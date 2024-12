Milý divoch na hřišti i mimo něj. Postrach českých pálkařů zemřel v 37 letech

„Nebyl ve věku, kdy by vás napadlo, že se něco takového může stát. Ale tím, jak obrovskou vyzařoval energii a do všeho šel naplno, to jeho srdce asi nevydrželo,“ posteskl si generální manažer Draků Arnošt Nesňal nad Jaimovým pátečním úmrtím.

Nesňal byl s Jaimem i po jeho odchodu z Česka v kontaktu a ve hře byla dokonce možnost, že by se na příští sezonu do Brna vrátil. „Bavili jsme se o jeho možném kontraktu. Vzhledem k jeho věku to pro nás nebyla první volba, ale měli jsme to rozjednané. Pak mi bohužel jeho agent napsal tu hroznou zprávu,“ sděluje Nesňal.

Do české extraligy vtrhl 188 centimetrů vysoký pravák z Karibiku v létě 2022 jako zjevení. Pálkaři si s ním dlouho vůbec nevěděli rady a Jaime natahoval úctyhodnou sérii směn, v nichž neinkasoval jediný doběh. S Draky nakonec slavil titul.

„Určitě patřil do první pětky nejlepších nadhazovačů, kteří kdy extraligu hráli. Byl naprosto specifický, hlavně tou obrovskou energií, kterou na kopci měl, přímo to z něj sálalo. Nešlo jen o to, že házel rychle, ale také o to, jak působil. Po každém inningu (směně – pozn. aut.) zakřičel na celý stadion své wopa-wopa, tedy silný-silný. Takto si ho budeme všichni pamatovat,“ líčí Nesňal.

Zajímavý mix divokosti

Jeho Draci, kteří s 25 mistrovskými tituly neochvějně vládnou českému baseballu, patří v tuzemsku v mnoha ohledech k průkopníkům. Jedním z nich byla i sázka na „import“ z Latinské Ameriky, která je jedním z center světového baseballu. Draci se k tomuto kroku odhodlali v roce 2021, kdy se spálili s posilami z osvědčených USA. Rok po prvních vyslancích pak dorazila druhá várka, jejíž součástí byl právě Jaime.

Ten přicestoval s mimořádným renomé, jelikož měl z let 2014 a 2015 na kontě 18 startů v proslulé Major League Baseball (MLB) v dresu Atlanty Braves. Vedle toho hrál i nejvyšší profesionální soutěž v Japonsku či Mexiku.

A jak bylo zmíněno, svou pověst naplno potvrdil. „Jeho výjimečnost spočívala v zajímavém mixu divokosti, kdy pálkaři nevěděli, co na ně přijde. Když měl den a omezil počet met zdarma, byl zcela dominantní. Bylo na něm vidět, proč to dotáhl až do MLB,“ hodnotí Nesňal.

Červená sangria a doutník

V roce 2023 válelo eso z Dominikánské republiky v podobném duchu. Soupeři už proti němu sice občas vyplodili nějaký ten doběh, ale Jaime si připsal nejvyšší počet strikeoutů v soutěži. Sezona pro něj opět skončila mistrovskou oslavou a podruhé za sebou byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem play off.

Pozornost na sebe přitom nestrhával pouze svým nadhazovačským uměním. „Stejný, jako byl na hřišti, byl i mimo něj. Byl strašně přátelský, všude ho bylo plno, všude byl slyšet. Perfektně zapadl do kolektivu a strašně rád mluvil, i když uměl jen španělsky. Posílal nám zprávy mile lámanou češtinou, v nichž psal, jak je vděčný, že může hrát v Česku baseball,“ vzpomíná Nesňal.

Ohledně životosprávy to přitom podle něj Jaime s divokostí nepřeháněl. „Dal si rád červenou sangriu a doutník, což asi u sportovce nechcete vidět, ale Latinos jsou zkrátka takoví. A nebylo to nic přehnaného. Zůstávají nám na něj jenom dobré vzpomínky,“ uzavírá Nesňal.