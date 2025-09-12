Jeden z motoristů už zpomaloval, když před sebou na semaforu uviděl červenou. Řidič dodávky za ním ale jedenáct sekund po rozsvícení tohoto signálu nedbal, auto před sebou objel a spěchal na druhou stranu mostu.
Tam ho okamžitě zastavili policisté a muž za volantem hned věděl proč. „Kam pospícháte?“ ptal se policista hříšníka. „Domů,“ odpověděl šofér, jemuž se tak cesta kvůli provinění naopak protáhla.
Navíc musí počítat s pokutou. Jak policisté informovali, za jízdu na červenou hrozí pokuta na místě až 5 500 korun, ve správním řízení až 25 tisíc korun a navíc šest trestných bodů.
Tento motorista ale nebyl jediným, který nedbal značení. „Natvrdo červená, úplně plná palba. Předjel auto, které tady stálo na červenou,“ hlásí policista, který v autě sleduje provoz u mostu. Situace stejně jako ta předchozí je zachycená i na videu.
Policisté upozorňují, že kromě sankcí jde především o to, co svým chováním takto bezohlední šoféři způsobí. „Podobné jednání zbytečně zvyšuje nervozitu řidičů čekajících na druhé straně kyvadlového úseku, kterým se zkracuje čas na projetí, a může vést i ke kolizím či dalším zdržením,“ poznamenal policejní mluvčí Petr Vala.