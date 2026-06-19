Institut má koordinovat sociální i zdravotní služby, které se starají o lidi s psychickými onemocněními. Je určen pro odborníky z řad sociálních a zdravotních služeb i školských zařízení, poslouží především jako rozcestník, který má podporovat vzájemnou provázanost poskytovatelů duševní podpory.
„Pro běžnou populaci to může zvýšit dostupnost péče a preventivních kroků. Jedním ze záměrů je i zamezit vypadávání lidí s duševním onemocněním ze systému péče,“ slibuje si od projektu ředitelka institutu Pavla Kovářová, která péči o duševní zdraví v kraji už koordinuje a povede tým dalších tří koordinátorů z oblastí sociálních, sociálně-zdravotních a školských služeb.
Duševní krize se čím dál tím více dotýkají i mladších lidí, ať už žáků základních a středních škol či mladých dospělých. Školy se tak často potýkají s řešením náročných situaci, například sebevražedného jednání.
Potřebným pomáhá i speciální tým školních krizových interventů, který v letošním školním roce poskytl podporu 43 školám a dohromady uskutečnil 19 výjezdů k mimořádným událostem do školských zařízení. „Zkušenosti z terénu ukazují, že systematická péče o duševní zdraví a krizová připravenost škol je důležitější než kdy dřív,“ zdůrazňuje koordinátorka týmu školních krizových interventů Barbora Tušimová.
Možnosti pomoci
V případě, že se potýkáte s nepříjemnými myšlenkami nebo pocity, nemusíte na to být sami.
Modrá linka: +420 608 902 410 nebo e-mail help@modralinka.cz
Linka první psychické pomoci: 116 123 nebo stránka linkapsychickepomoci.cz
Linka bezpečí pro děti i mládež: 116 111 nebo stránka linkabezpeci.cz
Podle náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání jihomoravských záchranářů Romany Pochylé roste počet výjezdů k pacientům s psychiatrickými diagnózami. „V loňském roce to bylo téměř šest tisíc výjezdů, což je meziroční nárůst o 500 případů,“ uvedla Pochylá.
Zásadní jsou pro lidi s duševním onemocněním i služby zaměřující se na krizi a těžké životní situace. Jednou z nich je i Modrá linka, která přes telefon poskytuje duševní oporu v těžkých chvílích. Roste nejen počet krizových situací, se kterými se volající na linku obracejí, ale i jejich závažnost.
„Vznik institutu pro nás znamená i vyhodnocování dat z terénu a přesné popsání problémů, se kterými se potýkají lidé nejen v Jihomoravském kraji. Dokážu si představit, že Institut může bojovat za navýšení kapacit a dostupnosti péče,“ doufá ředitelka Modré linky Tereza Musilová.
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Mladí si častěji sahají na život. Sebepoškozují se i devítileté děti, varuje psycholožka
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