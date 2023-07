Johnny Depp a Deep Purple. Brno o víkendu ovládnou hvězdy bez extra nároků

„Nechystáme klasický hollywoodský koncert Johnnyho Deppa, ale festivalový set kapel, takže režim organizace je jiný. Děláme catering pro všechny muzikanty a kapely, které budou vystupovat, tvořený z mixu jídel různých kuchyň, ať už středomořské, vegetariánské, nebo americké. Součástí jsou i všechny možné nápoje,“ líčí promotér Aleš Hrbek.

Koncerty, které se měly původně konat ve Slavkově u Brna, přesunuli organizátoři do brněnské haly. „Náklady na techniku a zabezpečení parku ve Slavkově by byly příliš drahé a bylo by to složité. Hala bude příjemně plná, polovina míst bude k sezení, polovina na stání. Místa nejsou přidělovaná, takže bude na návštěvnících, co si vyberou,“ informuje Hrbek.

Víkendový megakoncert Sobota Otevření vchodů: 16.00

Doctor Victor: 17.30

Na Kloboučku Live: 18.45

Deep Purple: 20.15 Neděle Otevření vchodů: 16.00

DESmod: 17.30

Wanastowi Vjecy: 18.45

Hollywood Vampires: 20.15 Festival se přesunul ze Slavkova do brněnské Winning Group Areny, vstupenky jsou k zakoupení na www.ticketportal.cz.

Změna dějiště podle něj přinesla pro návštěvníky plusy i minusy. „Výhodou je, že ochozy haly, které jsou velmi prostorné, budou po oba dny festivalu už od půl čtvrté plné různého jídla a pití pro návštěvníky koncertu. Ti nemusí být po celou dobu vevnitř, můžou vynechat interprety, kteří je příliš nezaujmou, a zajít se ven občerstvit,“ přibližuje Hrbek.

Nevýhodou je, že se z logistických důvodů neuskuteční oficiální autogramiáda. „Během koncertu si však zájemci budou moct koupit merch (zboží - pozn. red.) kapel,“ doplňuje Hrbek.

Hrát se bude po oba dny od 17.30. „První den je laděný hardrockově. Zahraje během něho vynikající pražská kapela Doctor Victor, dále fenomenální český kytarista Michal Pavlíček, který představí pořad Na Kloboučku, tedy coververze nejznámějších rockových skladeb. Večer vystoupí absolutní legendy hardrockové scény Deep Purple,“ láká Hrbek. Neděli zpestří české Wanastowi Vjecy a hvězdné mezinárodní uskupení Hollywood Vampires.