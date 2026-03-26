Byla tam žlutá, tvrdil šofér. Policista prstem ukázal na dron, natočil něco jiného

Z červené na semaforu si tento týden nic nedělali někteří řidiči projíždějící opravovaným úsekem na vytížené silnici II/430 u Tvarožné na Brněnsku. Pokračovali dál v jízdě, jako by na světelném zařízení byla zelená. Netušili přitom, že vše natáčí policejní dron a zakrátko je čeká postih.

„Dron zaznamenal například i šoféra pick-upu, který jel deset sekund po rozsvícení červeného signálu na semaforu. Krátce nato byl zastaven hlídkou na druhé straně stavby, ani výmluva, že jel na žlutou, cizinci nepomohla. Záběry ze vzduchu totiž mluvily jasně,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Aby policista šoférovi skutečně dokázal, že jeho nebezpečné jednání za volantem natočil dron, nechal ho vystoupit a prstem na stroj ve výšce ukázal. A podivovali se i další, když je hlídka na konci opravovaného úseku zastavila.

Cizinec totiž nebyl jediným, kdo nerespektoval semafor umístěný kvůli kyvadlovému provozu. Bez skrupulí jezdili na červenou i jiní řidiči. Například na jednom ze záběrů je vidět, že si z ní nic nedělají nejméně čtyři šoféři za sebou.

Netrpěliví řidiči projeli na červenou, za sebou měli policisty v civilním autě

„Jenže podobný spěch se rozhodně nemusí vyplatit. Za jízdu na červenou hrozí pokuta na místě až 5,5 tisíce korun, ve správním řízení až 25 tisíc a navíc šest trestných bodů. Sankce ale nejsou to nejhorší. Podobné jednání zbytečně zvyšuje nervozitu řidičů čekajících na druhé straně kyvadlového úseku, kterým se zkracuje čas na projetí, a může vést i ke kolizím či dalším zdržením,“ zdůraznil mluvčí.

Policisté považují jízdu na červenou za jedno z nejnebezpečnějších jednání za volantem. „Kdo nerespektuje světelnou signalizaci, neriskuje jen pokutu a body, ale hlavně zdraví a životy všech účastníků silničního provozu,“ upozornil Vala.

Nejčtenější

Bateriová jawa od čtrnáctiletého kluka překvapila v Brně

AMPER E-MOBILITY, součást mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky a...

Mojmír Hrouz patří k pionýrům elektromobility v Česku, autům na baterky se věnuje od roku 2010, tehdy se proslavil trabantem přestavěným na elektrický pohon. Pro bzučivou mobilitu nadchl i svého...

Vylezl na střechu, dům ale nezachránil. Muž má šanci, že mu zůstane aspoň pozemek

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Rodina z Dobšic na Znojemsku, jejíž dům úřady označily za černou stavbu a nařídily jej zdemolovat, se i přes odpor lidí a protest na střeše tomuto scénáři nevyhne. Má však šanci ušetřit peníze, pokud...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

OBRAZEM: Bílá a růžová krása. Mandloně v Hustopečích kvetou, trvá to ale jen pár dní

Rozkvetlý mandloňový sad nad Hustopečemi (20. března 2026)

Sady na stráních nad jihomoravskými Hustopečemi se intenzivně barví do bílé a růžové. Mandloňová stromořadí o víkendu nalákají stovky návštěvníků na Slavnosti mandloní a vína. Ty se trefí do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Fatální selhání po lidské stránce. Vyškov těžce nese, že kapitán měl vzít úplatek

Obránce Filip Štěpánek (v červeném) při utkání za Zbrojovku Brno proti Líšni....

Fotbalových hajzlíků pobíhají po českých trávnících mraky. Mirků Dušínů jen hrstka. Popis Filipa Štěpánka, bývalého kapitána Vyškova, však hlavnímu hrdinovi příběhů Rychlých šípů odpovídá.

26. března 2026  9:05

Žalobci žádají vazbu pro pět obviněných v korupční fotbalové kauze

Fotbal, amatérský, míč, souboj.

Fotbalová korupční kauza se od policie a žalobců posouvá na soud. Návrh na vazbu padl u pěti obviněných, tři projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli...

