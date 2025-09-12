Stačí přimhouřit oči a z tělocvičny v širším centru Brna, kde má svoje nové zázemí zápasník Jiří Procházka, se lze v duchu přenést do amerického Las Vegas.
Prostoru bývalé tiskárny naproti obchodnímu domu Hornbach dominuje klec pro zápasy MMA, v nichž patří Procházka mezi světové hvězdy. Na zdi za oktagonem je pak vyvedeno logo jeho značky BJP Institut v designu loga mocné americké organizace UFC, u níž se stavitelé brněnského tréninkového centra inspirovali.
Vy jste nám dal! Vejška má smysl, v UFC budu zase šampion, říká Mgr. Procházka
„Vycházeli jsme z projektu UFC Performance institutu, fungujícího v Las Vegas, kde mají zápasníci MMA vše pod jednou střechou. Znamená to zónu pro bojové sporty, pro kondiční trénink, pro posilování, rehabilitaci i odpočinek se stravováním,“ řekl Procházkův trenér Martin Karaivanov ve čtvrtek během neoficiálního otevření tělocvičny.
Její provoz naplno začne příští týden. „Nežijeme v Americe, takže náš gym (tělocvična) vzniká postupně. Třeba kuchaře jsme ještě neangažovali, nevaříme si zde. Už teď máme ale výborné podmínky pro komplexní přípravu. Důležité bylo udělat první krok a začít, což jsme udělali,“ uvedl Karaivanov. Stejně tak až časem přibude v novém zařízení sauna.
Ve svém novém centru už Procházka absolvoval i přípravu na nadcházející zápas pod hlavičkou UFC, jímž bude 4. října v Las Vegas duel s Američanem Khalilem Rountreem. Je pro něho stěžejním v další kariéře, protože pokud by soupeře porazil, měl by následně dostat šanci vybojovat si zpět pás šampiona. Po něm rodák z Hostěradic na Znojemsku, žijící a trénující v Brně, prahne.
I z tohoto důvodu je vděčný za nové zázemí. „Krásné gymy najdete po celém světě. Tento mi umožňuje strávit přípravu doma, trénovat plně v kleci, pozvat si sem kvalitní sparingpartnery a zamakat na sobě. Tohle je moje výhra,“ pronesl Procházka.
Vedle klece má k dispozici také posilovací stroje či tatami, věnovat se tak může více způsobům tréninku.
Pod hlavičkou BJP Institutu funguje v novém prostoru na devíti stech metrech čtverečních jak on, tak oba jeho trenéři se svými značkami. Thajský box pod hlavičkou Jetsaam Gymu dlouhodobě provozuje Karaivanov, tým 119 MMA představuje druhý z trenérů Jaroslav Hovězák.
Dva miliony pro onkologii
Krátce před odletem na turnaj UFC 320 do Las Vegas, který má naplánovaný na příští týden, předal včera Jiří Procházka symbolický šek na 2 118 690 korun představitelům Masarykova onkologického ústavu v Brně. Peníze přispějí k výstavbě pavilonu pro prevenci a jeho vybavení. Zároveň si zápasník MMA znovu oholil hlavu dohola, což udělal už v lednu na podporu své americké fanynky Ashley, bojující s rakovinou děložního čípku.
„Už se nemusíme domlouvat na každý trénink zvlášť a jinde jako dřív, když jsme každý seděli na jiné adrese. Vše máme na jednom místě,“ pochvaluje si Karaivanov.
Ačkoliv je pro Procházku běžné, že za přípravou vyjíždí do světa, kde vyhledává konkrétní sparingpartnery a učí se specifické techniky vždy pro další zápas, věří jeho tým, že v BJP Institutu mu bude lépe.
„Jiří není ten typ, který by přeskakoval z gymu na gym, všude krátce pobyl, pak odcestoval na zápas a tento typ přípravy v kleci proměnil. U nás máme vyzkoušené, že když jsme doma, vymačkáme toho ze sebe víc. Teď to bude fungovat naopak, tedy že nebudeme cestovat my za sparingpartnery, ale pozveme si je k nám. Sice sem asi nedostaneme úplně kohokoliv ze světa, ale gym je to natolik kvalitní, že máme co nabídnout,“ avizuje Karaivanov.
Do budoucna plánuje vedle náboru nových adeptů bojových sportů nabídnout prostory i školám, aby do BJP Institutu mohly nasměrovat své hodiny tělocviku. „Zároveň je vůle spolupracovat s hokejovými nebo fotbalovými školami, jimž taky můžeme nabídnout prostor pro kondiční přípravu,“ vyhlíží do budoucna trenér.
Procházka míří se svou značkou za moře. Cítí zájem Američanů. Bude to tahák, věří
Pro přípravu na říjnový turnaj UFC 320, v jehož rámci se utká s Rountreem, si Procházka do Brna pozval české zápasníky Matěje Peňáze a Michala Martínka.
„Dokázali s Jiřím navodit situace, které ho mohou potkat v říjnu, a dokázali ho i vyvést z komfortu, což je také důležité. Projeli jsme všechny možné situace a věřím, že to v Las Vegas prodáme,“ dodal Procházkův trenér Hovězák.
Jeho dvaatřicetiletý svěřenec se naposledy představil v oktagonu v lednu, kdy porazil Američana Jamahala Hilla a připsal si v 36. soutěžním zápase 31. výhru. Od té doby stihl Procházka dokončit magisterské studium na Masarykově univerzitě a také se podílet na dobudování svého tréninkového centra.