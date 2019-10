V digitalizaci továren je budoucnost i pro veletrh, věří ředitel z Brna

Každý ročník strojírenského veletrhu má partnerskou zemi. V minulých letech to bylo například Slovensko či Indie. Letos se nic takového nekoná?

Původní záměr byl po deseti letech zopakovat účast Německa ve formátu „partnerské země“, tedy vystoupení státu nad rámec firemní účasti. Německé ministerstvo hospodářství na pozvání odpovědělo, že v sousedních zemích takovéto akce podporovány již nejsou, neboť se jedná o jednotný evropský trh. Německou teritoriální prioritou je v současné době Afrika.

Nicméně na programu je letos česko-bavorská konference o digitalizaci průmyslu.

To je jediné, co ze scénáře německého partnerství zbylo. Bavorsko musím určitě pochválit. Účastní se pravidelně kolektivní účastí a vztahy s bavorskými institucemi a firmami jsou nadstandardní. Ale expozici k digitalizaci průmyslu připravujeme s českými, nikoliv německými partnery.

Spolková republika bude na firemní úrovni opět největším zahraničním vystavovatelem. Proč je pro strojírenský veletrh klíčové spojení s Německem? Jak se s našimi západními sousedy vyjednává, prezentují se rádi v Brně?

Německo je největší obchodní partner Česka. Když započítáme německé firmy jako Bosch nebo Siemens a další, které mají v Česku kapitálovou účast nebo vlastní entitu, jedná se o více než 600 německých nebo česko-německých vystavovatelů. Němci považují české firmy a průmysl za přirozeného partnera a Brno za „Messestadt“. Veletrh má u Němců výsadní postavení, vnímají ho jako správné místo pro rozvoj obchodu s celým regionem střední Evropy.

Některé firmy mají předjednanou účast na veletrhu na roky dopředu...

Kolem 80 procent vystavovatelů jsou stálí, kteří mají své „vysezené“ místo.

Mezi stěžejní témata letošního ročníku patří digitalizace průmyslu, Průmysl 4.0. Část veřejnosti ale dodnes neví, co si pod tímto termínem představit. Zvládne generální ředitel Veletrhů tento zapeklitý výraz v pár větách vysvětlit?

Vysvětlím to několika slovy. Kyberneticko-fyzikální ekosystém. Více se dozvíte ve zvláštní expozici Digitální továrna 2.0.

Po 91letech se na brněnské výstaviště vrátí socha Tomáše Garrigua Masaryka, jejíž sádrový originál zdobil v začátcích zdejší rotundu, ale pak se ztratil kdovíkam. Co se vám vybaví, když se řekne Masaryk?

Vizionář. Masaryk viděl český a slovenský národ jako vzdělaný, který jde světu příkladem. Kdyby se prošel po veletrhu, snad by byl spokojený.

Na veletrhu jsou každoročně k vidění různé technické vychytávky. Jste fanouškem takových pomůcek? Máte doma nějaké chytré technologie?

Robotický vysavač, ale moc mu to nejde. Fascinuje mne technologie bluetooth, streamování, Google. Mám v posteli uloženou sbírku tisíce cédéček, ale v mobilu mám miliony písniček přes aplikaci Deezer. Běžnou televizi ani nesleduji. Obsah si vybírám z YouTube, Netflixu. Informace mám instantní, stále něco googluju.

Bude to deset let, co jste se stal generálním ředitelem Veletrhů Brno. Když srovnáte strojírenský veletrh v době, kdy jste přebíral kormidlo, a nyní, došlo k nějakým změnám? Na co jste nejvíce hrdý?

Veletrh v roce 2009 byl problematický. Začala „blbá nálada“ v ekonomice. Strojírenský veletrh je vždy odrazem nálady firem. Blbou náladu ustál veletrh a hlavně firmy. Osobně mám radost, že veletrh má stále vysokou mezinárodnost, včetně opakované velké účasti Číny, Tchaj-wanu, Indie, Turecka či Jižní Koreje. Ty země jsou takový můj koníček.

Nedávno jste říkal, že si dovedete představit rozšíření strojírenského veletrhu. V jakém ohledu vidíte potenciál?

Právě v digitalizaci. Dosud jsme používali heslo a značku „Automatizace“, pod čímž si lze představit třeba roboty. Nyní zavádíme značku „Digital Factory“. Digitalizace průmyslu, to jsou i velké technologické firmy jako Microsoft, Google, Amazon, Samsung, SAP nebo telekomunikační operátoři. Firmy jako Samsung, Huawei, to nejsou jen mobily, spotřební elektronika. Zabývají se i digitalizací průmyslu. V expozici Digitální továrna 2.0 se letos poprvé představí Microsoft a věřím, že se budou přidávat další.

V pavilonu Z vznikne jednotná česká národní expozice. Co k tomu vedlo?

Vládní rozhodnutí, které má potvrdit snahu sjednocování a propojování institucí na podporu exportu. Dříve se tyto instituce účastnily v samostatných expozicích. Letos vystoupí pod hlavičkou vládní strategie „Czech Republic – The Country for the Future“. Expozice má představit kromě služeb pro exportéry i strategii vlády podpory vzdělanostní ekonomiky České republiky a ukázat, čím můžeme být v tom masarykovském smyslu světu příkladní. Česká republika tedy bude mít úlohu kvazi „partnerské země“.

