Dopravu na jižní Moravě ztěžuje náledí. Autobusy nezajíždějí do některých obcí

Autor: ,
  7:49
Dopravu i chůzi po chodnících komplikuje od rána na jižní Moravě náledí. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, některé sjízdné nejsou. Kvůli tomu regionální autobusové linky neobsluhují některé obce. Vyplývá to z informací jihomoravských silničářů a společnosti Kordis JMK.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Brněnští silničáři byli v terénu celou noc a ošetřovali silnice solí a solankou. Nyní by měly být všechny silnice mokré a sjízdné.

Regionální autobusy neobsluhují některé obce na Brněnsku a také na Blanensku. Nesjízdná je například silnice souběžná s dálnicí D1 mezi Domašovem a Říčany, také silnice na jih od Brna mezi Ořechovem a Nebovidy.

Česko pokrylo náledí. Výstraha platí pro celou zemi, hrozí i černý led

Celý tento týden je také pro nákladní auta uzavřená silnice druhé třídy na Vyškovsku v obcích Podomí, Ruprechtov, Ježkovice a Drnovice. Policisté na webu zatím žádnou nehodu neevidují.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem.

Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...

Dva mrtví po nehodě na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů, provoz už obnovili

U Brna se srazil náklaďák s dodávkou. Nehoda má tragické následky

Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně. Nehoda komunikaci uzavřela krátce po 05:00 asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se...

Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání

Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.

Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika....

Stát na brněnské MotoGP pořádně vydělává. Ekonomové spočítali kolik

Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

Vyplatí se státu, Brnu a Jihomoravském kraji posílat nemalé sumy na motocyklovou Velkou cenu? Základní otázka, která se kolem Grand Prix vznáší každý rok. Experti z Vysoké školy ekonomické (VŠE) nyní...

Nový pruh pro kola vede odnikud nikam, úplně nadšení nejsou ani cyklisté

Cyklisté se na Palackého třídě v Brně mísili s auty, proto dostali ochranu v...

Dvěma pruhy v každém směru projížděli dlouhou dobu řidiči po Palackého třídě na mostě přes Hradeckou ulici v Brně. Po nedávné úpravě se však jejich prostor na pomezí Králova Pole, Řečkovic a Medlánek...

3. února 2026  5:18

Další ročník projektu Bez faulu. Kluby NBL i diváci opět pomohou parabasketbalistům

Projekt Bez faulu v roce 2026 pomáhá parabasketbalistům Barboře Kafkové a...

Se začátkem bojů v nadstavbové části nejvyšší české basketbalové soutěže Maxa NBL přichází také každoroční charitativní projekt Bez faulu. Letos kluby, diváci i partneři pomohou dvěma handicapovaným...

2. února 2026  17:45

Opilého řidiče prozradily stopy ve sněhu, nadýchali také nezletilí spolujezdci

Opilý řidič ve sněhu ujížděl policistům, v autě měl nezletilé

U železniční zastávky v obci Česká na Brněnsku se snažil i s autem ukrýt opilý řidič, který při honičce nakrátko setřásl pronásledující policisty. Prozradily jej však stopy na zasněženém chodníku....

2. února 2026  16:01

Japonec v Brně: dohání angličtinu, plánuje fotit památky a miluje sladké brambory

Životní vášeň Po Oginovi pojmenoval kamarád farmu na jeho milované sladké...

Dosud byl zvyklý na zaplněný třicetitisícový stánek v Čibě kousek od Tokia, který prvně vyprodala před 36 lety Madonna. Od jara však bude japonský baseballista Takaši Ogino doma na skromném stadionku...

2. února 2026  14:05

Dřív byla společnost zelená, teď mají lidé přírodu za tělocvičnu, říkal šéf NP Podyjí

Premium
Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a...

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Klidná síla a pro mnohé kolegy nedostižný vzor. Tomáš Rothröckl po roce 1989 pomáhal formovat nový přístup k ochraně přírody. V roce 1991 stál u založení Národního parku Podyjí a...

2. února 2026

Zemřel uznávaný ochránce Podyjí. Do některých míst lidé vůbec nepatří, razil

Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a...

Po krátké vážné nemoci zemřel v neděli bývalý ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl, který byl jednou z nejvýraznějších tváří tuzemské ochrany přírody. Byl oceňovaný nejen pro svou...

2. února 2026  12:02

Dřep je natolik technický prvek, že ho lidé často dělají špatně, líčí kalistenik

Trenér kalisteniky Jan Zdrubecký (vlevo) radí, jak správně cvičit s vlastním...

Kvůli posilování svalů není nutně třeba chodit do posilovny. Jak správně cvičit s vlastním tělem a nedělat chyby, radí Jan Zdrubecký, trenér kalisteniky z brněnské BeatUp Gym. „Kalistenika dokáže...

2. února 2026  6:03

Podzemí zkoumáme i kvůli lékům, říká. Z Moravy šéfuje jeskyňářům po celém světě

Premium
Zdeněk Motyčka je od července 2025 šéfem Mezinárodní speleologické unie.

Speleologii, jak se odborně nazývá objevování, zkoumání a porozumění jeskyním, krasu i dalším krasovým fenoménům, se Zdeněk Motyčka věnuje už více než 40 let. Kromě aktivního bádání nejen v Moravském...

2. února 2026

Divoká noc v Brně. Policisté řešili pouliční bitky i pobodání nožem

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

U dvou rvaček zasahovali v noci ze soboty na neděli brněnští policisté. Konflikt se odehrál v hudebním klubu u Šilingrova náměstí, odkud kvůli nevhodnému chování vyhodili jednoho z hostů. O hodinu...

1. února 2026  13:43

Plán na větší nezávislost divadla se zatím nepohnul, politici jej řeší až po roce

Martin Glaser vede Národní divadlo Brno od roku 2013. Kromě toho i režíruje,...

Před rokem mluvili představitelé vedení Brna o tom, že chtějí Národní divadlo Brno přeměnit na veřejnou kulturní instituci. Plán, který má přinést větší nezávislost i potenciálně více peněz, se však...

1. února 2026  11:36

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Nevídané! Ustřelená bambule skončila v síti a hosté slavili gól, zmátla i Antoše

Pavel Jekel a za ním bambule, která končí v síti.

Gól negól, jaký svět neviděl. Silvestrovskou kuriozitou rozveselilo hokejovou veřejnost prvoligové derby pod širým nebem v Povrlech. Litoměřice slavily gól, přitom místo puku skončila v síti...

1. února 2026  9:10

Přelomová akce. Basketbalistky chtějí zaplnit halu v Jihlavě, půjde i o rekord

Česká parta v USK. Karolína Petlanová, Mariana Přibylová, Petra Malíková a Emma...

Obdobnou událost Ženská basketbalová liga nepamatuje. Vůbec poprvé se nejvyšší domácí soutěž basketbalistek vydává na tak velkou scénu. Utkání nadstavbové části mezi rivalkami z USK Praha a Žabinami...

1. února 2026  6:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.