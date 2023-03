Komiks má jako terapii. Oceněná autorka ho přetvoří i do animovaného filmu

„Pomocí metafor a alegorie jsem popisovala, co se mi během let v životě dělo,“ vysvětluje rodačka ze Strážnice na Hodonínsku. Se svým Kamenem osudu zvítězila v rámci výročních komiksových cen Muriel v kategorii Cena Magnesia za nejlepší studentský komiks a možná tak nastartovala svou budoucí kariéru.

Černá studuje třetí ročník Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Narodila se v Kyjově, ale celý život žila v pětitisícové Strážnici na Hodonínsku. „Idyličnost a částečnou rurálnost strážnického prostředí mám velice ráda, bohužel jsem zde ale neměla prostor se realizovat,“ přiznává studentka.

Už na střední škole studovala umělecký obor. Nejprve to byl grafický design na hodonínské Střední průmyslové a umělecké škole. Během středoškolských let si ve volném čase hodně kreslila, už tehdy se věnovala tvorbě autorských knížek, komiksů a ilustrací. V minulosti měla i pár samostatných a skupinových výstav.

Na pražské UMPRUM studuje animaci a film. „Chtěla jsem svoje znalosti ještě něčím nadstavit, proto jsem šla studovat animaci,“ vysvětluje studentka, která si momentálně užívá zvučné francouzštiny, baretů a croissantů ve městě Marseille, kde je na studijním pobytu.

Komiksy jsou pro ni spíše zábava ve volném čase. V rámci školní práce své domácí dílo dodělala během čtyř měsíců a šla s kůží na trh. „Vše jsem zaobalila do poetické lyrické metafory,“ ujišťuje Černá.

Oceněný komiks má tři dějství. Příběh začíná v momentě, kdy se Kámen osudu rozhodne opustit svůj rodný dům a putuje neznámo kam. Ve druhém a podle jejích slov akčnějším dějství hlavní hrdina potkává dýku z damaškové oceli a hledá psí přízrak, protože věří, že přízrak má něco, co patří jemu.

Ve třetím dějství se pak Kámen osudu usazuje ve své vilce na pobřeží a příběh končí otevřeně. „Určitě plánuji pokračování, rozhodně tento můj nápad nechci opustit,“ dodává Černá.

Silná jako kámen

Formu kamene jako hlavního hrdiny vybrala autorka z jasného důvodu. „Kámen působí silným a celistvým dojmem, který nepodlehne vnějším vlivům,“ vysvětluje. Přesně taková by totiž sama být chtěla. Forma kamene jí evokuje sílu seberozvoje.

Jelikož je dílo plné situací a emocí, které zažívá podle jejích slov každý z nás, mohla by podle ní četba působit stejně terapeuticky jako pro ni bylo tehdy samotné tvoření. „Doufám, že to čtenáři poskytne určitý komfort a ujištění v tom, že není jediný, kdo takové emoce prožívá,“ líčí Černá.

Komiksovým zpracováním to pro Kámen osudu však zdaleka nekončí. Černá má v plánu příběh přetvořit do krátkého animovaného filmu, ke kterému dokonce společně s kamarádkou Johanou Novotnou složily píseň. „Původně jsem ji pomocí QR kódu chtěla přiložit ke komiksům, její mnohem smysluplnější využití vidím ale právě do chystaného filmu,“ objasňuje.

Studentka už v minulosti pár animovaných filmů vytvořila, dva z nich se dokonce promítaly na světových animačních festivalech. Čemu se kromě Kamene osudu bude věnovat do budoucna, zatím netuší. Až se vrátí z pobytu ve Francii, musí pomocí ofsetu dotisknout třetí dějství oceněného komiksu. Poté padesát výtisků jejího díla poputuje do pražského knihkupectví Xaoxax