Britská spisovatelka vmáčkla do knihy jižní Moravu, učarovaly jí víno i hokej

Britská spisovatelka Julie Caplinová sedí před sklípkem během návštěvy jižní Moravy v roce 2024. Zážitky z tohoto pobytu promítla do knihy Hospůdka v Praze. | foto: archiv Julie Caplinové

Právě tam vyrazí hrdinové její loňské knihy Hospůdka v Praze, aby utekli z ruchu velkoměsta. Obdivují Pálavu, Mikulov, Hustopeče a další známá či zastrčená místa, ochutnávají místní víno a poznávají klidnější život.

„Když jsem se rozhodla umístit děj další knihy do Prahy, chtěla jsem, aby čtenáři nasáli i něco z jiných koutů České republiky. Od čtenářů z vaší země jsem dostala mnoho tipů, kam se vydat, a jižní Morava byla mezi nimi velmi často. Brzy poté, co jsem si o ní něco dohledala, jsem zjistila proč,“ vypráví populární autorka, která měla loni na kontě přes dva miliony prodaných výtisků ve více než dvaceti zemích světa, v rozhovoru pro MF DNES. Její „inspekční cesta“ do Brna a okolí se odehrála před necelým rokem, Hospůdka v Praze je na pultech od konce roku.

Líbilo se vám u nás?

Během projíždění krásného venkova a báječných historických měst jsem si jižní Moravu zamilovala. Navštívit místa jako Mikulov nebo Valtice bylo velkým zážitkem. Protože jsem nejen milovnicí historie, ale i vína, nemohla jsem odolat a několik lahví excelentního bílého vína jsem si odvezla i domů. Rozhodně mě nezklamalo. Mrzí mě, že je hodně komplikované sehnat je v Británii.

Kolik času jste celkově na jižní Moravě strávila?

Bohužel jen tři dny. Doufám, že budu mít příležitost se vrátit, třeba s manželem, a užít si víc času. Běžně se vydáváme na turistické dovolené, k čemuž je jižní Morava jako stvořená. Zanechala ve mně velký dojem; opomenout nechci ani návštěvu Vlčnova a tamní Jízdu králů. Nikdy nezapomenu na ducha této události, barvy a kostýmy. Pro mě to byl úžasný den.

Pozorný čtenář Hospůdky v Praze si jistě všimne, že děj směřujete do konkrétních míst. Necháváte své hrdiny nakupovat v Pavlově, obdivovat kostel v Hustopečích nebo jíst v restauraci v Mikulově. Co musí takový podnik udělat pro to, aby se ocitl na stránkách vaší knihy?

Některá místa jsou opravdu skutečná, jiná smyšlená. Ta skutečná jsou ta, která jsem osobně navštívila a zaujala mě. Pro mě je autentický dojem nesmírně důležitý. Pokud jsem se někde zastavila na jídlo a viděla jsem, že se personál snaží vyhovět mým přáním a dopřát mi kvalitní servis, zpozorněla jsem. Mám rozmanité chutě, ráda navštívím jak tradiční místa, tak moderní prostředí. Hlavní je dobrá zkušenost.

Ohlašujete s předstihem návštěvu, aby se místní mohli připravit?

Preferuji cestovat bez oznámení, nemám zájem o speciální zacházení. Pokud jde třeba o restauraci v Mikulově, která předčila má očekávání a víno bylo tak skvělé, že jsem si dvě lahve odnesla s sebou, tak třeba tam neměli tušení, že jsem u nich jedla. Víte, pokud mezi personálem nejsou velcí čtenáři, věřím tomu, že většina lidí o mně nikdy neslyšela. Jenom zřídka někde přiznám, že se plánuji o jejich podniku zmínit v knize, a musím říct, že je to nijak nevzrušuje.

Objevila se i některá z osob, které jste na své cestě potkala, v Hospůdce v Praze? Třeba Jan a Michaela se seznámili na brněnské Masarykově univerzitě, žijí i ve skutečnosti?

Bohužel tihle dva jsou kompletně vymyšlení, ale je pravda, že některé jejich povahové rysy jsou ovlivněny povahami a příběhy přátel, kteří mě v Praze, v Brně a na jižní Moravě doprovázeli. Mám to štěstí, že mám kolem sebe úžasné přátele i spolupracovníky v mém nakladatelském týmu. Vzniklo mezi námi pevné pouto.

Události, komentáře Už v deseti letech prohlásila, že bude spisovatelka a tento sen si splnila. Britka Julie Caplinová si podmanila čtenáře svými romantickými příběhy z celého světa. Po návštěvě Kodaně, Itálie nebo třeba Islandu zavítala i do Prahy, kam zasadila děj své knižní novinky Hospůdka v Praze.



Odnesla jste si i takový zážitek, který v knize není?

Trávila jsem večer ve Valticích, když se právě hrálo mistrovství světa v hokeji v Praze. Moji společníci cítili povinnost se mi věnovat, zároveň ale chtěli vidět zápas českého mužstva. Měli jsme domluvenou večeři, bylo to však v den naší návštěvy Jízdy králů, pojedli jsme výborně už v poledne a já jsem nakonec také přivítala trochu času na odpočinek.

Podařilo se vám je přesvědčit, aby si utkání nenechali ujít?

Vydali se do baru fandit a já jsem zůstala na terase hotelu v krásné zámecké budově, se sklenkou vína a obklopena tichem, občas přerušovaným jásotem, když český tým vstřelil gól. Byla to tak památná noc, že i já jsem sledovala na mobilu vývoj skóre, nechala jsem k sobě doléhat rostoucí nadšení fanoušků a jejich hrdost. Všichni byli nadšeni, když Češi vyhráli, což byla třešinka na dortu už tak krásného dne.

Vrátíte se?

Doufám! Vždyť i v Brně bylo báječně.