Příběh letce jako z dobrodružného filmu. Doma pak hrdinu RAF zavřeli bolševici

Josef Keprt jako pilot RAF (40. léta 20. století) | foto: archiv Jarmily Keprtové

  16:00
V brněnských Černých Polích na Volejníkově 2 odhalí tuto neděli v 15 hodin pamětní desku výjimečnému člověku, letci anglického Královského letectva, brněnskému rodákovi Josefu Keprtovi. Jaký byl osud tohoto zcela nespravedlivě pozapomenutého hrdiny?

„Ještě nikdy v dějinách válek nevděčilo tolik lidí za tak mnoho tak malé hrstce,“ zní jeden z překladů známého citátu Winstona Churchilla o pilotech anglického Královského letectva neboli RAF, kteří lvím podílem dosáhli zvratu války proti hitlerovskému Německu.

A naprosto sedí i k hrdinství československého válečného hrdiny, bolševiky vězněnému letci RAF Josefu Keprtovi.

Už coby mladý pilot prvorepublikové armády vítězil v soutěžích střelby z palubních zbraní i v letecké akrobacii. A pak se v letech 1938 až 1945 díky svému vlastenectví a morální konzistenci zapojil do zahraničního odboje.

Jako velitel letky „A“ podporoval od roku 1944 vyloďovací operace v Nizozemí. Celkem jako válečný pilot nalétal 690 hodin.