26. března 2026  9:01

Vhodnější plodiny, vynechat orbu. Vědci zjišťují, jak udržet vodu kolem Dyje

Pohled na rakouský hrad Falkenstein od jihu. V dálce je patný vrch Děvín a...

Zjistit, jak zemědělci hospodaří v okolí řeky Dyje, a posoudit, které metody pomáhají v krajině udržet nejvíce vody, si klade za úkol projekt SaveWater. Vedou jej čeští vědci. Důvodem jeho vzniku je...

26. března 2026  7:30

Kávu a jídlo ještě stihnete, radí odjezdová tabule v kavárně na nádraží v Brně

Nově otevřená kavárna Buchta D na brněnském hlavním nádraží má vlastní tabuli s...

Vychutnat si výběrovou kávu a v klidu sledovat, jestli jejich spoj nemá zpoždění, mohou lidé na hlavním vlakovém nádraží v Brně. Nově otevřená kavárna Buchta D má vlastní tabuli s odjezdy vlaků,...

25. března 2026  17:02

Z Opavy odešel těsně před propuknutím kauzy. Je to náhoda, říká trenér Nádvorník

Hlavní trenér SK Artis Brno Roman Nádvorník

Ještě na začátku jara Artis o body obral, ve středu už vedl jeho trénink. Trenér Roman Nádvorník si v sobotu nadělil k třiapadesátinám výhru Opavy nad Jihlavou 3:1, o den později už se upekl jeho...

25. března 2026  16:17

Bez ostnatého drátu a vícepatrový. Znalec dal muničnímu skladu lživý posudek

ilustrační snímek

Zatímco policie řeší nedávnou explozi v průmyslovém areálu v Pardubicích, brněnské soudy se zabývají případem soudního znalce, který přehlédl nebo záměrně ignoroval bezpečnostní pravidla pro zřízení...

25. března 2026  16:07

Brněnský mikroskop posouvá hranice. Pozoruje atomy, které přitom nepoškodí

V Brně otevřeli laboratoř UltraSTEM vybavenou mikroskopem Nion, který umožňuje...

V Brně otevřeli laboratoř s mikroskopem, který umožňuje pozorovat jednotlivé atomy bez poškození zkoumaného materiálu. Poslouží nejen vědcům z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, ale také...

25. března 2026  15:42

Vandal poškrábal auta v celé ulici, škoda je přes čtvrt milionu. Hledá ho policie

Nejméně devatenáct aut poškrábal neznámý vandal v pátek 6. března ve Ždánicích...

Nejméně devatenáct zaparkovaných aut poškodil neznámý vandal ve Ždánicích na Hodonínsku. Poškrábáním laku způsobil škodu za víc než čtvrt milionu korun. Policisté o případu ze začátku března...

25. března 2026  14:54

Risk přes plnou čáru. Řidič při předjíždění traktoru málem smetl policejní auto

Hazard v zatáčce. Řidič fordu předjížděl přes plnou čáru. Přímo proti policejní...

O obrovském štěstí může mluvit řidič osobního fordu, který se u obce Ořechov na Žďársku pustil do riskantního manévru. V nepřehledné zatáčce začal předjíždět kolonu traktoru a kamionu přes plnou...

25. března 2026  14:33

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Matikář dostane od školy miliony, výpověď neplatí, rozhodl po dvanácti letech soud

Premium
Střední škola Brno, Charbulova

Dlouhých dvanáct let se už táhne spor učitele matematiky Aloise Humpolíka, který v roce 2013 dostal na Střední škole Charbulova v Brně výpověď pro nadbytečnost. S propuštěním nesouhlasil a na...

25. března 2026

Konopí pomáhá ke zrání sýra a staví se z něj domy. Zázračné účinky ukáže Growfest

V areálu Nové Zbrojovky v Brně se do neděle koná první ročník festivalu konopí...

Konopí se legálně vrací do každodenního života. Najdeme ho v potravinách, kosmetice, stavebnictví i medicíně. Pestré využití této tradiční rostliny představí festival Growfest, který se uskuteční od...

25. března 2026  10:56

