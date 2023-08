Na Jízdu králů se chlapec připravuje několik měsíců. Obléct dívčí kroj je čest

Už před více než 550 lety, když uherský král Matyáš Korvín utíkal z bitvy po porážce českým králem Jiřím z Poděbrad, aby si zachránil život, musel se přestrojit do ženských šatů a zakrýt si obličej pentlemi. V obklopení své družiny poté takhle prchal na své sídlo do Trenčína, přičemž po cestě pro něj jeho věrní po domech vybírali obživu.

Tak zní jedna z legend, z níž by mohl vycházet lidový obyčej, který je zapsaný i mezi nehmotné kulturní dědictví UNESCO – Jízda králů. Slavnostním průvodem vygraduje program festivalu Slovácký rok, „folklorní olympiády“, jež po čtyřech letech vypukne ve čtvrtek v Kyjově na Hodonínsku. Stejně jako naposledy organizátoři očekávají přes třicet tisíc návštěvníků.

V současné době tradiční zvyk udržují jen ve čtyřech obcích – Vlčnově, Kunovicích, Hluku a Skoronicích. Právě tam odstartuje v neděli v půl jedenácté dopoledne jízda třiceti mužů v čele s chlapcem v dívčím kroji. „Je to pro nás obrovská čest, ani by nás nenapadlo, že by syn mohl být králem. Jde o odkaz našich předků, který by určitě neměl nikdy zaniknout,“ rozplývá se Gabriela Šťastná nad tím, že právě jejího desetiletého syna Teodora vybrali k letošnímu kralování.

Jeho rodina je přitom z minulosti s Jízdou králů neodmyslitelně spojená. Teodorův pradědeček Vladimír Šindler byl totiž v roce 1943 jedním z obnovitelů skoronické pestrobarevné podívané. Předtím na tento lidový zvyk na dlouhých 42 let místní téměř zapomněli.

Šindler se také zasloužil o stavbu tamního pomníku, který na starobylou tradici odkazuje. „Plastiku zhotovil sochař Jaroslav Neduchal z Milotic a její součástí je výjev dědečka, který se sklání nad vnukem, jako by mu říkal, aby tu ujíždějící krásu nikdy nenechal zaniknout. Motiv vymyslel právě Vladimír Šindler a symbolicky se tak díky jeho pravnukovi Tedíkovi nyní vyplní,“ usmívá se organizátorka Jízdy králů Marie Holcmanová.

Jízda králů je od roku 2011 zapsaná organizací UNESCO na prestižním seznamu nehmotného dědictví lidstva.

Teodor se na novou roli zodpovědně připravuje už několik měsíců. Nejenže se musel naučit jezdit na koni, a tedy absolvovat v sedle několik zkoušek sám i s pobočníky, klíčové pro něj bylo si také nechat narůst dlouhé vlasy. „Král je musí mít delší, aby mu na hlavě takzvané družení pořádně drželo,“ vysvětluje Šťastná.

S nasazováním „věnce“, složeného hned z několika částí, malému Teodorovi v den D pomůže babička, která s tím má už bohaté zkušenosti. Dívčí kroj, jenž v neděli Teodor oblékne, má také dlouhou rodinnou historii. „Předtím ho nosila moje babička, maminka i já. Je hodně starý, ale zachovalý. Myslím si, že sukně má skoro sto let,“ odhaduje Šťastná.

Být středobodem Jízdy králů s sebou však nese i povinnosti. „Během uplynulých měsíců jsme se účastnili různých akcích, které očekávanou akci prezentovaly. Byli jsme v Luhačovicích nebo třeba v Kyjově na vernisáži,“ líčí s tím, že její syn mnohde i vystupoval. Hraje totiž na housle v cimbálové muzice. Teodor také společně s dalšími místními dětmi chodil pomáhat vyrábět růžičky, třásně a jiné ozdoby, které celou slavnostní událost doplňují.

Městečko vinařů i lidový sprejer

Kromě Jízdy králů nabídne 21. ročník festivalu během čtyř dnů více než třicet pořadů rozprostřených v širším centru města. „Slovácký rok je hlavně o energii, která je s folklorem spjatá. Atmosféra se přelévá z pódia přímo do hlediště. Lidé se zapojují, nemusí pouze sedět a dívat se,“ přibližuje mluvčí festivalu Filip Zdražil.

Přestože program je naplánovaný už od čtvrtečních 17 hodin, slavnostní zahájení za účasti cestovatele Marka Šalandy se uskuteční až v pátek v 19.30. Sobotní den je pak nabitý jedním vystoupením za druhým. Mezi 9. a 14. hodinou v programu Lenky Jurečkové „A já mám koníčka vraného“ zahraje i mladý Teodor.

Nejsledovanější částí třetího festivalového dne se stane folklorní průvod. Více než tři tisíce krojovaných ze 46 obcí projdou za doprovodu dechových a cimbálových muzik nazdobeným městem od vlakového nádraží Komenského třídou až na Masarykovo náměstí. Chybět nebude ani rodina Šťastných. „Když je nějaká akce, tak v kroji chodí i dcera a manžel. Takže nejspíš půjdeme celá rodina,“ poznamenává matka letošního krále.

I když je festival postavený na tradicích, návštěvníci se letos mohou těšit na několik novinek. Jednou z nich je vinařské městečko v areálu bývalé mlékárny, které nabídne zájemcům produkty místních vinařů a posezení s občerstvením. Zaujme také umělec, jenž ve svém díle spojí graffiti s folklorem a před zraky diváků sprejem vytvoří lidové motivy.

Většina z pořadů je pro návštěvníky zdarma, na ty zpoplatněné si mohou lidé koupit vstupné zvlášť, nebo se na ně dostanou s festivalovou vstupenkou, která platí po celé konání akce. Nynější cena za čtyřdenní zábavu se pohybuje okolo 850 korun. Samotná Jízda králů pak stojí 100 korun.