Jihomoravská zdravotní (JMZ) funguje od loňského února jako servisní organizace krajských nemocnic a má na starosti také léčebně rehabilitační ústav v Pasohlávkách na Brněnsku, který dělníci momentálně staví. Do čela firmy představenstvo vybralo ekonoma Kašpara. Coby výkonný ředitel ji bude řídit, zajistí především její ekonomickou stránku. Zkušenosti má z pozice ekonomického náměstka Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně.
Vodák vedl brněnskou Vojenskou nemocnici 12 let, v roce 2019 na vlastní žádost odešel kvůli jiné pracovní nabídce. Podle informací iDNES.cz poté působil ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. V rámci JMZ se věnuje přímo projektu sanatoria. Pod sebou má tým lidí, který řeší dostavbu aktuálně budovaného ústavu a připravuje zkušební i následný ostrý provoz zařízení.
„Sáhli jsme po lidech, které známe a na trhu se uvolnili pro tyto funkce,“ uvedla předsedkyně představenstva JMZ Vladimíra Danihelková (ODS). Oba byli prvními oslovenými na dané pozice. Pracovat budou shodně na plný úvazek. „O jménech obou ředitelů jsme se dozvěděli z médií. Důležité budou pochopitelně jejich výsledky,“ poznamenal opoziční krajský zastupitel Milan Vojta (ANO).
|
Partnerce náměstka za ODS upravili nový post na míru. Grolich říká, že je to jinak
Po odvolání Martina Pavlíka odešlo z týmu JMZ spolu s ním dalších asi osm lidí, což pro firmu znamenalo citelnou ránu. Jednalo se totiž o nadpoloviční většinu zaměstnanců. Tyto díry představenstvo postupně „lepí“ a situaci stabilizuje. Podle Danihelkové nehrozí, že by pozice zůstaly neobsazené. „Každý je nahraditelný, ale náhradu za lidi, kteří měli velké znalosti o sanatoriu, bude těžké sehnat. Jejich práce bude chybět,“ myslí si Vojta.
Danihelková každopádně přiznává, že více než dvouměsíční bezvládí má na firmu dopad. „Taková situace vždy vede k útlumu aktivní činnosti společnosti, protože se čeká, co se bude dít. Určitě došlo k oslabení naší společnosti. Budeme se snažit minimalizovat časovou ztrátu,“ prohlásila Danihelková.
JMZ tlačí v současné době čas, sanatorium má totiž spustit zkušební provoz na konci února příštího roku. Do té doby je potřeba zařídit vybavení. Musí se také nabírat zaměstnanci, jichž má být dohromady 167. „Máme indicie, že vzniká zdržení. Odvolání pana Pavlíka narušilo časovou přípravu projektu sanatoria. Několik měsíců se ve firmě méně pracovalo,“ řekl Vojta. Se spuštěním ostrého fungování se dosud počítá za rok v létě.
Zatím jediný zaměstnanec
Kromě ředitele Vodáka se dosud vedení JMZ podařilo sehnat do sanatoria jediného zaměstnance. Jana Vacková, která má více než 42 let zkušeností ze zdravotnictví, bude hlavní sestrou. K ní je nutné zajistit ošetřovatelky, sestry, fyzioterapeuty či egoterapeuty. Právě nelékařský personál bude tvořit jádro celého týmu. „Zatím zaměstnance nepotřebujeme. Teprve je začneme nabírat. První nábory budou probíhat na začátku příštího roku, protože první pacient by měl přijít 1. července nebo 1. srpna. Máme na to zhruba rok,“ míní Danihelková.
|
Nečekané odvolání zdravotnického šéfa. Bez udání důvodů, kritizuje opozice
Podle Vojty bude sehnání zaměstnanců tak či tak velice náročné. I kvůli tomu, že je ve zdravotnictví o personál boj. „Například do nemocnice v Hustopečích jsme hledali jednoho fyzioterapeuta a uspěli jsme asi až po roce. A to byl skutečně pouze jeden,“ podotkl bývalý krajský radní pro zdravotnictví. Vedení JMZ počítá s náborovou kampaní, chce lákat na mnohé benefity včetně třeba příspěvku na cestování, aby bylo sanatorium pro zájemce atraktivní i přes nutnost pravidelného dojíždění.
Sanatorium vzniká v katastru Pasohlávek, přibližně na půl cesty mezi obcí a Aqualandem Moravia. Stavba je aktuálně ve fázi dokončovacích prací. „Pracuje se na fasádě – západní část je hotová z 90 procent, východní ze 70 procent. Ve druhém a třetím podlaží se pokládají finální podlahové krytiny, omítky jsou hotové ve všech patrech. Instalují se technologie vzduchotechniky a kotelny, včetně kogenerační jednotky. Na střeše je osazena fotovoltaická elektrárna,“ přiblížila mluvčí kraje Martina Žídková.
|
Uprostřed ničeho začne stavba sanatoria, pro sestry otevřou speciální kurz
„Dokončují se také obklady a dlažby, venku vznikají parkovací stání, zpevněné plochy a rehabilitační prvky v zahradě. Přípojky plynu, vody a kanalizace jsou už hotové,“ doplnila Žídková.
V Blansku musel být Crha aktivní
Kromě nečekaného odvolání Pavlíka, který nastoupí jako lékařský a provozní ředitel v soukromém zdravotním zařízení, vyvolal kontroverze také výběr jeho nástupce v pozici předsedy představenstva JMZ. Místo po něm totiž zaujala Danihelková, která je ředitelkou blanenské nemocnice spadající pod město a zároveň životní partnerkou a stranickou kolegyní hejtmanova náměstka Jiřího Crhy (ODS). Kvůli jejímu jmenování museli krajští zastupitelé upravit stanovy společnosti, protože Nemocnice Blansko je konkurencí krajských špitálů.
Pro změnu zvedli na červnovém zasedání ruku pouze koaliční zastupitelé. Opozice byla proti nebo se zdržela. Před hlasováním tento krok dlouze kritizovala. Danihelková se předsedkyní představenstva stala 24. července. Už dřív byla předsedkyní dozorčí rady.
Crha dával při jednání jihomoravských zastupitelů ruce pryč od toho, že by se na krajské radě nějak angažoval v nominaci své partnerky do vedení JMZ. Jenže jeho „nadřízený“ jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) poslal oficiální dopis na radnici do Blanska, zda tamní vedení souhlasí s nominací Danihelkové jakožto ředitelky městské nemocnice do čela krajské organizace.
Tam už se Crha i přes zřejmý střet zájmů musel aktivně vyslovit pro, jinak by souhlas neprošel. Ze sedmičlenné rady byli totiž tři zástupci hnutí ANO proti. Tři hlasy, tedy bez Crhy, by ke schválení nestačily.
Podle informací iDNES.cz to na chvíli dokonce rozkolísalo vztahy v blanenské koalici ODS, ANO a sdružení Volba pro Blansko, nakonec ale dál spolupracují. „Zkrátka máme na věc rozdílné názory, to se stává. Pracujeme dál pro naše město a jeho občany. To, co však striktně požaduji, je, aby pro všechny platil stejný metr, a přirozeně chceme, aby se paní ředitelka plně věnovala práci v naší nemocnici a respektovala povinnosti ve vztahu ke svému zřizovateli,“ uvedla blanenská místostarostka a poslankyně Lenka Dražilová (ANO).