokuty

Zdeněk Tománek ve čtvrtek po sedmé hodině ráno přijel před Základní uměleckou školu na Mendlově náměstí a šel doprovodit svou matku do blízké Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Auto nechal na parkovacím místě označeném K+R, tedy Kiss and Ride (Polib a jeď). „Nevím, co značka znamená. Myslel jsem si, že je to stání pro firmu s názvem K+R, tak jsem to na tu chvíli neřešil,“ vysvětlil Tománek po deseti minutách, když se k vozu vrátil. Pak raději přejel na běžné parkovací místo.



Měl štěstí, ani ne do půl hodiny na Mendlovo náměstí dorazili strážníci a začali za podobné přestupky rozdávat pokuty. Tománek totiž ani zdaleka není sám, kdo parkování K+R nezná.

Přitom takových míst je v Brně, především v centru, na osm desítek a vedení města plánuje vybudovat další. Využívají se hlavně u škol a přestupních uzlů pro výstup a nástup lidí, řidič však nemůže od auta odejít.

Že systém nefunguje tak, jak má, dokládají i statistiky strážníků. Ti za poslední tři měsíce za porušení parkování K+R rozdali každý všední den v průměru sedm pokut.

„Na první pohled nemusí jít o vysoké číslo, ale je třeba si uvědomit, že takto kontrolujeme řidiče vždy maximálně hodinu a půl denně podle dodatkových tabulek s časem, a to ještě ne ve všech oblastech,“ podotkla mluvčí brněnských strážníků Tereza Kadrnožková.

Mezi místa s nejčastějšími přestupky patří ulice Polní, Botanická, Cacovická a právě Mendlovo náměstí. „Například v případě ulice Polní a Mendlova náměstí jde o specifikum, protože v blízkosti stání u škol jsou i nemocnice. Tato místa pak nezřídka využívají pacienti, bohužel ale pro dlouhodobé parkování,“ dodala Kadrnožková.

Rekordmanem je podle záznamů strážníků řidič, jehož auto stálo na vyhrazeném místě v Botanické ulici více než týden. „Takový případ je výjimečný, ale běžně se stává, že někdo místo zablokuje na celý den za jednorázovou pokutu,“ poznamenala mluvčí Brna-střed Kateřina Dobešová.

Právě na území centrální městské části se nachází naprostá většina míst K+R, protože poblíž zdejších škol chybí dostatek parkovacích ploch. A tato stání si pochvalují hlavně rodiče, kteří vozí své děti na vyučování.

„Přestože docela dost řidičů porušuje pravidla, tato místa vítám. Dřív se tu nedalo normálně zaparkovat,“ uvedla Brňanka Martina Součková, která ve čtvrtek ráno vezla své dítě do školy na Mendlově náměstí.

Ve městě jsou i místa pro parkování s časovým kotoučem

Většina parkovacích míst K+R v Brně vznikla v posledních letech díky projektu města s názvem Bezpečná cesta do školy.

„Jeho cílem je vytvořit přechody pro chodce, parkovací místa a dopravní značení tak, aby děti mohly přijít nebo přijet s rodiči bezpečně, bez zablokování provozu v okolí škol,“ shrnula základní myšlenku projektu Zuzana Gregorová z tiskového oddělení magistrátu.

Od roku 2017 tak vzniklo parkování K+R zatím na 21 plochách, třeba v blízkosti škol na Bakalově nábřeží, v Cacovické, Sirotkově nebo Zemědělské ulici.

Kromě toho ve městě slouží hlavně u mateřských škol i 27 ploch se stovkou míst s takzvaným parkovacím kotoučem. Řidič tam může nechat auto na dobu vymezenou na cedulce pod značkou, čas příjezdu vyznačí na kotouči a umístí ho za čelní sklo.

Krátkodobé parkování Kiss and Ride

Počet obou typů těchto krátkodobých stání v Brně není konečný, řidiči se s nimi tak budou setkávat stále častěji. „Parkování K+R se u škol osvědčilo, plánujeme tedy jeho rozšíření. Místa s parkovacím kotoučem chceme přidávat u dalších školek, protože tam musí jít rodič s dítětem, předat ho a vrátit se. Na to pět minut většinou nestačí,“ uvedl náměstek primátorky pro školství Petr Hladík (KDU-ČSL).

Při vytváření nových míst město vždy reaguje na konkrétní požadavky škol, samo nová místa nezavádí. Díky projektu Bezpečná cesta do školy tak v nejbližší době počítá s parkovištěm s kotoučem u mateřinek ve Střední či Vranovské ulici. A další místa K+R zase zřídí například nedaleko Základní školy Úvoz v ulici Žižkova, kde zároveň přibude také zábradlí.

Projekt počítá i s opravou silnice v Langrově ulici nebo s vybudováním přechodů v blízkosti základních škol v Bednářově a Dvorecké a mateřských škol v Zapletalově a Tumaňanově – tam dělníci navíc upraví zastávku.