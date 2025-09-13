„Ještě nikdy v dějinách válek nevděčilo tolik lidí za tak mnoho tak malé hrstce,“ zní jeden z překladů známého citátu Winstona Churchilla o pilotech anglického Královského letectva neboli RAF, kteří lvím podílem dosáhli zvratu války proti hitlerovskému Německu.
A naprosto sedí i k hrdinství československého válečného hrdiny, bolševiky vězněnému letci RAF Josefu Keprtovi.
Už coby mladý pilot prvorepublikové armády vítězil v soutěžích střelby z palubních zbraní i v letecké akrobacii. A pak se v letech 1938 až 1945 díky svému vlastenectví a morální konzistenci zapojil do zahraničního odboje.
Jako velitel letky „A“ podporoval od roku 1944 vyloďovací operace v Nizozemí. Celkem jako válečný pilot nalétal 690 hodin.