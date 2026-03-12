Brno chystá změnu v Jugoslávské. Jednosměrky ve městě zklidňují dopravu

Oldřich Haluza
  5:51
Řidiči využívají Jugoslávskou ulici v brněnských Černých Polích jako zkratku, aby nemuseli jet za tramvají po Merhautově. Radnice Brna-sever proto plánuje její zjednosměrnění. Opatření má zpomalit auta, zvýšit bezpečnost u škol a přidat parkovací místa. A Jugoslávskou to v Brně nekončí, moravská metropole vytipovává další místa pro zklidnění provozu.
Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na třídu Milady Horákové. Kvůli vytíženosti Merhautovy však řidiči často volili Jugoslávskou jako zkratku. To jednosměrný provoz v její klidnější části vyřeší. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...
Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...
Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...
Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...
5 fotografií

Rušný provoz je každý den v Jugoslávské ulici v brněnských Černých Polích okolo Schreberových zahrádek a dál na sever až ke křižovatce s Provazníkovou. Přitom by měla být spíše klidnější, protože většina dopravy v lokalitě cílí hlavně po souběžné Merhautově, kde je tramvajová trať, stejně jako na paralelně vedoucí Lesnické. Někteří šoféři však Jugoslávskou používají coby zkratku právě proto, aby se nevláčeli za soupravou.

Brzy o tuto možnost přijdou. Radnice Brna-sever, pod niž Černá Pole spadají, připravuje zjednosměrnění od Lesnické až po Provazníkovu. Jde o úsek dlouhý bezmála kilometr.

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na třídu Milady Horákové. Kvůli vytíženosti Merhautovy však řidiči často volili Jugoslávskou jako zkratku. To jednosměrný provoz v její klidnější části vyřeší.
Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na třídu Milady Horákové. Kvůli vytíženosti Merhautovy však řidiči často volili Jugoslávskou jako zkratku. To jednosměrný provoz v její klidnější části vyřeší.
Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na třídu Milady Horákové. Kvůli vytíženosti Merhautovy však řidiči často volili Jugoslávskou jako zkratku. To jednosměrný provoz v její klidnější části vyřeší.
Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na třídu Milady Horákové. Kvůli vytíženosti Merhautovy však řidiči často volili Jugoslávskou jako zkratku. To jednosměrný provoz vyřeší.
5 fotografií

„Nově se nepůjde rozjet na velkou rychlost, takže ulice bude bezpečnější a klidnější. Jednosměrky by se udělaly spíš cikcak, ne aby byla pouze jedna v celém směru,“ nastiňuje tamní místostarosta pro dopravu Martin Basel (ODS) s tím, že vše musí být prověřeno daty. „Nejprve je proto nutné změřit intenzitu dopravy a prozkoumat dopad na provoz,“ podotýká.

Snaha radnice proto může díky tomu dopadnout i tak, že se bude jedním směrem projíždět pouze v menší části ulice, než se původně zprvu předpokládalo.

Jednosměrka u Brněnské přehrady zmizela. Značky zde byly nezákonně, řekl soud

Kromě Schreberových zahrádek, kde lidé v klidu odpočívají a děti si hrají na dětském hřišti, se v Jugoslávské nachází třeba i základní a dvě mateřské školy. Zmírnění provozu je proto vítané i právě kvůli dětem. „Řidiči často projíždějí jednosměrnou ulicí mnohem pomaleji, což je bezpečnější i pro chodce,“ potvrzuje mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Zjednosměrnění Jugoslávské zároveň umožní využít jeden pruh pro parkování, což znamená vznik mnoha nových stání nejen pro rezidenty. Dosud se tam parkuje pouze podél jedné strany, kapacita míst by se tak mohla až zdvojnásobit.

Pryč s tranzitem

V hledáčku radnice jsou i další vedlejší ulice v Černých Polích a sousedních Husovicích. Konkrétní Basel zatím být nechce, protože ještě není dohoda v koalici. „Určitě není cílem lidem znepříjemňovat život, naopak chceme ulice zklidnit a tranzit přesunout na hlavní silnice, jako jsou Merhautova, Provazníkova, Drobného, Okružní nebo třída Generála Píky,“ ujišťuje.

