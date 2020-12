Od alkoholismu vás neuchrání ani intelekt, ani postavení, varuje psychiatr

Jak se v Česku pije alkohol?

Pije se nadměrně, žádný z regionů nevyčnívá. Statistiky mluví o jedenácti litrech čistého alkoholu na hlavu ročně. Tedy i s miminky a starci. Je to obrovská spotřeba.



Kolik máme alkoholiků?

Odhadem je v celé republice asi 300 tisíc závislých lidí. Ovšem je to podhodnocené číslo, započítávají se pouze ti, kteří už mají naordinované odvykací léčby. Pak jsou ještě problémoví pijáci, kteří s alkoholem mají nějaké dílčí problémy. Je to třeba podnikatel, co pije pár dní nadměrně a kvůli tomu nestihne dokončit zakázky. Nebo se opije a něco provede. Předrevoluční slovenský průzkum tvrdil, že až 40 procent Slováků pije problémově. U nás to bude zřejmě o trošku nižší.