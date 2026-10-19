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Kam za gastro zážitkem? Nový průvodce představuje nejlepší podniky v regionu

  17:02
Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava

Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava | foto: Markéta Košťálová

Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava
Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava
Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava
Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava
20 fotografií
Ty nejlepší restaurace, kavárny i bary napříč jihomoravskou metropolí ocenil už desátý ročník Gourmet Brno. A některé gastroprovozy v něm dokážou triumfovat opakovaně. Ocenění se ovšem neudělovalo jenom v Brně, v rámci Gourmet Jižní Morava uspěla i řada podniků v celém regionu.

V kategorii luxusních prémiových restaurací v cenové kategorii nad 600 korun uspěl Kohout na víně. Podnik tak navázal na trojnásobný triumf v této kategorii z předchozích let.

„Myslím si, že za úspěchem stojí zejména zapálený tým lidí a spousta let zkušeností z rodinného gastrobyznysu. Ale také čas, který každý podnik potřebuje, aby se naformoval a uzrál,“ okomentoval úspěch zakladatel Kohouta Robert Frantel. Zároveň dodal, že brněnské podniky žene dopředu i kvalitní konkurence, která pomáhá nastavovat vysokou laťku.

Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava

Mezi podniky s cenami do 600 korun obhájila loňské prvenství pizzerie Zaza. „Obhajoba pro nás znamená hlavně to, že první rok nebyl náhoda. Bereme to jako závazek, hosté od nás teď právem čekají ještě víc,“ prohlásil pro iDNES.cz jeden z majitelů pizzerie Martin Kostolány. „Pizza je to, kvůli čemu lidé přijdou poprvé. Chceme ale, aby měli důvod se vracet i kvůli drinkům a vínu, kterým věnujeme stejnou pozornost,“ doplnil.

Nejlepší cukrárnou je pošesté Sorry, pečeme jinak, mezi kavárnami zvítězili qb coffee roasters. V dalších kategoriích uspěly Craftbeer Bar & Bottle Shop Solniční mezi pivnicemi, Whiskáč na Gorkého mezi bary a Don Pintxos se stal nejlepší vinárnou.

Ocenit všechny skvělé podniky

„Principem Gourmet Brno není soutěžit, ale ocenit všechny skvělé brněnské podniky. Pro nás tak zvítězilo všech 73 podniků, které úspěšně prošly letošním přísným hodnocením,“ uvedla ředitelka Turistického informačního centra Brno a nově zvolená brněnská zastupitelka hnutí Za Lužánky Jana Janulíková.

Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava
Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava
Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava
Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava
20 fotografií

Podle zástupců zapojených podniků je důležitou součástí projektu také vzájemné poznávání a spolupráce. „Být součástí Gourmet Brno pro nás znamená patřit do party lidí, kterým na brněnské gastro scéně opravdu záleží,“ popsali svou zkušenost Vilém a Tomáš z William & Thomas Artisan Bakery.

Sedm brněnských podniků se dostalo do všech dosavadních deseti vydání. Vedle Kohouta na víně jsou to Bar, který neexistuje, Castellana Trattoria, Cukrářství Martinák, Lokál u Caipla, Super Panda Circus a Výčep Na stojáka.

A kam mimo Brno?

Brněnského průvodce doplňuje mimobrněnský Gourmet Jižní Morava, který na sesterský Gourmet Brno navázal dva roky po jeho vzniku. Jeho letošní vydání doporučuje 59 podniků napříč Jihomoravským krajem a nabízí nejen tipy na místa, která mohou být důvodem k samostatnému výletu.

Nejlepší restaurací regionu se stalo Vinařství Radosti v Mikulově. Mezi bistry se na první místo vrátila Kavárna & bistro Karma v Břeclavi, která bodovala také u moderátora Miroslava Michálka, jenž nabídku hodnotil z pohledu vegetariána. Nejlepším pivovarem je břeclavská Frankies Chmelotéka a mezi kavárnami zvítězil podnik 48°16° café bar v Mikulově.

Mlýn Hrušky.

Nejlepším vinařstvím se stal Mlýn Hrušky a v kategorii malých gastro zastávek obhájil prvenství Průjezd 32 ve Veverských Knínicích. Zvláštní pozornost průvodce věnuje také Restaurantu Essens v Hraničním zámečku v Hlohovci, který minulý rok získal první michelinskou hvězdu pro jižní Moravu.

„Dobré podniky dnes patří k důležitým motivům, proč lidé cestují, a zároveň dokážou výrazně ovlivnit celkový zážitek z místa,“ uvedla ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Martina Grůzová.

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