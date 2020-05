Na nákup jízdenky stačí v autobusech karta, novinka se dál rozšiřuje

Nevyhnutelný kontakt šoféra a cestujícího vedl kvůli epidemii k tomu, že hejtmanství na čas zakázalo nástup prvními dveřmi a prodej jízdenek u řidiče.

Dnes už je i díky vybavení ochrannými maskami obnovený, zároveň také ve zhruba dvou stovkách vozů mohou lidé koupit jízdenku pomocí platební karty.



S koronavirem však tato novinka nesouvisí, Jihomoravský kraj ji plánuje už několik let.

„I vzhledem k situaci kolem koronaviru je pro nás preference bezkontaktních plateb ve veřejné dopravě absolutní prioritou. Snažíme se proto využít i současného stavu, kdy jsou omezeny některé spoje a dopravci mají více volných autobusů, do kterých mohou v mezičase instalovat nové pokladny,“ uvedl krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).

V současnosti každý týden namontují platební terminály do dalších desítek autobusů.

Podle Hanáka je platba kartou rozmístěna napříč regionem a nelze říci, zda je lépe vybavené Brněnsko, nebo třeba Vyškovsko.

„Musí to být rozdělené napříč, abychom nezatížili kapacity vozů u jednotlivých dopravců,“ vysvětlil Květoslav Havlík, mluvčí společnosti Kordis, jež koordinuje veřejnou dopravu v kraji a nové pokladny pro dopravce za 60 milionů kupovala.

První autobusy s platebními terminály se vydaly na cestu již loni v prosinci a zhruba do března byly ve zkušebním provozu, například v autobusech společností ČSAD Tišnov nebo ČAD Blansko.

„Premiérové bezkontaktní platby se tak uskutečnily už na přelomu roku. Do konce zkušebního provozu zaplatily za cestu bezkontaktně stovky cestujících, a to i přes pauzu v rámci opatření proti šíření koronaviru,“ sdělil náměstek Hanák.

Testování dopadlo podle Havlíka výborně, neregistrují ani žádné zásadní připomínky od řidičů. „Z hlediska ovládání je to pohodlné a intuitivní,“ doplnil. Celkem potřebuje kraj vybavit novými pokladnami zhruba tisícovku autobusů, vše chce stihnout do konce letních prázdnin.

S kartou v červnu i do tramvaje

Podobný systém se už dlouho chystá i v brněnském dopravním podniku, který také kvůli koronaviru zakázal prodej lístků u řidiče. „Ve všech vozech už máme nainstalované nové validátory, teď probíhají zátěžové testy celého informačního systému. Vše chceme spustit od začátku června,“ vysvětlil vedoucí tarifního odboru dopravního podniku Vít Prýgl.

Do budoucna tak bude stačit, aby cestující nastoupil v Brně do tramvaje, u dveří přiložil platební kartu k validátoru a jede za cenu klasické papírové jednorázové jízdenky. Elektronické lístky budou všechny uloženy v jednom obřím systému, který cestujícímu na konci dne na základě jeho jízd vybere tu nejvýhodnější variantu.

„Pokud pojede člověk během dne čtyřikrát, tedy čtyřikrát nastoupí do některého vozu MHD, nezaplatí čtyři hodinové jízdenky za sto korun, ale systém mu započte jízdenku celodenní za 90 korun,“ přiblížil Prýgl.

Takto bude systém propojen do všech autobusů v celém kraji, aby celý integrovaný dopravní systém počítal cestujícím ty nejvýhodnější jízdenky.

Během prázdnin chce společnost Kordis zavést po vzoru Brna také elektronické předplatní jízdenky do celého kraje. Jízdenky by tak byly úplně stejně uložené v informačním systému a jako klíč k nahlédnutí do něj by revizorům sloužila platební karta přiložená ke čtečce.