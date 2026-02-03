Brněnští silničáři byli v terénu celou noc a ošetřovali silnice solí a solankou. Nyní by měly být všechny silnice mokré a sjízdné.
Regionální autobusy neobsluhují některé obce na Brněnsku a také na Blanensku. Nesjízdná je například silnice souběžná s dálnicí D1 mezi Domašovem a Říčany, také silnice na jih od Brna mezi Ořechovem a Nebovidy.
|
Česko pokrylo náledí. Výstraha platí pro celou zemi, hrozí i černý led
Celý tento týden je také pro nákladní auta uzavřená silnice druhé třídy na Vyškovsku v obcích Podomí, Ruprechtov, Ježkovice a Drnovice. Policisté na webu zatím žádnou nehodu neevidují.