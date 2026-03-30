Radní Podzimek řídil opilý, kolegové tlačí na rezignaci. Je to červená, vzkazují

Oldřich Haluza
  17:30
Nejnovější problém může jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka mladšího (ODS) vyjít pořádně draho. Zatímco všechny své předchozí potíže nakupené za poslední rok přestál, kauza odebrání řidičského průkazu kvůli řízení pod vlivem alkoholu hrozí politickým direktem. Kolegové z krajské koalice aktuální případ označují za nepřijatelný a tlačí na ODS, aby situaci brzy vyřešila.
Mimořádné zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje. Zleva nahoře Jiří Crha a Vladimír Šmerda, zleva pod nimi Karel Podzimek a Martin Maleček. (16. dubna 2024) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Podzimek přišel o řidičské oprávnění zhruba v polovině března poté, co jej zastavili policisté a on nadýchal. O případu informoval server Seznam Zprávy a Regionální týdeník Znojemsko.

Krajský radní a znojemský zastupitel už politicky „přežil“ několik kauz spojených s jeho jménem. Mimo jiné pomohl stranické kolegyni k výnosnému byznysu s někdejší nemocniční ubytovnou ve Znojmě. Musel vysvětlovat nesrovnalosti ve svém majetku, což nakonec odůvodnil chybou na straně účetního. Před několika lety také lobboval za povýšení lékaře a lidoveckého komunálního politika Pavla Jajtnera, i když ve znojemské nemocnici krátce po porodu zemřel novorozenec v jeho péči.

Problémový krajský radní opět v potížích. Přišel o řidičák kvůli alkoholu

Kvůli kauze prodeje ubytovny loni odstoupil z jihomoravské kandidátky koalice Spolu, kde figuroval na 12. místě. Tentokrát pro něj mohou být politické důsledky mnohem větší.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) nyní tlačí na koaličního partnera ODS, aby situaci spojenou s problémovým radním vyřešil. „Informace o kauzách pana Podzimka a jeho osobní přešlapy vrhají špatné světlo na fungování kraje a přehlušují dobrou práci kolegů ve vedení. Není to problém koalice, ale čistě pana Podzimka. Řízení pod vlivem alkoholu je nepřijatelné. Z toho musí vyvodit osobní odpovědnost pan Podzimek. Pokud to neudělá, musí to udělat ODS. A pokud by se nestalo ani to, přijde na řadu koaliční jednání,“ prohlásil hejtman.

Hejtman jej nemůže odvolat, připomíná náměstek

Už při dřívějších kauzách Podzimka hejtman tvrdil, že je nominantem občanských demokratů a oni si musejí problém vyřešit. Totéž řekl i teď. Tentokrát nicméně od ODS důrazně žádá návrh na řešení, a to navíc v brzkém termínu. Když loni na podzim na krajském zastupitelstvu opozice Podzimka dvakrát neúspěšně vyzývala k rezignaci, před jedním z hlasování hejtman opustil sál.

Také náměstek hejtmana František Lukl (STAN) tvrdí, že jde primárně o věc ODS a radního Podzimka. Nicméně očekává, že se o ní bude mluvit na čtvrtečním jednání krajské rady.

Je ostudou pro celý kraj, tepe opozice radního z ODS. Koalice jej podržela

„Myslím, že to v koaličních klubech, naším nevyjímaje, velmi rezonuje. Alkohol za volantem je prostě red flag (červená vlajka – pozn. red.),“ vzkázal Lukl, který je lídrem uskupení Starostové pro jižní Moravu, jež dodalo koalici Spolu pod Grolichovým vedením rozhodující čtyři mandáty potřebné k vytvoření většiny.

Značnou nespokojenost s vršícími se kauzami Podzimka neskrývají ani další kolegové z vedení kraje.

„Divím se, že sám z toho už nevyvodil osobní odpovědnost. Každý politik má určitý kredit, pokud jej u veřejnosti ztratí, těžko je schopen mít u ní autoritu. Předpokládám, že se k tomu brzy vyjádří koaliční ODS. Tato kauza zatěžuje současnou koalici, zcela neoprávněně dopadá i na hlavu hejtmana, který ovšem není nadřízeným žádného radního, nemůže jej nijak odvolat, jak to možná vnímají občané,“ řekl náměstek hejtmana a zároveň krajský šéf lidovců Roman Celý.

Musí vyvodit odpovědnost, říká ODS

Nejnovější problém radního ODS hodlá řešit i TOP 09, tedy další koaliční partner. „Pan Podzimek je veřejný funkcionář a podle toho by se měl chovat,“ míní náměstek hejtmana a jihomoravský předseda strany Marek Sovka.

Za nepřijatelné označil řízení pod vlivem nejen on, ale dokonce také Podzimkův jihomoravský šéf a kolega v krajské radě Jiří Crha, který se za něj při všech předchozích problémech postavil.

Nic se nezměnilo, hájí ODS problémového radního. Výzva k jeho rezignaci opět neprošla

„Jako krajský předseda řeším pochybení pana radního Podzimka, které nelze přejít. Za vzniklou situaci musí vyvodit osobní odpovědnost. Věřím, že po našem jednání přijme rozhodnutí, které bude odpovídat závažnosti celé situace,“ uvedl nyní Crha. Svolává kvůli tomu zastupitelský klub ODS. Termín schůzky není v tuto chvíli jasný.

Sám Podzimek o rezignaci nemluví. Své jednání označuje za chybu. „Nijak ji nezlehčuji. S policií jsem spolupracoval, řidičský průkaz jsem odevzdal a budu plně respektovat výsledek přestupkového řízení. O celé záležitosti jsem obratem informoval své kolegy, je se mnou zahájeno přestupkové řízení. Mrzí mě to. Za poslední roky jsem neměl žádný dopravní přestupek, o to víc mě celá situace mrzí,“ vyjádřil se Podzimek.

Poslední kapka, zní z opozice

Podle opozičních politiků měl funkci radního opustit už dávno. Ostatně jej k tomu opakovaně vyzývali už vloni. „Kauza s alkoholem za volantem je poslední kapkou nejen pro nás, ale věřím, že i pro spolustraníky a koaličníky pana Podzimka, kteří by jej měli obratem přimět k rezignaci,“ poznamenal lídr opozičního ANO Milan Vojta.

Pokud Podzimek ve funkci do té doby neskončí, navrhne hnutí na zastupitelstvu na konci dubna jeho odvolání.

Opozice na jihu Moravy žádá rezignaci klíčového hráče ODS, vrší se jeho kauzy

Vyvození osobní i politické odpovědnost vidí jako jediné možné řešení i opoziční zastupitelka Petra Rédová Fajmonová (za SD-SN). „Politik, který nese odpovědnost za veřejné záležitosti, musí jít příkladem – a v tomto případě došlo k jasnému selhání. Vnímám to o to závažněji, že se nejedná o izolovaný problém, ale o další z řady otazníků, které se kolem pana radního Podzimka objevují. Takové jednání podkopává důvěru veřejnosti v politiku jako celek,“ pronesla členka opozice.

Podzimek není prvním jihomoravským politikem, který má problém kvůli jízdě v opilosti. V minulém volebním období ho řešil krajský zastupitel Ivo Vašíček (Piráti), který pod vlivem naboural služební auto. Tehdy byl součástí koaliční většiny a předsedou finančního výboru, tohoto místa se okamžitě vzdal. Před osmi lety měl nehodu také starosta brněnské Slatiny Jiří Ides (tehdy SOCDEM), který nadýchal přes jedno promile. Vyvázl bez politických následků.

