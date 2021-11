Úřednice, která Jundrov obrala o miliony, dostala 20 měsíců vězení

Hana Řídká, někdejší zaměstnankyně úřadu, také musí doplatit městské části přes 3,5 milionu korun. Podle rozsudku posílala peníze z účtu jundrovské radnice na své účty. Řídká u soudu přiznala vinu, což soud zohlednil.

Rozsudek přesto není pravomocný, žalobce si ponechal lhůtu na možné odvolání. Za podvod ženě hrozilo až osmileté vězení.

Řídká podle obžaloby peníze z účtu radnice posílala na své účty od roku 2014 až do roku 2019, kdy radnice zmizení peněz odhalila. Šlo o 164 převodů.



Podle obžaloby dávala žena vedení radnice jako účetní k autorizaci hromadné platby, kdy u některých případů zaměnila číslo účtu za své. Následně manipulovala s přehledy plateb, ze kterých odstraňovala ty platby, které odcházely na její účet. Celkem šlo asi o osm milionů korun.



Žena takto získané peníze podle žalobce použila pro svou osobní potřebu.



Bývalé účetní dal soud už dříve čas na jednání o dohodě o vině a trestu, tu však účetní neuzavřela. Soud ale dnes přijal její prohlášení viny. Řídká následně vyjádřila lítost. „Nevím, jak se to všechno seběhlo. Nasedla jsem do rozjetého vlaku, který už nešlo zastavit,“ uvedla žena.

Žalobce navrhl pro ženu trest tři roky vězení, také trest zákazu výkonu činnosti na pozici účetní na pět let a propadnutí náhradní hodnoty 38 tisíc korun, které zajistila policie.



Trest je malý, míní starostka

Zmocněnec Jundrova se přidal s požadavkem na náhradu škody. Žena v mezidobí prodala dům, čímž část škody uhradila, zbývající částka podle zmocněnce tak činí 3,5 milionu korun plus úroky z prodlení.

Soud ženu poslal na 20 měsíců do vězení, ve zbylé části se přiklonil k návrhu žalobce. Ženě na pět let zakázal výkon funkce na pozici účetní, rozhodl i o propadnutí zajištěných peněz. Dotyčná také městské části musí doplatit zbývající částku, tedy přes 3,5 milionu korun.

„Jsem ráda, že už soud rozhodl. Ale dvacet měsíců jako trest? To mi přijde příliš málo,“ komentovala rozsudek starostka Jundrova Ivana Fajnorová (SZ).

Městská část se čtyřmi tisíci obyvateli má roční rozpočet kolem 35 milionů, chybějící částka tak činila víc než čtvrtinu.

Miliony, které účetní z kasy městské části odčerpala, způsobily podle Fajnorové Jundrovu velké problémy. „Určitě nás to omezilo, zejména to byly logicky plánované investice, které jsme museli škrtat. Kontrolu nad financemi jsme od té doby zlepšili, ale dobrý a poctivý audit jsme pravidelně dělali vždycky. Proto pro nás bylo tak nepochopitelné, co se stalo,“ podotkla.



Radnice si bezúročně půjčila od města šest milionů korun k pokrytí investic s příslibem, že peníze vrátí do tří let. Tento závazek už splatila.



Soud se případem účetní Hany Řídké začal zabývat letos v květnu: