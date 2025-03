Jižní Morava je rájem konferencí. Přibývají hotely i atrakce, brzdou je doprava

Jižní Morava má turistům co nabídnout. | foto: MAFRA, MAFRA

V předminulém roce se jich uskutečnilo téměř 2 300 a od konce pandemie covidu čísla každým rokem stoupají. Podíl na tom má i velká dostupnost kvalitních hotelů, které jsou pro takové akce uzpůsobené.

Například v centru Brna patří mezi nejvyhledávanější hotely Passage a International, oblíbené jsou však též lokality v okolí výstaviště nebo přehrady. Tam vede Maximus Resort nebo Orea Congress Hotel. Kongresová turistika, jak se fenomén nazývá, se jim velmi vyplácí, mnohdy představuje důležitou část příjmů.

„V rámci brněnských hotelů máme největší kapacitu a v podstatě se dá říct, že každý den se u nás koná nějaká větší nebo menší akce. Tyto služby plní přibližně 50 procent ročního rozpočtu,“ nastiňuje Oto Kubík, jenž má v Orea Congress Hotelu organizaci akcí na starosti.

Není proto divu, že se podobnou cestou rozhodli vydat i jiní. V současnosti mají organizátoři akcí na výběr 150 konferenčních prostorů, v příštích letech se k nim však připojí mnoho dalších.

„Očekáváme, že současným favoritům by mohl v budoucnosti konkurovat hotel Clarion, který vzniká v místě u stávajícího hlavního nádraží. Právě poloha bude jeho nespornou výhodou,“ předpokládá Martina Grůzová, ředitelka Centrály cestovního ruchu jižní Morava.

Developerská společnost CPI Property Group, jež za stavbou stojí, slibuje multifunkční kongresový sál s kapacitou 800 míst, ale i salonky, které pojmou dalších 500 lidí. Tím míří na pozici největšího kongresového hotelu v kraji.

V rámci modernizace Dornychu navíc jen kousek vedle vyroste NYX hotel a po dokončení rekonstrukce bude podle odhadů centrály cestovního ruchu lákadlem i hotel Slavia v centru města. K organizaci větších akcí dobře poslouží i Janáčkovo kulturní centrum s kapacitou tisíc míst, největším prostorem bude však multifunkční hala Arena Brno, jež pojme až 13 tisíc lidí.

Pomáhají weby i ambasadoři

Podle Grůzové to ovšem není jen obnova infrastruktury a výstavba nových objektů, co je pro zvýšení popularity kongresové turistiky potřeba. „Uvítali bychom hlavně stabilnější dopravní situaci. Nyní je pro návštěvníky příjezd do Brna a pohyb po městě stále spojen s tím, že se musí obrnit trpělivostí,“ podotýká.

Stejného názoru je mluvčí Turistického informačního centra v Brně Hana Bánovská. „Zároveň je důležité neustále rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku kulturních, gastronomických a volnočasových aktivit,“ domnívá se.

Právě spojení obchodního jednání se zážitkem bývá častým požadavkem organizátorů. Na jižní Moravě tradičně vedou vinařské akce, jako je Hudba na vinicích, narůstající oblibě se těší i adrenalinové vyžití v jeskyních Moravského krasu. S hledáním takových aktivit pomáhá už od roku 2008 projekt Brno Convention Bureau, za nímž stojí právě centrála cestovního ruchu.

„Mimo to, že udržujeme weby s přehledem míst vhodných pro konferenční turistiku, nabízíme pořadatelům využití naší nové aplikace. Díky ní mohou akci přehledně zorganizovat, ale podle doporučení zvolit doplňkové aktivity na míru,“ vysvětluje Grůzová.

Při propagaci kraje oslovila centrála též několik ambasadorů, kteří mají za úkol ve svých komunitách propagovat region jako místo, kam by mohla směřovat oborová setkání. Protože přímo v Brně je velká základna vědeckých, lékařských a odborných institucí, jež kongresové akce často pořádají, oslovují zejména akademiky a jiné specialisty.

Kromě zážitků je podle manažerky projektu Elišky Křížové ze strany pořadatelů v poslední době poptávka po netradičních prostorech a méně známých místech. „Musí to mít zkrátka genius loci,“ zmiňuje.

Zájem je též o Mikulov či Valtice

V rámci projektu je propagován například brněnský Bunkr 10-Z, Bukovanský mlýn na Slovácku nebo vila Austerlitz ve Slavkově. „Do hledáčku organizátorů se snažíme dostávat i místa v menších obcích nebo městech, jež disponují i atraktivním okolím,“ líčí Grůzová.

Nedávno šlo třeba o propagaci zámku ve Slavkově a Černou Horu. A daří se, podle posledního sběru dat právě Černou Horu, konkrétně hotel Sladovna, organizátoři v rámci projektu nejčastěji volí jako možnost pro pořádání konferencí mimo Brno. Jako vhodné prostředí se osvědčují také Valtice či Mikulov, kam pořadatelé směřují do hotelu Galant, případně zámku Mikulov, který nabízí velké sály.

„Díky pěknému prostředí, dalším možnostem vyžití a výhodné poloze se například letos v Mikulově koná mezinárodní vinařská konference IWINETC,“ dodává Grůzová. I zde navíc přibude v příštích letech několik dalších hotelů vhodných pro kongresové akce.

Narůstající oblíbenost konferenční turistiky se projevuje i v celkové návštěvnosti Jihomoravského kraje. „Táhne k nám mimo jiné Němce a Rakušany, kteří jinak jižní Moravu tak často nenavštěvují,“ zmiňuje datový analytik Martin Šauer z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Naprostá většina organizátorů je nicméně dál z kraje, případně z Prahy. „I když k nám občas jezdí i z Polska nebo Slovenska, z 90 procent se jedná o tuzemskou klientelu,“ potvrzuje Kubík z Orea Congress Hotelu.