Pro zřizování jednosměrek jsou rovněž cyklisté. Ti jimi totiž mohou často projíždět legálně i v opačném směru díky cykloobousměrkám. „Raději využíváme vedlejší ulice, kde jezdí méně aut a provoz je mírnější. Jakékoliv zklidnění v obytných zónách zvyšuje nejen naši bezpečnost. Příjemnější je to třeba i pro maminky s kočárky, když přecházejí silnici,“ míní členka spolku Brno na kole Ivana Tošovská. Jednosměrek je v Brně nyní asi 197 kilometrů.

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na třídu Milady Horákové. Kvůli vytíženosti Merhautovy však řidiči často volili Jugoslávskou jako zkratku. To jednosměrný provoz v její klidnější části vyřeší.

Kromě pozitiv se s nimi pojí také některá negativa. „Nevýhodou mohou být delší trasy, zrychlování aut či zvýšená zátěž na paralelních ulicích,“ vyjmenovává mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Na některé z těchto aspektů poukazují lidé z Wurmovy a okolí v Masarykově čtvrti. Právě tuto ulici poblíž náměstí Míru chtějí úředníci k nelibosti některých místních zjednosměrnit. Díky modrým zónám se tam dá parkovat po obou stranách, ale průjezd je příliš úzký, takže se protijedoucí auta těžko vyhýbají.

„Z tohoto důvodu záměr chápu, ale na druhou stranu všichni ze začátku Wurmovy nebo k ní kolmé Havlíčkovy budou muset jet dost okolo. Navíc je to žene na náměstí Míru, kde je provoz už dost frekventovaný a pohybuje se tam hodně dětí ze tří škol. K tomu konec Sedlákovy coby příjezdové ulice je dost úzký,“ poznamenává předseda občanského sdružení Masarykova čtvrť Michal Závodský, jenž místním pomohl sepsat námitky.

Výsuvné sloupky i méně tramvají. Brno má plán pro omezení dopravy v centru

V tom, že zjednosměrnění by kvůli parkovacím místům nemělo nastat, s nimi souhlasí. „Navíc drtivá většina domů má vlastní garáže nebo sjezd na svůj pozemek, kde může parkovat,“ dodává.

Úvahy o vedení dopravy pouze jedním směrem se týkají i mnohem významnějších ulic. V minulosti jej úředníci prověřovali pro spodní část Veveří, což dnes už není aktuální. Naopak reálně se zabývají možností, že by jednosměrka vznikla v Pekařské po její rekonstrukci, která má začít letos na podzim.

Konkrétně ve vrchním úseku od odbočky do Anenské u fakultní nemocnice po Husovu. Prověřují se oba směry, nahoru i dolů. „Musíme to ale umět ‚vyjezdit‘, abychom nepřevedli dopravu a o sto metrů dál nedošlo ke kolapsu,“ uvědomuje si brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Zjednosměrnění Pekařské směrem dolů by znamenalo odklon dopravy do Hybešovy a na křižovatku na Nových sadech, která je už dnes velice vytížená. „Není to ale něco, co bychom neuměli řešit dopravním značením,“ tvrdí Kratochvíl.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

Zbrojovka, Vlněna, Malá Amerika... Jak se proměnily brněnské brownfieldy

Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní,...

Slavná minulost, často ponurá současnost, světlá budoucnost. Tato charakteristika spojuje brněnské brownfieldy, tedy opuštěné plochy, které už neplní původní účel a čekají na nové využití. Redakce...

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Brno chystá změnu v Jugoslávské. Jednosměrky ve městě zklidňují dopravu

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...

Řidiči využívají Jugoslávskou ulici v brněnských Černých Polích jako zkratku, aby nemuseli jet za tramvají po Merhautově. Radnice Brna-sever proto plánuje její zjednosměrnění. Opatření má zpomalit...

12. března 2026  5:51

Kousek kostela doma? Ikonu Pálavy ničí i turisté, oprava je v nedohlednu

Premium
Díky neobvykle tuhým mrazům zamrzla hladina novomlýnských nádrží natolik, že...

Díry ve střeše, rozmáčená podlaha a nezvaní zvědavci, kteří se do něj opakovaně vloupávají. Ikonický kostel svatého Linharta na ostrůvku ve Věstonické nádrži pod Pálavou už roky postupně chátrá...

