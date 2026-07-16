Deset minut a je po vinobraní. Supercela pustošila vinice, zničila velkou část úrody

„Do některých vinohradů teď ani nemusíme chodit, nezůstaly tam hrozny ani listy,“ říká hořce vinař Karel Kachyňa, majitel stejnojmenného vinařství ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku, které jsou největší vinařskou obcí v Česku. Na sociálních sítích sdílel videa z vinice zasažené prudkou bouřkou s lakonickým popiskem. „10 minut a je po vinobraní.“
Supercela je za krátkou chvíli připravila asi o 60 procent úrody. „Hrozí, že se do poškozených hroznů dostane infekce a začnou hnít,“ podotýká Kachyňa. Situaci by podle něj mohly zhoršit ještě další bouřky, které mohou přijít.
Cestou na poničené vinice viděl polámané stromy, roztrhané sítě. Prudká bouře doprovázená přívalovým deštěm a silným větrem brala slunečníky i pergoly. Vinařství Maděřič v sousedním Moravském Žižkově dokonce připravila o část střechy. Škody tam tak sčítají nejen ve vinohradech.
„Přišli jsme asi o 50 procent úrody. Škody se u nás liší vinici od vinice. Ti šťastnější vinaři letos něco sklidí, méně šťastní sklidí něco příští rok a nešťastní ani příští rok nic,“ prohlašuje majitel vinařství Jiří Maděřič s tím, že oni naštěstí patří do kategorie těch šťastnějších.
|
VIDEO: Ulicí se valila řeka plná krup. V obci na Hodonínsku mapují škody po bouřce
Jedno asi patnáctiminutové drama způsobené počasím jim způsobilo hodně starostí na dlouhou dobu. „Není to lehké, ale máme ruce, nikdy se nám to nechce vzdát,“ ujišťuje Maděřič a snaží se jít dál.
I vinaři se v poslední době potýkali se suchem, které ve velkém zasáhlo nejen jižní Moravu. Středeční bouřku tak původně vítali v očekávání, že konečně pořádně zaprší. „Teď bychom ale byli raději, kdyby vůbec nepřišla. Asi za 10 minut napršelo 35 milimetrů srážek, ale naprostá většiny vody rychle odtekla pryč. Půda ji nestačila vsáknout, jak je vysušená,“ zmiňuje Kachyňa.
Supercela zasáhla prakticky celé katastrální území Velkých Bílovic. Místní Vinařství Hrabal tak nezachránilo ani to, že má vinice různě rozeseté po celém katastru. „Nepamatujeme tady desítky let, že by krupobití poničilo vinohrady takhle kompletně,“ říká vinař Dominik Hrabal. V jejich vinařství se škody týkají asi 40 procent úrody.
Podle něj je možné, že některá vína, respektive odrůdy letos ani nebudou. „Některé bobulky jsou zcela narušené. Aspoň něco ale zachráníme. Díky tomu, jak bouřka postupovala z boku, je druhá strana vinice v pořádku,“ dodává Hrabal.
|
Dešťová smršť s kroupami spláchla centrum Brna. Počasí zkomplikovalo dopravu
Supercela svým řáděním poškodila úrodu až stovek malých i větších vinařství. Nejen ve Velkých Bílovicích, ale i v okolních obcích, jako jsou Moravský Žižkov, Prušánky nebo Moravská Nová Ves. Na sociálních sítích se od středečního večera hromadí příspěvky vinařů, kteří v nich popisují, jak dopadli. Zároveň se v jednom shodují. Nehodlají utíkat z boje.
„To, na čem člověk dlouhé měsíce pracuje, dokáže příroda během pár minut změnit k nepoznání. Je nám z toho těžko, ale nevzdáváme se. Vinohrad je pro nás srdcová záležitost a uděláme maximum pro to, co půjde zachránit,“ shrnuje postoj naprosté většiny zasažených vinařů Hrabal.
Kromě vinic řádila supercela i přímo uvnitř samotných obcí. Brala střechy rodinných domů. V Prušánkách poškodila také izolaci střechy na základní škole. Vyvracela desítky let staré stromy. Přívalové deště zatopily garáže a sklepy. Některé ulice se během krátké chvíle proměnily v řeky plné krup.
Hasiči pomáhali v desítkách případů. Kromě profesionálních jednotek měli pochopitelně napilno i dobrovolní hasiči. Dohromady vyjeli k 185 případům, naprostá většina se týkala právě obcí na Břeclavsku a Hodonínsku. Silně zasažené prudkou bouřkou bylo ve středu v podvečer také Brno, nad kterým se vytvořila slabší supercela. Průtrž s několikacentimetrovými kroupami zatopila ulice, komplikovala dopravu.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz