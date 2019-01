Kraj po Haškově konci seškrtal placené poradce ze dvanácti na čtyři

Placení poradci Jihomoravského kraje Barbora Antonová (50 let) – Překladatelka, nakladatelka a politička, od roku 2014 předsedkyně hnutí Žít Brno. Vystudovala obor čeština–francouzština na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Neúspěšně kandidovala do Senátu i brněnského zastupitelstva. Na kraji radí v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

Kateřina Fantová (51 let) – Studovala na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Na krajském odboru školství pracovala jako referentka pro sport, nyní radí ve stejné oblasti.

Jan Pacas (32 let) – Vystudoval žurnalistiku a politologii na Masarykově univerzitě. Pracoval v médiích, nyní působí jako poradce Romana Hanáka, náměstka hejtmana pro dopravu.

David Dallago (44 let) – Vystudoval politologii a historii na Masarykově univerzitě. V letech 2004 až 2008 krajský zastupitel za ČSSD, byl i asistent senátora Jana Žaloudíka. Předseda organizace ČSSD v Rosicích. Pomáhá Tomáši Soukalovi, radnímu pro kulturu.