11. března 2026  17:22

Před derby pokrývá sedačky mech. Brněnské kluby chtějí po městu opravy stadionu

Na stav stadionu a zázemí ShipEx Areny upozornili na společné tiskové...

Brněnské fotbalové kluby Artis i Zbrojovka společně žádají po vedení města, aby politici zchátralou ShipEx Arenu v Srbské ulici nechali co nejdříve opravit. Radní pro sport na výzvy reagoval...

11. března 2026  15:14

Fotbalový influencer nikdy nebudu! Brňan Langer nyní bere kameru a biohackuje se

Štěpán Langer (na míči) ve své premiéře v dresu Zbrojovky Brno proti Příbrami.

Ještě na podzim hrál se Sigmou evropské poháry, v zimě ale změnil adresu a posílil ambiciózní Zbrojovku Brno. Záložník Štěpán Langer v rozhovoru otevřeně popisuje zákulisí přestupu, náročnost trenéra...

11. března 2026  12:45

Mendlovo náměstí, hlavní nádraží, Cejl... Kde se lidé v Brně cítí dobře a špatně

Hlavní nádraží patří mezi místa, které obyvatele Brna dlouhodobě trápí a podle...

Tisíce bodů, stovky lokalit a upřímné názory 1 700 respondentů. Taková je bilance v pořadí už čtvrté pocitové mapy Brna, do níž se mohli vloni zapojit jeho obyvatelé i návštěvníci. Výsledky průzkumu...

11. března 2026  9:58

Ani narozeninový gól Kometě nepomohl. Jsem rád, ale nic nepřinesl, smutní Ďaloga

Obránce Komety Marek Ďaloga během šestého semifinále proti Spartě.

Druhé utkání předkola play off mezi brněnskou Kometou a českobudějovickým Motorem skončilo po základní hrací době 1:1 a přineslo rozuzlení až v nájezdech. V nich se nakonec jako jediný prosadil...

11. března 2026  8:20

Hlučné peklo. Muž si stěžuje na ruch ze školy, ředitel děti na vzduchu hájí

Muž žijící na sídlišti Pod Strání v Mikulově si opakovaně stěžuje na hluk ze...

Sídlištěm v jihomoravském Mikulově se často nesou zvuky z hřiště a dalších prostor v okolí místní základky. Muž ze sousedství kvůli tomu bombarduje vedení města i školy a mluví o chybě projektanta....

11. března 2026  5:31

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  22:57

Šofér vážně zranil dívku na přechodu. Klíčovým důkazem bylo pro soud video

Přechod pro chodce (ilustrační foto).

Okresní soud Brno-venkov v úterý zprostil obžaloby řidiče dodávky, který předloni v lednu na přechodu pro chodce v Kuřimi na Brněnsku srazil nezletilou dívku. Školačka při střetu utrpěla vážná...

10. března 2026  16:24

Zemřel bývalý basketbalista Zdeněk Hummel. Pražák s moravským pasem

Někdejší trenér národního týmu Zdeněk Hummel se v Ostravě setkal se starými...

Český basketbal zasáhla smutná zpráva. V úterý ráno po dlouhé nemoci zemřel ve věku 79 let bývalý reprezentant a později úspěšný trenér Zdeněk Hummel. Patřil k výrazným osobnostem československého...

10. března 2026  14:34,  aktualizováno  15:26

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Zabil soka před barem, pak znásilnil spoluvězně a nutil ho pít moč, viní cizince

Valentyn Vasylovič Dziubenko je obžalovaný z loupeže před barem s následkem...

Tragicky skončil předloni konflikt před brněnským sportbarem. Valentyn Vasylovič Dziubenko je kvůli tomu obžalovaný z loupeže s následkem smrti. Podle státního zástupce navíc poté páchal další...

10. března 2026  15:25

Na novém mostě v Břeclavi osazují nosníky. Pro vlaštovky vzniknou umělá hnízda

Stavba mostu přes odlehčovací rameno Dyje na průtahu Břeclaví dosáhla dalšího...

Stavba nového mostu přes odlehčovací rameno Dyje na průtahu Břeclaví by měla skončit letos v létě, pravděpodobně v srpnu. Stavbaři v těchto dnech osazují nosníky konstrukce. Počítají i s přípravou 20...

10. března 2026  13:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.