Klasická reklama už netáhne, jižní Moravu tlačí placení influenceři

Loni v létě vyrazili na víkend na jižní Moravu. Nejprve se zastavili v Ivančicích na Brněnsku a zábavním parku Permonium, poté zamířili na Znojemsko. Nejdřív na Slovanskou epopej v Moravském Krumlově, později do Znojma i na Vranovskou přehradu. A nechyběla ani návštěva vinařů.

Dny plné těchto zážitků si v kraji užila cestovatelská rodinka tvořící obsah na Instagramu i TikToku pod profilem Just Trippers, jen na první jmenované síti má aktuálně 34 tisíc sledujících. A své dojmy i tipy průběžně zveřejňovala.

Šlo o cílenou spolupráci s Centrálou cestovního ruchu – jižní Morava. „Prostřednictvím takových kampaní se daří namířit k regionu pozornost zahraničního i českého publika,“ vysvětluje ředitelka centrály Martina Grůzová.

Just Trippers ještě před svým příjezdem propagovali turistickou novinku MojaKarta umožňující výhodné výletování a dostali přesný itinerář cesty. Pak natáčeli zajímavosti přímo na daných místech. „Každý bod z naplánovaných výletů měl něco do sebe a my si tvorbu na jižní Moravě moc užili. Spolupráce s centrálou byla skvělá, všechno šlapalo, bylo zařízené a srozumitelné. Výjezd tak byl jedna velká radost,“ hodnotí návštěvu cestovatelé Adél a Fífa s malým synem Eliasem. Jejich celkové dosahy překonaly sto tisíc uživatelů.

Ještě o deset tisíc víc jich zaznamenala u svých příspěvků influencerka Veronika Válková, která rovněž lákala na využití MojaKarty, tentokrát při cestování po Moravském krasu. Podobným způsobem centrála propagovala i místní gastronomii a napoleonské akce. Čtveřice českých influencerů zaměřujících se na popularizaci historie loni zajistila v souhrnu dosah téměř 390 tisíc uživatelů. Bitvy u Slavkova se zúčastnili i zahraniční digitální tvůrci, dohromady vzniklo přes 50 příspěvků, u nichž se dosahy pohybovaly v milionech zobrazení napříč různými platformami.

„Díky influencerům zprostředkováváme autentickou zkušenost a různé perspektivy, proč se na jižní Moravu vydat – ať už je to gastronomie, cykloturistika, nebo třeba právě objevování historie,“ podotýká Grůzová.

Reportáž ve švédské televizi

Loni tak kraj cíleně navštívily desítky tvůrců z Česka i zahraničí, mezi nimi také novináři na press tripech, kteří píší hojně sledované cestovatelské blogy nebo zahraniční reportáže. Mezi nimi například fotograf Cody Conk a cestovatelka Bianca Velardi z USA nebo blogeři z Maďarska, Nizozemska či Norska.

K nejvýznamnějším mediálním výstupům patří reportáž švédské influencerky Liny Skandevallové v cestovatelském pořadu na státním kanále TV4, kterou sledovalo přes 400 tisíc diváků, či článek na britském webu iNews s denním dosahem 150 tisíc čtenářů.

Podle Grůzové není efekt takové spolupráce jednorázový, ale projevuje se dlouhodobě v budování povědomí o regionu a jeho nabídce. „Po každé vlně příspěvků třeba o MojaKartě jsme registrovali zvýšené počty návštěvnosti webu a zaregistrovaných karet,“ poukazuje.

Do spolupráce s influencery se centrála ve větší míře vrhla v době po covidové pandemii. Zohlednila trendy v marketingu, kde se pozornost od tradiční inzerce posouvá i k autentickému obsahu tvůrců.

„Zkušenosti z jižní Moravy, ale i dalších regionů ukazují, že tato strategie může významně přispět k rozvoji cestovního ruchu. Spolupráce s influencery velmi dobře doplňuje další marketingové nástroje. Její obrovskou výhodou je sdílení skutečných zážitků a zkušeností, které autoři příspěvků posílají dále,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller. S ní jihomoravská pobočka podobné aktivity často řeší.

Desítky tisíc pro známé tvůrce

Podle marketingového experta Petra Lesenského je výhodou spolupráce s influencery vedle autenticity také cílený dosah a možnost interakce se sledujícími.

„Osobní doporučení působí důvěryhodněji než klasická reklama a může se šířit organicky. Spolupráce umožňuje efektivní rozdělení podle typu turistiky. Nevýhodou je omezená kontrola nad obsahem, rizikem může být styl komunikace tvůrců. Příspěvky mají často krátkodobý dopad, pokud se do nich dál neinvestuje. Spolupráce může být finančně náročná a návratnost nemusí být vždy jasná,“ přibližuje klady a zápory majitel stejnojmenné brněnské agentury.

Na celkovou marketingovou komunikaci vyčleňuje jihomoravská centrála ročně sumu v řádu milionů korun. Část vyhrazená konkrétně na spolupráci s digitálními tvůrci se liší podle aktuálních témat a cílových skupin. „V mnohých případech jde o barter, kdy pokrýváme jen výdaje na ubytování, dopravu, vstupy do objektů či útratu v gastroprovozech,“ zmiňuje Grůzová.

Třeba Turistické informační centrum města Brna (TIC) loni vynaložilo částku okolo 850 tisíc korun. „Pracovali jsme s 35 influencery v rámci šestnácti tripů,“ upřesňuje mluvčí centra Hana Bánovská. Letos TIC rozpočet navýší zhruba na milion s ohledem na rozšíření kampaní včetně nového projektu Brno Match, který bude postaven právě na spolupráci s těmito tvůrci.

Honoráře influencerů se podle Bánovské liší v závislosti na několika faktorech – především na dosahu jejich účtů, míře zapojení sledujících, tematické relevanci pro Brno a rozsahu spolupráce. U menších tvůrců se může jednat o jednotky až nižší desítky tisíc korun, u větších influencerů pak částky rostou do vyšších desítek