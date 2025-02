Zákon měl Grolichovu kraji přinést miliardy navíc, čas na schválení se ale krátí

Jan Grolich si tuto metu vytyčil jako jednu ze svých priorit už před pěti lety, kdy nastupoval do funkce. „Řešil to přede mnou každý hejtman víc než dvacet let, ale nikdy se to nepodařilo dotáhnout. Až teď,“ prohlásil vítězoslavně.

Zákon, který by měl nejen jižní Moravě, ale i dalším krajům přinést více peněz, ovšem od loňského jara stále leží ve Sněmovně a čeká na projednání.

Vládní koalice má sice pohodlnou většinu, pro nikoho z poslanců ale zmíněný zákon nebyl dosud očividně velkou prioritou. Dávno mohl být totiž odhlasován, nebo být alespoň v nějaké další fázi schvalování. Stačilo jej zařadit jako pevný bod na jednání, jak se to děje u jiné prioritní legislativy.

„Jako KDU-ČSL se snažíme před každou schůzí na grémiu, aby byl tento zákon zařazen a skutečně se o něm hlasovalo, ale dosud jsme neuspěli,“ hájí se například jihomoravský poslanec a starosta Bučovic Jiří Horák. Jak je to možné, když má koalice většinu, ale nedokázal vysvětlit.

Grolich, který líčil, jak díky změně bude mít jižní Morava ročně 2,8 miliardy korun navíc, je dnes přesvědčen, že poslanci jen nechávají zákon „vyhnít“.

„Každá vládní strana si teď do voleb zvolila nějaké priority, jež chce prosadit, ale žádná si nevzala tento zákon, i když je to vládní návrh,“ posteskl si pro iDNES.cz hejtman.

Věřil, že za peníze, které podle něj kvůli špatně nastavenému výpočtu nedostává, opraví jeho vedení kraje více silnic nebo zlepší vybavení regionálních nemocnic či škol a zlepší tak kvalitu života.

2,8 miliardy korun ročně do jihomoravské kasy vzdor schválení návrhu zákona nejspíš nepřiteče.

V boji za změnu nebyl první muž jižní Moravy osamocený, za sebou měl od začátku minimálně dalších pět krajů, kompromisní návrh dokonce později schválila Asociace krajů v čele s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (ODS). Ten připravený zákon považuje za rozumný a racionální kompromis.

„Jak však loni po krajských volbách došlo ke změnám ve vedení krajů i asociaci, znovu se toto téma začalo řešit a některé regiony trvají na svých připomínkách,“ vysvětlil Kuba.

Regionální zájmy převažují

Na mysli má Kuba zejména Moravskoslezský kraj a tamního hejtmana Josefa Bělicu (ANO). Ten jako poslanec ke změně přerozdělování peněz ve Sněmovně hlasitě vystupoval a předložil nový vlastní návrh. Stalo se tak v ten moment, kdy se norma výjimečně vůbec dostala na projednání. Za necelý rok se o ní diskutovalo na dvou schůzích dohromady zhruba dvě hodiny.

I tento čas by přitom na schválení bohatě stačil, na straně vlády i opozice ovšem v tomto případě převažují více regionální zájmy než „poslušnost“ svému táboru ve Sněmovně. Ostatně nástupce Kuby v čele asociace a zlínský hejtman Radim Holiš (ANO) vládní návrh podporuje, ačkoliv z celostátní perspektivy hájí barvy opozice.

„Návrh je férový pro většinu krajů, žádný nejde s příjmy pod stávající úroveň,“ poznamenal. Názor svého stranického kolegy Bělici nicméně respektuje. „Tento region je finančně dlouhodobě podporován jako strukturálně postižený kraj. Proto porovnat a dát tomu férovost musí ministr financí, který je zodpovědný za diskusi o finanční podpoře území,“ doplnil Holiš.

Podle brněnského politologa Michala Pinka si vládní poslanci dobře uvědomují, že by si před blížícími se sněmovními volbami mohli změnou nastavení příjmů jednotlivých krajů, za něž kandidují, naštvat voliče.

A to právě třeba v Moravskoslezském kraji, který je lidnatým regionem a hnutí ANO tam má dlouhodobě velkou podporu. Koneckonců pochází odtud i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který pravděpodobně povede tamní kandidátku koalice SPOLU. Asi by složitě vysvětloval, proč prosadil něco, co jeho domovskému kraji nijak nepomůže.

„Co v současnosti není ve Sněmovně v hodně pokročilém stavu projednávání, to se do konce funkčního období schválit nestihne,“ má jasno politolog.

Grolich sází na předvolební tlak

Naznačují to i další oslovení jihomoravští poslanci včetně předsedy vlády Petra Fialy (ODS).

„Asociace krajů změnila názor a opozice nyní zákon zneužívá a obstruuje. Za těchto okolností dává vláda při projednávání přednost zákonům, jako je například zpružnění pracovního práva, reformě dávkového systému nebo úpravě trestního zákoníku,“ prohlásil premiér. Holiš to ale považuje za výmluvu, alibismus a nechuť narovnat financování krajů.

Grolich tvrdí, že boj nevzdává a chce ještě v následujících měsících vyvinout iniciativu, aby se ze zákona stalo téma a priorita. „Poslanci musí cítit, že to téma lidi, tedy voliče, zajímá,“ nastínil svou strategii.

Dá se očekávat, že s blížícími se volbami budou poslanci více v ulicích a mezi lidmi, Sněmovna se však stane ještě větším jevištěm a kolbištěm pro kampaň než doposud. Ani jihočeský Kuba jako dlouholetý zkušený politik, jenž působil i v Praze, nevěří, že by se zákon mohlo podařit Sněmovnou včas protlačit. A obává se, že ani do budoucna se nový klíč přerozdělování peněz nepodaří prosadit.

S tím souhlasí i Grolich: „Pokud zákon neprosadíme do konce volebního období, spadne úplně pod stůl a nový se deset let neobjeví.“