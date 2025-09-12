Řidič ignoroval červenou, u semaforu objel stojící vůz a vyrazil do zúžení

Autor:
  17:34
Raději šlápnu na plyn, než abych tady stál. Tak nejspíš uvažuje nejeden bezohledný řidič, kterému nic neříká červeně rozsvícený semafor. Ve Slavkově u Brna takto někteří ignorují světla u opravovaného mostu, kde je zavedený kyvadlový provoz.

Jeden z motoristů už zpomaloval, když před sebou na semaforu uviděl červenou. Řidič dodávky za ním ale jedenáct sekund po rozsvícení tohoto signálu nedbal, auto před sebou objel a spěchal na druhou stranu mostu.

Tam ho okamžitě zastavili policisté a muž za volantem hned věděl proč. „Kam pospícháte?“ ptal se policista hříšníka. „Domů,“ odpověděl šofér, jemuž se tak cesta kvůli provinění naopak protáhla.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Navíc musí počítat s pokutou. Jak policisté informovali, za jízdu na červenou hrozí pokuta na místě až 5 500 korun, ve správním řízení až 25 tisíc korun a navíc šest trestných bodů.

Tento motorista ale nebyl jediným, který nedbal značení. „Natvrdo červená, úplně plná palba. Předjel auto, které tady stálo na červenou,“ hlásí policista, který v autě sleduje provoz u mostu. Situace stejně jako ta předchozí je zachycená i na videu.

Policisté upozorňují, že kromě sankcí jde především o to, co svým chováním takto bezohlední šoféři způsobí. „Podobné jednání zbytečně zvyšuje nervozitu řidičů čekajících na druhé straně kyvadlového úseku, kterým se zkracuje čas na projetí, a může vést i ke kolizím či dalším zdržením,“ poznamenal policejní mluvčí Petr Vala.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Muž střelil na ulici ženu do hlavy. Myslel, že je agentkou cizí mocnosti

Minulý týden postřelil šestatřicetiletý muž přímo na ulici v brněnském Králově Poli do hlavy nicnetušící starší ženu. Střelce kriminalisté dopadli po třech dnech. K výstřelu se přiznal, uvedl, že si...

Brno přechytračilo soukromníka. Parcely koupil developer, městu je prodá levněji

Koupit dráž, prodat levněji. Takto nezvykle postupuje developer, který v létě od soukromníka vykoupil parcely, jež Brno nutně potřebuje k výstavbě další etapy protipovodňových opatření na řece...

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

Zchátralý historický dům v centru Brna ustoupí divadlu, to získá sklady i byty

Svou výškou vypadá historický dům v sousedství brněnského Městského divadla v úzké mezeře velmi stísněně, jako by ho obě sousední budovy utlačovaly. V blízké budoucnosti už tomu tak nebude. Magistrát...

Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi

Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily v podvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními...

ONLINE: Liberec s Pardubicemi ztrácí, Sparta rychle vede ve šlágru s Třincem

Sledujeme online

Hokejová extraliga pokračuje kompletním druhým kolem. Tři duely začínají v 17.30, kdy se mistrovská Kometa představuje v Mladé Boleslavi, Vítkovice čelí Kladnu a hraje se také podkrušnohorské derby...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  18:42

Řidič ignoroval červenou, u semaforu objel stojící vůz a vyrazil do zúžení

Raději šlápnu na plyn, než abych tady stál. Tak nejspíš uvažuje nejeden bezohledný řidič, kterému nic neříká červeně rozsvícený semafor. Ve Slavkově u Brna takto někteří ignorují světla u...

12. září 2025  17:34

Zmizí kus historie, bijí lidé na poplach kvůli plánované demolici pivovaru

Bývalý pivovar v Kyjově je v havarijním stavu, nákladná oprava je pro město zbytečná investice. Chce jej naopak zbourat, na což má už radnice povolení, a na jeho místě postavit byty, garáže i...

12. září 2025  15:16

Zchátralá zelená budka za 700 tisíc je rozložená ve skladu. Brno řeší, co s ní

Ještě donedávna stála na zastávce u hlavního vstupu na brněnské výstaviště zelená budka, která původně v centru Brna sloužila jako osvěžovna v parném létě. U výstaviště pak už spíš chátrala a město...

12. září 2025  15:09

Výduch z brněnského podzemí si lidé pletli s kanálem, trhovci do něj lili zkažený mošt

Vypadá jako klasická mříž od kanalizační šachty. Tento poklop však nevede do potrubí odvádějící vodu pryč ze zástavby centra Brna, ale do spletitých podzemních historických sklepů. Na Dominikánském...

12. září 2025  13:23

Hvězdy krajských voleb v kampani. Grolich se SPOLU snaží pomoct, Kuba stojí stranou

Jan Grolich a Martin Kuba. Jeden je hejtman v Jihomoravském kraji, druhý v Jihočeském. Co mají společného? Oba jsou ze strany, která je součástí koalice SPOLU, a oba před rokem v krajských volbách...

12. září 2025  12:32

VIDEO: Opilec vytáhl nůž na cestující v autobuse, pohotový muž ho zpacifikoval

Nejdříve v klidu seděl, pak ale opilý cestující v autobuse začal šmátrat v kapse a vytasil nůž s dlouhou černou čepelí. Zamířil k ženě, která seděla naproti přes uličku. Taková scéna se odehrála v...

12. září 2025  11:15

Opozice na jihu Moravy žádá rezignaci klíčového hráče ODS, vrší se jeho kauzy

V poslední době téměř neuplyne týden bez aféry spojené s jeho osobou. Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku a zároveň znojemský zastupitel Karel Podzimek (ODS) se snaží mírnit stále...

12. září 2025  10:41

Hvězda MMA trénuje ve svém: klec Procházka má, kuchař a sauna budou časem

Na devíti stech metrech čtverečních, v nevyužitých prostorách bývalé tiskárny v širším centru Brna, otevřel zápasník Jiří Procházka svoje nové tréninkové centrum. Název má – v duchu Procházkovy...

12. září 2025  9:22

Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi

Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily v podvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními...

11. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Povýšení dvorní dámy i neděle zdarma. Znojmo a Mikulov čekají obří vinobraní

Koncerty, tanec, jarmark, závan historie a především víno s burčákem. Na to všechno se o víkendu mohou těšit v Mikulově a Znojmě, kde se konají největší vinařské slavnosti v Česku. Každoročně...

11. září 2025  14:35

Archeologové našli u Brna unikátní dřevěný vodovod, tvoří ho tři kmeny s šachtou

Nález, který podle nich nemá v Česku obdobu, se povedl archeologům v Tišnově na Brněnsku. Pod zdejším náměstím objevili dřevěné potrubí tvořené kmeny, které jsou spojeny železnými čepy a napojují se...

11. září 2025  11:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.