Máte pro návštěvníky i nějaká další překvapení?

3D tisk je již tradiční. To je digitalizace v praxi. Roboty na expozicích opět našenkují pivo, koktaily či kávu. Nová expozice Digitální továrna 2.0 vysvětlí ten kyberneticko-fyzikální ekosystém. Někteří výrobci obráběcích strojů předvedou premiérové stroje přímo z EMO Hannover.

Loni jste spustili novou veletržní aplikaci, která umožňuje kontakt s vystavovateli, nasmlouvání schůzek a podobné věci. Bude k dispozici i letos?

Bude. Rozšířili jsme ji o snímání QR kódů exponátů, pokud je vystavovatel na exponát umístí, což bylo poprvé realizováno na letošním Motosalonu.

O organizaci se každoročně starají tisíce lidí, přípravy trvají měsíce. Jak se cítí generální ředitel, když se otevřou veletržní brány, a jak je mu o pár dní později, když areál opustí poslední návštěvníci a vystavovatelé?

Zahajovací den je vždy adrenalin. Jako „hrající kouč“ dohlížím na průběh oficiálního programu a pořád někomu esemeskuji, zda je každý zúčastněný na značkách. Organizačně a technicky je veletrh dopředu tak připravený, že můžu před ním i v průběhu celkem klidně spát.

Na co se letos těšíte nejvíce?

Vždy se těším na setkání se zajímavými lidmi, od kterých se dozvím mnoho poučných a inspirujících informací.

Máte už v hlavě nějaké plány týkající se příštího ročníku? Domlouváte partnerství s konkrétní zemí?

Bavíme se s partnery v Itálii a Ruské federaci. Uvidíme.

Microsoft lidem ukáže digitální továrnu Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se opět ponese v duchu robotiky a automatizace, jenže tentokrát se posune o další krok dál. Pojmy jako digitalizace, digitální továrna či průmysl 4.0 se dnes hodně skloňují, mnoho lidí má ale problém si pod nimi něco konkrétního představit. Návštěvníci proto mohou letos na výstavišti vůbec poprvé na vlastní oči vidět, jak technologická revoluce proměňuje celé firmy. V pavilonu A1 najdou speciální expozici Digitální továrna 2.0, odkud si odnesou nejen informace, ale i skutečný zážitek průmyslové výroby budoucnosti. „Digitální továrna se snaží praktickým příkladem přenést všechny moderní technologie do reálné výroby. Nechceme teoreticky mluvit o továrně budoucnosti, chceme mluvit o továrně současnosti, digitální továrně, která odpovídá požadavkům současného průmyslu,“ prohlásil Dalibor Kačmář ze společnosti Microsoft, jež projekt zaštiťuje. Americký technologický gigant, známý především v oblasti programů pro domácí počítače, se na brněnské výstaviště vrací po čtrnácti letech. Naposledy byl v roce 2005 na veletrhu informačních technologií Invex. Na tom strojírenském je Microsoft vůbec poprvé – díky tomu, že na práci s daty ve virtuálním prostoru stojí celá proměna průmyslové výroby. V pavilonu A1 si návštěvníci sami vyzkouší, jaké to je být dělníkem nebo manažerem datově řízené firmy. „Uvidí vše v komplexu, celý ekosystém továrny, jak je v ní vše zapojené a zorganizované, aby výroba bez problému fungovala,“ řekl Zdeněk Havelka z firmy 33A+, která přišla s myšlenkou představit na veletrhu takovou továrnu a společně s další dvacítkou výrobců, v čele se zmíněným Microsoftem, ji vytvořila. Podle Havelky je problém, že firmy často mají pro řízení podniku několik IT systémů, které jsou oddělené, takže jim nepřináší velkou přidanou hodnotu. „Když je ale vše propojené, umělá inteligence je schopna paralelně zpracovávat násobky toho, co je schopen zpracovat člověk přes nějaký program. Následkem toho pak do jisté míry přebírá rozhodování,“ vysvětlil. Nejnovější technologické novinky v Brně ode dneška vystavuje 1 660 firem z 30 zemí světa, zaplněné jsou opět všechny pavilony v areálu výstaviště. Podniků tak na jih Moravy dorazilo ještě více než loni, kdy se jubilejní 60. ročník s připomínkou 100 let československého průmyslu stal jedním z nejúspěšnějších za poslední desetiletí. „Největším oborem zůstává obrábění a tváření. Výrazný nárůst nových zajímavých firem z České republiky i ze zahraničí registruje veletrh Transport a Logistika,“ uvedl ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu Michalis Busios. Druhý zmíněný veletrh doprovází strojírenský jednou za dva roky a také se letos zaměří na zmiňovanou automatizaci a digitalizaci. Podobně se po loňské odmlce koná i doprovodný veletrh Envitech. Díky němu digitalizace a robotika nebudou jedinými tématy, o nichž se bude mluvit. Velké pozornosti se dostane také oběhovému hospodářství neboli cirkulární ekonomice.

Roboty mohli návštěvníci strojírenského veletrhu obdivovat už v minulých letech