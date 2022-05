Sláva Židenic, doba temna, sir Alex v Brně. Fanda čísel odkrývá historii

V Brně si zahrál i sir Alex

Když 16. února 1966 nastupoval za Lužánkami tehdejší Spartak ZJŠ Brno proti skotskému Dunfermlinu, nikdo z domácích hráčů ani pěti tisícovek diváků nemohl tušit, s kým mají tu čest. Přitom zrovna zažili nevšední setkání s fotbalovou legendou. S hosty totiž k odvetě třetího kola Poháru veletržních měst přicestoval i tehdy čtyřiadvacetiletý útočník Alex Ferguson, později světoznámý trenér Manchesteru United honosící se titulem sir. K nesmrtelné legendě měl tehdy ještě daleko, jednalo se však o obávaného střelce, který v prvním duelu proměněnou penaltou podtrhl výhru svého týmu 2:0. Za Lužánkami pak Dunfermline uhrál bezbrankovou remízu, což mu stačilo k postupu.

Už v červnu 1936 se v Brně objevil dvojnásobný italský mistr světa Giuseppe Meazza, jehož jméno nyní nese slavný milánský stadion San Siro. Židenicím dal dva góly a jeho Ambrosiana (později Inter) tu ve Středoevropském poháru vyhrála 3:2.

Záhadný střelec byl Němec

Nejlepším kanonýrem zbrojovácké historie je s přehledem Karel Kroupa, gólový rekord za jeden ligový ročník však drží Jan Šimek. V poválečné sezoně 1945/46 zapsal 26 tref a Židenicím vystřílel tuzemský bronz. Osud hráče, který v Brně nastřádal celkem 52 ligových zásahů, však byl dlouho záhadou, protože se po něm po roce 1948 slehla zem. Jeho příběh rozluštil až Jiří Novotný s pomocí archiváře Eugena Scheinherra. „Šimek se narodil v roce 1917 v Německu a přes Ervěnice (dnes už neexistující obec na Chomutovsku) se dostal do Česka, kde vystřídal víc klubů. Mělo se za to, že po komunistickém převratu jej zavřeli či popravili, ale jeho osud byl prozaičtější. Jako rodilý Němec se vrátil zpět domů,“ odkrývá zbrojovácký kronikář. Ten se pídil i po zkazce, že v době první světové války za Židenice v utajení chytal pozdější král komiků Vlasta Burian. „Ale nepovedlo se mi to věrohodně doložit,“ říká Novotný.

Únik z temnot díky sloučení

Nejen v letech 2012 a 2020 pomohlo Zbrojovce do první ligy administrativní opatření. První postup „od stolu“ zažila už v roce 1962, kdy sloučení s brněnskou Rudou hvězdou ukončilo nejtraumatičtější etapu v historii klubu. Ta započala pádem do druhé ligy v roce 1949 a pokračovala sešupem o další patro níž o čtyři roky později. Ve třetí nejvyšší soutěži se Zbrojovka soužila celých sedm let. Po návratu do druhé z uctivé vzdálenosti sledovala skok mezi elitu svých městských souputníků – nejprve v podání Králova Pole a následně i Rudé hvězdy. Právě s ní se však tehdejší Spartak ZJŠ Brno spojil, což mu vyneslo posun do první ligy, i když v té druhé skončil až na osmém místě jedné ze tří skupin. Zajímavostí je, že právě Rudá hvězda předtím vybojovala jednu ze dvou uznávaných trofejí víc než stoleté historie brněnského fotbalu, když v roce 1960 i s Vlastimilem Bubníkem vyhrála domácí pohár.